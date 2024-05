JOŠ 17 MINIBUSA ZA BESPLATAN PREVOZ U SELIMA KRKOBABIĆ: Minibus stiže i u Orahovac na KiM

- Ovoga puta jedno vozilo ide u Orahovac na Kosovu i Metohiji. Tri sela sa 700 stanovnika dobiće neophodni redovan, besplatan prevoz. To je konkretna pomoć našim ljudima u njihovoj, više nego teškoj, svakodnevnici - poručio je danas u Palati Srbija ministar Milan Krkobabić i dodao:

- Cilj je da nijedan deo Srbije, pogotovo rubne i brdskoplaninske oblasti ne ostanu nepokrivene. Želimo da građani u selima Srbije imaju redovan, dostupan i ono što je osnovno, besplatan prevoz.

foto: Bojana Caranović

Komisija za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibusa za potrebe prevoza seoskog stanovništva, odobrila je danas još 17 vozila za lokalne samouprave u Srbiji.

Na Javni konkurs Ministarstva za brigu o selu pristiglo je 35 prijava, a problem prevoza ovoga puta biće rešen za više od 100.000 stanovnika u 264 sela širom Srbije. Od današnjih dobitnika, čak 14 opština do sada nije imalo ni jedan vid organizovanog prevoza, a dve opštine se nalaze u pograničnom delu zemlje. Novac za ove namene dobiće i dve opštine u četvrtoj grupi razvijenosti – Ljig i Vlasotince.

foto: Bojana Caranović

- Nastavljamo sa ovom akcijom, ali nema sumnje da smo do sada, obezbedivši prevoz za oko 1.500 sela, dali značajan doprinos rešavanju pitanja mobilnosti seoskog stanovništva - rekao je predsednik Komisije, dekan Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Nebojša Bojović.

Ovo je četvrta godina sprovođenja programa i do sada je 78 gradova i opština u 26 upravnih okruga širom Srbije dobilo ovakva vozila.

Minibusi kupljeni ovim sredstvima prevoze seosko stanovništvo do okolnih sela ili gradskog, odnosno opštinskog sedišta. Na taj način meštani sela lakše stižu do lekara, pošte, a najmlađi do škole i sportskih i kulturnih sadržaja.