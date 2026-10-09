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Lepomir Ivković je sjajnom izvedbom Gagija, Zazinog momka, u kultnoj seriji "Srećni ljudi", ostavio veliki pečat kod publike.

Iako isprva nije bio oduševljen ovom rolom, glumac danas priznaje da mu je upravo ona otvorila mnoga vrata, pa čak i izvukla iz neprilika sa policijom.

U intervjuu za Informer, Lepomir se svojevremeno prisetio se kako je izgledalo snimanje jedne od najvoljenijih domaćih serija, "Srećnih ljudi" i otkrio da li se seća prvog dana snimanja serije.

Pogledajte u galeriji scene u Srećnim ljudima u kojima se pojavljivao Lepomir Ivković:

1/7 Vidi galeriju Lepomir Ivković kao Gagi u seriji "Srećni ljudi" Foto: Printscreen/Youtube

- Zaista se ne sećam, davno je to bilo. Moram biti iskren da u početku nisam bio oduševljen tom ulogom. Razmišljao sam da li da je uopšte prihvatim. Nisam u toj ulozi video glumački izazov. Iz ove perspektive sam možda i pogrešio. Međutim, kako se ispostavilo, ljudi su me tada prepoznavali po ulozi Zazinog momka. To mi je bio spas kada bih imao neki problem sa policajcima. "Srećni ljudi" se deveti put repriziraju, moja uloga još uvek nije stigla na red. U srećanju mi je ostalo lepo druženje sa pokojnim Danilom Lazovićem i Katarinom VIćentijević. Dan danas mi je žao što nas je Danilo prerano napustio. Katarinu i mene su glumački putevi odveli na dve različite strane, pa skoro i nemamo kontakt. Sve su to sada lepe uspomene - kaže Lepomir.

Glumac o saradnji sa Katarinom Vićentijević, koja je igrala Zazu, misli sve najbolje.

- Odlična je bila saradnja. Nismo imali mnogo romantičnih i izazovnih scena, pa to snimanje nije bilo nepristojno. Katarina je ostavila na mene jako lep utisak, jedne divne osobe, dobre i čestite koleginice. Glumili smo na obostrano zadovoljstvo.

Lepomir Ivković Foto: Vlada Sporčić

U medijima su se pojavile priče da je Tanja Bošković napustila "Srećne ljude" zbog niskog i neisplaćenog honorara, međutim Lepomir iz tog razloga nije želeo da odbija uloge jer se jednom opekao.

- Nikada nisam imao problem sa tim. Opekao sam se na početku svoje karijere kada sam odbio režisera Savu Mrmaka za ulogu zbog honorara. Prošlo je deset godina do naše ponovne saradnje u poznatoj posleratnoj drami "Smrt gospođe Ministarke", gde sam glumio lik Obilića u košmarnim snovima Žanke Stokić. Onda smo divno sarađivali na seriji "Kraj dinastije Obrenovića". Tada nisam postavljao nikakva pitanja o uslovima i honoraru. Kada smo završili snimanje, rekao sam profesoru Mrmaku kako se nadam da sam okajao grehe iz prošlosti, na šta mi je on odgovorio: "Napravili ste divnu ulogu, sve ostalo su anegdote!", rekao je Lepomir i dodao zašto je odbio ulogu Save Mrmaka:

- Saznao sam koliki je honorar bio ponuđen drugom glumcu za tu ulogu. Kada je on odustao, a uloga bila ponuđena meni, honorar je bio više nego prepolovljen. Zato sam ga odbio. No dobro, ne treba odbijati uloge nego samo glumiti.

Serija Srećni ljudi Foto: Printscreen

Lepomir smatra da je danas teže biti glumac nego ikada.

- Mnogo je teže danas biti glumac zbog hiperprodukcije sa raznih akademija. Kada sam ja upisivao akademiju, postojale su samo tri. Primljeno je nas sedmoro od preko šeststo prijavljenih kandidate. Danas, koliko mi je poznato, izlaze stotine diplomiranih glumaca sa raznih akademija. Želim im svaku sreću, ali je teško danas naći potkrovljenje u svetu glume. Sa druge strane, hvala Bogu pa se danas snima više nego ikada. Nisam siguran da li će to potrajati i da li će baš svi imati tu sreću da mogu da žive od posla. Moj posao se uglavnom vezuje za pozorište. Ne bih mogao da zamislim glumačku karijeru bez angažovanja na pozorišnoj sceni. Imao sam tu sreću da kao student budem pozvan na angažman u Narodnom pozorištu. Proveo sa svoj radni vek tu i sada uživam u svojim penzionerskim danima.

Glumac se i danas bavi glumom i uživa u tome.

- Upravo sam završio probu za jednu predstavu povodom Dana pobede. Ta predstava će biti poklonjena Šabačkom pozorištu. Ulaz je potpuno besplatan. Nadam se da će publika napuniti salu kako bi uživali u znamenitim rečima i delima slavih srpskih vojvoda Živojina Mišića i Stepana Stepanovića.

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