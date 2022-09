NAŠ SLAVNI GLUMAC IGRAO U FILMU HARI POTER! U emisiji "Pusti brigu" otkrio malo poznate detalje o snimanju OSTAĆETE BEZ TEKSTA

Glumac Predrag Bjelac gostovao je u prvoj epizodi "Pusti brige" na Kurir televiziji gde se dotakao svoje čuvene glume u megapopularnom ostvarenju "Hari Poter".

- Ja u Holivudu nisam bio nikad u životu. Holivud se preselio u Englesku i snimali smo u tamo u studiju iznad Londona pre 18 godina. Šest meseci sam snimao i više od godinu dana sam proveo na tom projektu. Takođe bilo je nekih neverovatnih stvari poput sajber skeninga. Došli su eksperti iz Amerike za to. Stavili su me na neki pokretni podijum i snimali me laserima i učitavali me u kompjuter. Verovatno za slučaj ako se nešto desi tokom snimanja ili za neko dosnimavanje - rekao je glumac.

On je potom dodao da su mu radili i odlivak glave u gipsu koji je za njega bio veoma paranoičan.

- Radili su mi odlivak glave u gipsu. To je bilo jako paranoično jer su se svi pojavili u odelima i sa maskama na licu. Radili ti sa facom nešto, a dali samo slamčicu da dišeš kroz nju - rekao je glumac.

Naime, glumac jeste svetsku slavu stekao u "Hari Poteru", mada nakon toga igrao je i u čuvenim srpskim serijama poput Ubice mog oca i Tajkun gde je oduševio domaću publiku.

