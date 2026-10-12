da li ste znali

da li ste znali

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Ekipa američkih mehaničara okupljena oko YouTube kanala Prop Department izvela je izuzetno nesvakidašnju modifikaciju automobila - stari model Ford Festiva (koji je na evropskom tržištu poznatiji kao Kia Pride) presekli su uzdužno po sredini i proširili njegovu šasiju na čitava tri metra širine.

Za realizaciju ovog projekta bila su im potrebna još tri dodatna automobila za delove, kupljena za po nekoliko stotina dolara. Radovi su obuhvatali potpuno pražnjenje kabine, precizno sečenje karoserije laserom, kao i ugradnju čeličnih ojačanja na podu i krovu kako bi konstrukcija zadržala stabilnost i čvrstinu.

Dva volana, 14 držača za čaše i brzina od preko 110 km/h

Jedan od najsloženijih tehničkih zadataka bilo je produžavanje pogonskog vratila za više od jednog metra, čime je omogućeno da motor uspešno prenosi snagu na točkove znatno udaljenije od centra šasije. U unutrašnjosti vozila sada se nalaze dva upravljača na prednjoj konzoli, kao i čak 14 držača za čaše na centralnom delu armature. Uprkos drastično izmenjenim dimenzijama, automobil i dalje postiže brzine veće od 110 km/h.

Konstruktori navode da je ovako široko vozilo izuzetno praktično za velike nabavke, ali i za transport dugog tereta poput građevinske građe. Ipak, kako bi se legalno našao na putevima, bilo je neophodno pribaviti specijalne dozvole za vanredni prevoz i odgovarajuće osiguranje.

Vožnja na granici zakona i susreti sa policijom

Sa širinom od tri metra, ovaj Ford značajno prelazi standardne propisane gabarite, pa se nalazi na samoj ivici legalnosti čak i u Sjedinjenim Američkim Državama, gde su propisi za preradu vozila inače veoma fleksibilni.

Tokom prvih testiranja vožnje koja su trajala dva dana, vozilo je prešlo više od 640 kilometara. Iako su ih na putu u više navrata zaustavljale policijske patrole radi provere tablica i kontrole kretanja unutar trake, nakon uvida u urednu dokumentaciju službenici su im dozvolili nastavak puta, pa je ova neobična prerada za sada potpuno legalna.

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