“CFMOTO” ATV-QUAD VOZILA – OSETITE AVANTURIZAM BEZ GRANICA

Kompanija GUEVARA DOO nastala je 2003 godine sa ciljem da našem tržištu ponudi kvalitetne proizvode iz sektora ATV vozila i Motocikala,uspeli smo da na teritoriji Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije obezbedimo zvanično prisustvo nekih od vodećih svetskih proizvođača, vozila, opreme i delova.

Posebno izdvajamo program ATV, UTV i SSV vozila i Motocikala CFMOTO Brenda, proizvođača najpouzdanijih i najisplativijih ATV vozila, kao i veliki izbor dodatne opreme i guma. U našem prodajnom salonu na adresi Prešernova br 13 u Beogradu možete videti našu ukupnu ponudu,dobiti potpune informacije o proizvodima koje nudimo a možete nas kontaktirati na brojeve telefona 011/311-95-11 I 064/648-09-33. Sve informacije o našem prodajnom I servisnom programu dobićete I posetom našeg sajta cfmoto.rs

Detaljnije o CFMOTO modelima mozete pogledati I na YouTube kanalu CFMOTO SCB.

Potražnja za ATV vozilima,popularno nazvanim kvadovi raste iz godine u godinu srazmerno upoznavanjem potencijalnih kupaca sa terenskim mogućnostima ovih vozila za koje važi pravilo da za njih nema prepreka koje nemogu savladati.

Rast potražnje toliko je veliki da je nesrazmeran mogućnosti uvoznika i distributera ovog segmenta vozila da obezbedi dovoljne kolićine koje tržište traži, naročito zbog rastućeg trenda rentiranja ovih vozila sa kojim se sve češće susrećemo u velikim turističkim centrima a vožnja ATV- KVAD vozila često je jedna od najboljih turističkih ponuda poslednjih godina.

Naziv ovih terenskih vozila ATV znači All-Terrain Vehicle (Vozilo za sve terene) što je ispravna definicija ovih moćnih mašina. Veliki nagibi, jake kosine, uzbrdice ili nizbrdice, šumska bespuća, blato, pesak, sneg,vožnja po kamenom terenu ovim vozilima nisu nikakva prepreka, ATV vozila nateraće vas da probate I ono za šta ste smatrali da je iznad vaših mogućnosti, razviće u vama hrabrost, odlučnost I zelju za avanturom koju niste ni znali da posedujete u toj meri, jednom rečju pomoći će vam da istražite svoje lične limite smelosti I hrabrosti. Količina adrenalina koju ćete osetiti u sebi opravdava svaku cenu jer je osećaj slobode I nezaustavljivosti koji se tada javlja prosto neverovatan.

foto: Promo

Kompanija GUEVARA DOO nam je predstavila dva nova ATV modela CFORCE X4 I CFORCE X5, interesovanje je bilo zaista veliko jer je reč o najprodavanijim vozilima CFMOTO kompanije a osim preko točkova, moguće ih je jednostavno kombinovati sa Camso gusenicama Kanadskog proizvodjača koje omogućavaju radni i zabavni karakter u zimskim uslovima vožnje a pretstavljeni novi modeli mogu da se pohvale sa izuzetnom vučnom snagom gornjeg limita od 612 kilograma. Krug okretanja smanjen je za 25%, nosivost je povećana za 50% na obe osovine. Nosivi ram vozila je 30% čvršći i 10% lakši nego do sada.

Vozila su opremljena automatskim CVT menjačem a 4WD vuča se podrazumeva.

Za pogon su zaduženi jednocilindarski motori zapremine: 400,495 i 580 ccm, koji razvijaju od 19,9 do 40ks. Modeli 850XC EPS i 1000XC EPS za pogon koriste dvocilindarski V2 motor od 800ccm i 963ccm i raspolažu sa 68 i 85 KS što je više nego dovoljno bez obzira za koju ih namenu koristili, rekreativno ili kao radne mašine.

UTV vozila (Utility Terrain Vehicle) imaju primarnu radnu namenu kroz različit koncept I specifikacije.

Reč je o snažnim I sposobnim vozilima, koja mogu imati dva ili više sedišta i funkcionalan tovarni prostor. Razlika između ATV i UTV vozila je u upravljačkom sistemu, ATV imaju ručke kao na motociklu, a UTV okrugli automobilski upravljač.

Dečiji kvad CFORCE 110

foto: Promo

Krenite zajedno u avanturu sa svojim detetom i doživite uspomene koje ćete pamtiti do kraja života jer ovaj mali ali moćan ATV je kompaktan, siguran i savršen za one najmlađe koji žele da naprave prve korake u ATV svetu. CFORCE 110 je prvi ATV za mlade sa 110 ccm benzinskim agregatom i višelamelnim kvačilom koji u sebi nosi čistokrvan DNK CFMOTO porodice poznat u ATV svetu po svojim fantastičnim tehničkim karakteristikama i dizajnu koji je uvek za korak ispred Upravljanje je uz CFORCE 110 još bezbednije jer sa dolazi sa sigurnosnom poteznicom koja prekida kontakt i gasi ATV ukoliko mladi vozač u odredjenom momentu se previše odvoji od vozila kao I aplikacijom uz pomoć koje roditelj može u potpunosti kontrolisati vozilo (brzina, radijus kretanja itd…).

CFMOTO u svom asortimanu na našem tržištu nudi tri modela UFORCE 600 EPS, te 1000 EPS sa jednim i sa dva reda sedišta u XL verziji. Motori koji ih pokreću su jednocilindarski sa 580ccm/ 41ks I dvocilindrični sa 963 ccm/85ks I 72ks kod XL verzije. Obe verzije imaju CVT automatski menjač sa motornim kočenjem, selektivan 2WD/4WD pogon sa blokadom prednjeg diferencijala.

Kao svojevrsna kombinacija ATV i UTV koncepta, SSV vozila nude sve što je potrebno za vrhunsku off-road zabavu uz najviši mogući stepen sigurnosti.

Sa ATV vozilima SSV modele povezuje dizajn i sportsko vešanje sa duplim „A“ ramenima i gasnim amortizerima koji se mogu podešavati a sa UTV konceptom upravljački sistem sa volanom a za razliku od ATV vozila gde je sedište motociklističko, u SSV vozila su ugrađena standardna sedišta. U GUEVARA DOO prodajnom asortimanu CFMOTO trenutno nudimo model ZFORCE 1000 EPS SPORT R, koji je lider u SSV asortimanu I jedano od najljepših i vizuelno najatraktivnijih vozila na tržištu sa agregatom 962,6ccm/89ks u Sport verziji.

Kada govorimo o Side by Side vozilima ne možemo a da ne spomenemo model koji se dugo oćekivao I koji uskoro stiže na tržište a to je ZFORCE 950 SPORT 4 koji je ima mesta za čak ćetiri putnika. Ovo novo vozilo iz CFMOTO ponude četvorotočkaša kombinuje visoke performanse, odličnu udobnost i neverovatnu sposobnost, čineći ga savršenim izborom za moderne istraživače koji traže uzbudljive doživljaje u prirodi i to sa četiri putnika!

ZFORCE 950 /4 je opremljen sa 963cc, tečnošću hlađenim V-Twin agregatom i CVTech prenosom za neuporedivu snagu i performanse Za potpunu udobnost tu su LED svetla, udobna sportska sedišta i ambijentalno osvetljenje

Mali radijus okretanja, ojačana šasija, 27" gume, 307mm odstojanja od tla i gasni amortizeri su dovoljan dokaz da je ovo vozilo spremno za svaki izazov.

Iako CFMOTO modeli serijski dolaze sa bogatom opremom, u GUEVARA DOO su se potrudili da ponude bogatu paletu dodatne opreme i funkcionalnih opcija sa kojima se svako vozilo može personalizovati. Ljubitelji CFMOTO brenda u našem salonu mogu između ostalog, da kupe ili poruče proizvode iz širokog asortimana zaštitnih odela, Kaciga, rukavica i raznovrsne prateće opreme namenjene vozačima.

Tu su i praktične prikolice, kabine, cevasti ramovi, nosači, štitnici i veliki broj različitih alata sa kojima CFMOTO vozila transformišu u praktične radne mašine.

