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Proslavljeni srpski glumac Nikola Pejaković rođen je sa specifičnim fizičkim nedostatkom - četiri prsta na desnoj šaci, što je u velikoj meri oblikovalo njegove dečje dane. Uprkos povremenom podsmehu okoline, na ovu osobenost nikada nije gledao kao na prepreku. Poznati umetnik danas puni 60 godina.

Govoreći o odrastanju i načinu na koji je prihvatio sopstveni izgled, Pejaković je svojevremeno izneo svoje viđenje te situacije.

Pogledajte u galeriji fotografije Nikole Pejakovića:

1/8 Vidi galeriju Nikola Pejaković Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Kurir Televizija, Ana Paunković

- Rođen sam sa četiri prsta na desnoj ruci. To je obeležilo moje detinjstvo. Bilo je zadirkivanja, ali sam ga i sam inicirao nekim svojim pošalicama. Nikada to nisam doživljavao kao hendikep ili nedostatak, već kao prednost. Za mene je to značilo da sam drugačiji, da se izdvajam.

Prihvatanje i unutrašnji mir

Glumac je istakao da mu je upravo takav ugao posmatranja omogućio da ostvari lični mir, zbog čega često uopšte nema utisak da se razlikuje od drugih:

Nikola Pejaković u seriji Koža Foto: RTS, Bosonoga produkcija

- Taj obrnuti pogled na stvar mi je u stvari doneo mir. Evo, i danas mi se dešava da uopšte nemam svest da mi nedostaje prst ili da mi je ruka nešto manja i drugačija, ali ljudi to vide. Tek ponekad, kada vidim da je fiksiraju pogledom, onda se i ja setim. Paradoksalno, zar ne?

Poroci i burna prošlost

Osim o fizičkom nedostatku, Pejaković je otvoreno govorio i o fazi života u kojoj se borio sa zavisnošću od alkohola. Iako je piće na ovim prostorima široko prihvaćeno i društveno tolerisano, on je odlučio da napravi potpunu prekretnicu i promeni životne navike:

Nikola Pejaković Kolja Foto: Ana Paunković

- Nisam to tako shvatao. Kod nas, ali i ovde, puno se pije alkohol i tretira se kao 'nije to ništa'. Svi piju i svi pijemo, ja sam samo prestao.

Nakon tog burnog perioda, obeleženog i povremenim fizičkim obračunima pod dejstvom alkohola, glumac je izrazio duboko kajanje zbog nekadašnjeg ponašanja i okrenuo se mirnijoj svakodnevici.

Pogledajte video: Nikola Pejaković o seriji Tvrđava