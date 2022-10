ZAŠTO PLATITI ZA S KLASU KAD JE TU C? Kako da dobijete vrhunski luksuz i top performanse a da uštedite 50.000 €

Postoje samo dve vrste automobila - Mercedes i svi ostali. Neki će se sa ovom rečenicom složiti, mnogi neće, ali jedno je sigurno - nije bez razloga postala fraza i još stigla i da se izliže od korišćenja.

Poslednji put ta rečenica mi je pala na pamet pre par nedelja kada sam prvi put seo u kabinu nove C klase. Jer, ovakav enterijer može da napravi samo Mercedes. I niko drugi.

Bez sumnje najlepši u klasi, sa tehnologijom i dizajnom izvučenim direktno iz Mercedesovog flagshipa, obezbediće vam dovoljno dopamina da svaku vožnju, bez obzira na vreme i uslove na putu, pretvorite u pravo zadovoljstvo.

foto: Đorđe Bošković

Saobraćajne gužve postaće daleko podnošljivije jednom kada se nađete u ušuškanoj kabini krcatoj nanovijom tehnologijom i najboljim materijalima koja se noću pretvara u disko.

A samo su dva načina da vam vožnja u ovakvom luksuzu postane svakodnevnica. Prvi je da iskeširate 100.000 evra i sebe častite S-klasom, a druga je da potrošite upola manje, i nabavite najnoviju C klasu.

Prostorom dominiraju dva velika ekrana od kojih je prvi rezervisan za digitalnu instrument tablu i to je, ako nas pitate, dizajnerski možda i najtanji deo jer podseća na neki vodoravno postavljeni tablet koji nije baš najsrećnije uklopljen u kokpit. To nije sa slučaj drugim, 12-oinčnim savršeno responsivnim ekranom osetljivim na dodir koji dominira centralnom konzolom i rezervisan je za upravljanje MBUX-om, verovatno najorganizovanijim i najintuitivnijim infotejment sistemom na tržištu.

foto: Đorđe Bošković

MBUX objašnjava šta zapravo znači ona fraza “da velike kompanije slušaju svoje kupce”. I to doslovno. Jer, dovoljno je jedno "Hej, Mercedes!" i on se pretvara u uho spreman da udovolji bilo kojem zahtevu koji se tiče upravljanja sistemima automobila.

Bilo da želite da podesite temperaturu i boju ambijentalnog osvetljenja, pustite muziku ili uključite masažu sedišta, pronađete najbližu pumpu ili restoran ili čak odigrate kviz, MBUX je tu za vas.

Dakle, osim što je lepa, nova C klasa je i pametna. A dobro se i vozi. Uvek udobno i lako, kad god zatreba precizno i snažno.

U gradskoj gužvi to je auto koji će uz nekoliko naprednih funkcija asistencije u vožnji sačuvati sebi farbu a vama živce, dok će se na otvorenom putu pretvoriti u pravu kompaktnu sportsku limuzinu na koju možete da računate.

foto: Kurir

Volan je precizan, nos ide tačno tamo gde želite a 4matic pogon na sve točkove u kombinaciji sa sistemom upravljanja zadnje osovine uliva dodatno samopouzdanje i drži vas na željenoj trajektoriji čak i kad preterate sa papučicom gasa.

Za voznu dinamiku zadužen je devetostepeni automatski menjač koji funkcioniše odlično zajedno sa ostatkom auta i čiji način rada se menja u zavisnosti od moda vožnje u kom se nalazite. 9G-tronic menja brzine bez da to i osetite, a ukoliko mislite da možete bolje tu je i opcija potpuno manuelnog šaltanja putem tipki koje se nalaze na volanu.

Dvolitarski četvorocilndraš potpomognut je i EQ sistemom koji dodaje nekih 20kw u trenucima kada je najpotrebnije, bilo da je to kada krećete sa semafora ili kako dodatni vetar u leđa prilikom preticanja. Ovaj sistem skladišti energiju rekuperacijom, odnosno kočenjem i kasnije je koristi što dodatno utiče na potrošnju.

Drži u traci do 210 km/h Aktivna asistencija upravljanja pomaže vozaču da ostane u svojoj traci pri brzini do 210 km/h. Nove funkcije uključuju dodatno prepoznavanje traka pomoću kamere 360 stepeni, formiranje koridora za hitne slučajeve, posebno pri malim brzinama, značajno poboljšanu dostupnost i performanse u krivinama i poboljšano zauzimanje središnjeg dela kolovozne trake na auto-putevima.

Jedina situacija u kojoj smo se osetili pomalo nesigurnim je vožnja u rikverc, i to samo kada smo se oslanjali na pogled kroz zadnje staklo. Srećom, kamera za vožnju unazad i 360 kamera daju fenomenalan prikaz onog šta se dešava iza i oko vas, a parking senzori rade odličan posao. Uz to postoji i parktronic sistem pa izlazak i ulazak sa parking mesta možete poveriti njemu.

A kada ga parkirate i izađete napolje ostavite još par desetina sekundi da uživate u njegovom izgledu. Naročito ako je u boji i opremi koju smo mi imali zadovoljstvo da vozimo.

foto: Kurir

Sa dugačkim prednjim delom, "grbavom haubom", dijamantskom rešetkom i agresivnim prednjim branikom, i elegantnom zadnjicom pozajmljenom od S klase deluje kao savršen dizajnerski amalgam koji je potpuno uspeo da otelotvori ono što je nova C klasa u svojoj biti - udobni performer koji je uspeo da pomiri sportski duh i prefinjenu eleganciju svojih bavarskih rođaka.

To ne znači da je bilo prepisivanja. Naprotiv. I dalje je to dizajnerski jezik koji će vam sa 100 metara reći - ovo je mercedes. Doduše, možda nećete biti sigurni da li je C ili S, ali to i nije neki problem. Prestiž je ipak veoma važan u ovom sektoru tržišta.

Novac ne može da vam kupi sve, ali stvarno dobar auto može

Osnovna cena sa carinom iznosi 42.700 evra, ali model sa testa je "narastao" do neprijatnih 70.000 evra. Ako imate sreću da je kupite, vožnja će vam biti najbolji deo svakog dana.

MERCEDES C220 D 4MATIC Motor: 1.992 ccm, dizel Snaga: 200 KS pri 4.200 rpm Dodatna snaga: 20 KS Moment: 440 Nm Masa: 1.730 kg Ubrzanje do 100 km/h: 7,3 s Maks. brzina: 245 km/h Dužina / širina / visina: 4.751 / 1.820 / 1.437 mm Potrošnja na testu (otvoren put): 6,3 l Osnovni model, sa carinom: 42.700 evra Testirani model: 70.000 evra