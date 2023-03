MG4 STIGAO NA SAJAM AUTOMOBILA: Električni hečbek jedan od najjeftinijih automobila na tržištu vozila na struju!

Najnoviji model kompanije MG Motor, potpuno električni hečbek MG4 Electric biće jedna od najzanimljivijih premijera 55. Međunarodnog salona automobila, koji se u Beogradu održava od 22. do 28. marta. MG4 Electric je prvi u nizu modela zasnovanih na inteligentnoj, novoj MSP platformi (Modularna skalabilna platforma), što ga čini najvažnijim automobilom u novijoj istoriji brenda MG Motor. Odlikuju ga kompaktne dimenzije, moderan, dinamičan dizajn, dobro ponašanje u vožnji, visok nivo električne efikasnosti, brojni inovativni sistemi za pomoć vozaču, svestrana upotrebljivost i visok nivo bezbednosti.

Premijerni model, koji upravo počinje i snažan prodor u važan C segment u Evropi, biće izložen na štandu uvoznika, prodavca i servisera čuvenih engleskih automobila, Grand motors d.o.o. Kupcima u Srbiji će tokom godine biti dostupne tri verzije. Za MG4 Electric Standard, s kapacitetom baterije od 51 kWh, autonomijom do 350 km u WLTP ciklusu i pozadi ugrađenim zadnjim električnim motorom snage 125 kW (170 KS), formirana je cena od 33.990 evra (sa PDV-om, u dinarskoj protivvrednosti). Verzije MG4 Electric Comfort i MG4 Electric Luxury imaju bateriju od 64 kWh i električni motor od 150 kW (204 KS). Verzija Comfort omogućava autonomiju do 450 km, a nudi se po ceni od 38.490 evra. Najluksuznije opremljen, MG4 Electric Luxury, s autonomijom od 435 km, na početku prodaje će koštati 40.490 evra.

foto: MG motors

Maksimalnih 5 zvezdica za bezbednost na rigoroznom Euro NCAP testu

MG Motor je posebno ponosan što je MG4 Electric u svim verzijama opreme dobio maksimalnih pet zvezdica na čuvenom Euro NCAP testu bezbednosne provere novih automobila. Sve verzije ovog modela opremljene su sveobuhvatnim paketom bezbednosne opreme MG Pilot, koja, inače čvrstoj karoseriji, omogućava da vozaču i putnicima omogući dodatu zaštitu. Elektronski pomoćnici vozaču, uključujući aktivno kočenje u slučaju nužde, prilagodljivi tempomat, pomoć pri zadržavanju trake i upozorenje na pažnju vozača, uključeni su u standardnu opremu celog asortimana MG4 Electric. Inteligentna pomoć za automatsko uključivanje/isključivanje dugog svetla i pomoć za ograničenje brzine su takođe uključeni kao deo jednostavnog, intuitivnog paketa bezbednosnih funkcija koje štite putnike i druge učesnike u saobraćaju. U verziji Luxury MG Pilot paket čine i sistem za otkrivanje vozila u mrtvom uglu, pomoći pri promeni trake, upozorenja na saobraćaj iza vozila, na nadolazeći saobraćaj (aktivira se pri otvaranju vrata), na nestabilnu vožnju, dok kamera s uglom „pokrivanja“ od 360 stepeni na ekranu ispred vozača prikazuje okolinu oko vozila.

Debitant na srpskom tržištu automobila, hečbek s petoro vrata, dugačak je 4.287, širok 1.836 i visok 1.504 mm, dok njegov dugačak međuosovinski razmak od 2.705 mm pruža obilje unutrašnjeg prostora – čak i petočlanoj porodici. Kapacitet prtljažnika je između 350 i 1.165 litara (kada su preklopljena zadnja sedišta). Zavisno od verzije, koeficijent otpora vazduha je između Cw 0,27 i 0,287. Jedan od doprinosa uzornoj aerodinamičnosti je i sistem aktivnog upravljanja količinom rashladnog vazduha koji je ugrađen u prednjem delu: kada je potrebno manje vazduha zatvara se njegov ulaz, poboljšavajući aerodinamičke performanse do 30 odsto što omogućava uvećanje autonomije do 10 odsto. Potrošnju energije smanjuju i pneumatici renomiranog svetskog proizvođača s niskim otporom kotrljanja. MG4 Electric će biti dostupan u bojama karoserije Pebble Black, Dover White, Medal Silver, Andes Grey, Diamond Red, Brighton Blue i Fizzy Orange.

foto: MG motors

Upečatljiva prednja svetla i nagnuti uspravni pokazivači pravca daju modelu MG4 Electric nepogrešivo prepoznatljiv prednji deo, naglašen s 28 LED dioda i šest poprečnih pruga od optičkih vlakana. Tri jedinice - za „maglenke“, kratka (oborena) i duga svetla kombinovane su LED svetlima koja „prate“ skretanje vozila. Čak 172 LED diode i zadnja svetlosna traka, koja se proteže celom širinom vozila, dodatno naglašavaju optičke specifičnosti novog modela. Dvobojni krov i njegov sofisticirani oblik prelaze u dvokrilni krovni usmerivač vazduha (spojler), poboljšavajući aerodinamiku.

Izdašno prostrana unutrašnjost modela MG4 Electric ciljano je dizajnirana na minimalistički način, naglašavajući temeljna načela jednostavnosti, moderne tehnologije i kvaliteta. Kokpit maksimalno povećava raspoloživi prostor s laganim, tankim pločama s instrumentima i kontrolnim elementima, korišćenjem visokokvalitetnih materijala i pažljivom ugradnjom. „Plutajući“ dizajn centralne konzole stvara više prostora i integriše korisne funkcije, poput mesta za odlaganje pametnog telefona i bežičnog punjenja u najluksuznijoj verziji. Visina i položaj dvokrakog kola upravljača su podesivi. Upravljač je dostupan s kožnom završnom obradom od verzije Comfort i ima grejanje u verziji Luxury, koja takođe nudi grejana prednja sedišta, dok vozačevo sedište ima šest opcija električne konfiguracije.

foto: MG motors

Pozadi ugrađen električni motor, pogon na zadnje točkove i uravnotežena raspodela mase (50:50%) omogućavaju izvanrednu upravljivost i uživanje u vožnji. Poput većih vozila evropskih vrhunskih proizvođača, MG Motor koristi prednju nezavisno oslonjenu osovinu MacPherson tipa i složeno pojedinačno oslanjanje zadnjih točkova. Električni servo upravljačem brzo i precizno prilagođava snagu upravljanja brzini vozila u stvarnom vremenu – od laganog pri nižim brzinama do „tvrđeg“ pri većim brzinama – i tri konfigurišuća načina rada (Light, Standard, Sport ). U gradu je MG4 Electric vrlo okretan i lak za manevrisanje, s krugom okretanja od 10,6 metara. Kočioni sistem s četiri disk kočnice, koji je podesiv u tri moda (Comfort, Normal i Sport) garantuje izvrsno usporavanje: zaustavni put pri 100 km/h manji je od 37 metara. Električni motor takođe može da koči MG4 Electric i (rekuperacijom) vraća energiju na različitim nivoima.

MG4 Electric Standard ubrzava od 0 do 100 km/h za 7,7 sekundi, postiže najveću brzinu od 160 km/h. Snaga punjenja naizmeničnom strujom (AC) na javnom punjaču iznosi 6,6 kW, dok se baterija može brzo puniti jednosmernom strujom (DC) snage 117 kW, kada je za dostizanje 80 odsto kapaciteta potrebno 40 minuta. Verzije Comfort i Luxury ubrzavaju od 0 do 100 km za 7,9 sekundi i postižu najveću brzinu od 160 km/h. Ugrađeni punjač (AC) od 11 kW standardan je za obe verzije, ali se baterija može brzo puniti (DC) od 10 do 80 odsto kapaciteta za 35 minuta na punjaču od 135 kW. Električni motor sve tri verzije ima najveći obrtni moment od 250 Nm.

Tehničke karakteristike

Dizajn hečbek, 5 vrata, monokok struktura karoserije

Dužina/širina/visina 4.287/2.060 (uključujući retrovizore)/1.504 mm

Međuosovinski razmak 2.705 mm

Trag točkova napred/pozadi 1.550 mm/1.551 mm

Mase Verzija Standard Masa praznog vozila 1.655 kg Ukupna masa vozila 2.103 kg Nosivost 448 kg

Verzije Comfort/Luxury Masa praznog vozila 1.685 kg Ukupna masa vozila 2.133 kg Nosivost 448 kg

Kapacitet vuče 500 kg

Kapacitet prtljažnika Standard/Comfort: 363 - 1.177 litara Luxury: 350 - 1.165 litara

Visina utovarnog praga 692 mm

Maksimalna električna snaga Standard:125 kW (pri 6.500 o/min) Comfort/Luxury: 150 kW (pri 7.000 o/min)

Maks. obrtni moment 250 Nm (1.000 - 3.500 o/min)

Baterije Standard: litijum-gvožđe fosfatna baterija, 104 pojedinačne ćelije, 6 modula Comfort/Luxury: nikl-kobalt-mangan baterija, 104 pojedinačne ćelije, 6 modula

Kapacitet baterije Standard: 51 kWh Comfort/Luxury: 64 kWh

Ubrzanja Standard: 0-50 km/h: 3,1 sekunde 0-100 km/h: 7,7 sekundi

Comfort/Luxury: 0-50 km/h: 3,5 sekundi, 0-100 km/h: 7,9 sekundi

Maksimalna brzina 160 km/h (elektronski ograničena)

Autonomija (WLTP) Standard: 350 km Comfort: 450 km Luxury: 435 km

Potrošnja energije (kombinovano) Standard: 170 Wh/km Comfort: 160 Wh/km Luxury: 166 Wh/km

Emisija CO2 (kombinovana) 0 g/km

Maks. snaga punjenja (DC) Standard: 117 kW Comfort/Luxury: 135 kW

Maks. snaga punjenja (AC) Standard: 6,6 kW

Comfort/Luxury: 11 kW

(Kurir.rs / MG motors)