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Konferencija za medije povodom 22. KIDS FESTA održana je danas u MTS dvorani. Rediteljka filma Glavonja koji otvara ovogodišnji KIDS Fest Marina Andree Škop, glavna glumica iz filma Marta Mihanović, ambasadorka 22. KIDS Festa Klara Karaulić, producentkinja Snežana van Hauvelingen i članovi organizacionog tima festivala predstavili su ovogodišnji filmski program, najavili prateće radionice i govorili o značaju filmskih priča koje deci približavaju važne društvene teme.

Kids Fest Konferencija Foto: Filip Olćan

Ovogodišnji KIDS FEST svečano otvara film „Glavonja“, ostvarenje koje kroz duhovitu i toplu priču o Alisi i njenom bratu - dečaku sa autizmom govori o prijateljstvu, zajedništvu i važnosti prihvatanja onih koji su po nečemu drugačiji. Na konferenciji za medije, ekipa filma govorila je o nastanku ovog regionalnog koprodukcijskog projekta, radu sa mladim glumcima i želji da se o osetljivim društvenim temama govori na način koji je blizak i razumljiv deci.

Marina Andree Škop: „Film treba da bude podsticaj za razgovor“



Rediteljka Marina Andree Škop istakla je da je posebno raduje što film „Glavonja“ stiže pred publiku u Srbiji, naglašavajući da je u stvaranju filmova za decu važno spojiti zabavu sa temama koje ostavljaju prostor za razmišljanje.

„Jako nas raduje dolazak našeg, mogu da kažem otkačenog filma u bioskope u Srbiji. U radu sa decom mislim da je važno da se ozbiljne teme dočaraju kroz priče koje su njima zabavne. Da im podmetnemo tu temu i da film bude podsticaj za onaj treći čin, nakon filma, a to je razgovor o svim pitanjima koje je film otvorio“, rekla je Marina Andree Škop.

Kids Fest Konferencija Foto: Filip Olćan

Film je režirala zajedno sa slovačkom rediteljkom Vandom Rajmanovom, koja je inicijalnu ideju za priču o dečaku sa autizmom pronašla u ličnom iskustvu, inspirisana svojim nećakom. Njihova zajednička želja bila je da stvore stilizovan film za decu, koji spaja igrane i animirane elemente, humor i važnu životnu poruku.

„Ona je gledala moj prethodni film ,,Moj dida je pao s Marsa’’ i primetila da dobro radim sa decom glumcima. Želele smo da napravimo film koji je spoj animacije i igranog filma, da to bude šaljiva priča, ali i da prenesemo važno iskustvo o kojem želimo da razgovaramo sa decom“, istakla je rediteljka.

Marta Mihanović: „Volela bih da deca shvate da nisu toliko drugačija od ostalih“



Jedanaestogodišnja glumica Marta Mihanović govorila je o iskustvu snimanja filma, izdvojivši noćna snimanja kao posebno zabavan deo rada na ostvarenju.

Govoreći o poruci koju želi da prenese svojim vršnjacima, Marta je istakla da bi volela da publika pre svega uživa u filmu, ali i da iz bioskopa izađe sa boljim razumevanjem dece sa autizmom.

„Pre nego što pogledaju film, volela bih da moji vršnjaci znaju da će im biti jako zabavan i da ne pojedu sve kokice pre početka filma. A kad izađu iz bioskopa, volela bih da nauče da je važno prihvatanje dece sa autizmom i da shvate da oni zapravo nisu toliko drugačiji od nas“, rekla je Marta Mihanović.

Foto: PomPom film

Lično iskustvo njene porodice imalo je važnu ulogu u oblikovanju priče i lika dečaka sa autizmom. Marta je istakla da je celoj glumačkoj ekipi, u razumevanju lika, mnogo pomogao stariji brat, koji ima autizam. Njegovo iskustvo doprinelo je autentičnijem prikazu i dodatno naglasilo važnost uključivanja ličnih perspektiva u stvaranje filma.

Snežana van Hauvelingen: „Svako od nas je različit, ali svako može da bude deo ekipe“

Pogledajte fotografije iz filma "Glavonje"

1/8 Vidi galeriju Film Glavonje Foto: PomPom film



Producentkinja Snežana van Hovelingen govorila je o međunarodnoj saradnji i putu koji je doveo do realizacije filma „Glavonja“. Dugogodišnja saradnja sa rediteljkom Marinom Andree Škop, kao i značaj teme kojom se film bavi, bili su važan podsticaj da se domaći partneri udruže i podrže projekat.

Iako film nije dobio podršku Filmskog centra Srbije zbog nedostatka sredstava, produkcijska kuća This and That, zajedno sa domaćim partnerima Spotlight i HAB 247, pronašla je način da učestvuje u njegovoj realizaciji kroz zajednička sredstva, napore i usluge.

„‘Glavonja’ je prvi dečji i porodični film koji je radila This and That produkcija. Želeli smo da napravimo film koji će i naša deca i deca u Srbiji moći da pogledaju, da se zabave i ponesu humanu i važnu poruku – ako si različit, a svako od nas je različit, svakako možeš da budeš deo ekipe i da doprineseš“, istakla je Snežana van Hovelingen.

Kids Fest Konferencija Foto: Filip Olćan

Film je nastao kao međunarodna koprodukcija i već je ostvario zapažen uspeh u bioskopskoj i festivalskoj distribuciji. Nakon premijere u Hrvatskoj, gde je prikazan 15. februara 2026. godine, ostvarenje je privuklo oko 70.000 gledalaca, dok je u Bosni i Hercegovini zabeležilo oko 10.000 gledalaca. Film je započeo distribuciju i u Slovačkoj, a nakon Srbije očekuju ga prikazivanja u Letoniji i Sloveniji. Do sada je osvojio i pet festivalskih nagrada.

Poseban značaj ima činjenica da je film prilagođen jezicima zemalja u kojima se prikazuje, uz sinhronizaciju koja omogućava da njegova priča dopre do što većeg broja mladih gledalaca.

Uz film je razvijen i edukativni materijal „Mućkanje glavama o Glavonji“, namenjen školama i porodicama, koji je pripremilo udruženje koje se bavi osobama sa autizmom. Materijal prati pristup filma i na savremen i zanimljiv način otvara prostor za razgovor o autizmu, različitostima i inkluziji.

Kids Fest Konferencija Foto: Filip Olćan

Klara Karaulić: „Bioskop je mesto na kojem deca mogu da se povežu“

Glumica i ambasadorka KIDS FESTA Klara Karaulić istakla je da joj uloga ambasadorke predstavlja posebnu odgovornost, budući da je i sama bliska uzrastu kojem je festival namenjen. Kao dugogodišnja posetiteljka KIDS FESTA, ona je lično vezana za manifestaciju i njenu misiju da deci približi svet filma.



„To je za mene veća odgovornost, s obzirom na to da sam sličnih godina kao ciljna grupa. Moj zadatak je da širim svest o tome koliko je bioskop važan za decu i da to što za roditelje i odrasle postoji FEST ne znači da i mi ne treba da imamo svoj festival. Ja sam dugogodišnji fan KIDS FESTA i ceo život sam dolazila ovde, tako da sam lično vezana za ovaj festival“, rekla je Klara Karaulić.

Posebno joj je ostalo u sećanju jedno festivalsko iskustvo koje je podelila sa mlađom sestrom, kada je videla koliko joj zajednički odlazak u bioskop znači. Upravo takva iskustva, kako ističe, želi da prenese i drugoj deci.

„Bioskop je bezbedno mesto na kojem možeš da se opustiš i povežeš sa ljudima koji su u sali, ali i sa filmom i pričom – koju ne mora da znači da si proživeo, ali isto tako ne mora da znači ni da nisi“, istakla je Klara.

Filmski program za različite ukuse i uzraste

Ovogodišnji KIDS FEST donosi raznovrstan izbor animiranih i igranih filmova iz celog sveta, sa pričama koje podstiču dečju maštu, ali i otvaraju pitanja odrastanja, prijateljstva, ekologije, porodice i prihvatanja različitosti.

Programska koordinatorka festivala Milica Joksimović izdvojila je, pored filma „Glavonja“, i naslove „Gvozdeni dečak“, koji govori o dečaku koji ima problem sa ravnotežom, kao i „Šapat šume“, film koji kroz neobično putovanje u netaknutu prirodu podstiče ekološku svest kod dece.

Publiku očekuju i sinhronizovani animirani filmovi „Hulijan“ i „Izgubljena Lusi“, kao i ostvarenja „Čuvar kamforovog drveta“, „Deca slobode“, „Rođen u džungli“, „Grad dimnjaka: Zaglavljeni u vremenu“, „Priča o igračkama 5“, „Hajduk u Beogradu“, „Prvi april“, „Moja maćeha je veštica“, „Skokoumci“ i „Vajana“.

KIDS FEST će ove godine biti održan u 16 bioskopa širom Srbije, pružajući deci i porodicama iz više gradova priliku da budu deo festivalskog iskustva.

U Beogradu će se projekcije održavati u bioskopima mts Dvorana, Cine Grand BIG Rakovica, Cineplexx Ušće Shopping Center, Cineplexx Delta City, Cineplexx BIG, Cineplexx BEO, Roda Cineplex i Tuckwood. U Novom Sadu publiku očekuju Arena Cineplex i Cineplexx Promenada, dok će se u Kragujevcu projekcije održavati u bioskopu Cineplexx Kragujevac Plaza, a u Nišu u bioskopima Cine Grand Delta Planet Niš i Vilin grad. Festivalska revija biće organizovana i u Čačku, u bioskopu Cine Grand BIG Čačak, kao i u Šapcu, u bioskopu Cine Grand BIG Šabac.

Kids Fest Konferencija Foto: Filip Olćan

Film, igra i učenje kroz kreativne radionice

Pored filmskog programa, KIDS FEST i ove godine donosi kreativne, zabavne i edukativne sadržaje koji podstiču decu da istražuju, stvaraju i aktivno učestvuju u festivalskim aktivnostima.

Milica Gavrilović najavila je dve radionice koje će biti održane u subotu, 24. oktobra, sa ciljem da deci približe film i tehnologiju kroz neposredno iskustvo, razgovor i igru.

Beogradski filmski klub za decu, koji se održava drugu godinu zaredom, vodiće Vesna Dinić, doktorka filmologije. Nakon gledanja filma, deca će razgovarati o onome što su videla i upoznati se sa filmskim jezikom, izražajnim sredstvima, različitim žanrovima i autorima.

„Ideja je da deca ne budu samo gledaoci, već da zajedno razgovaraju o filmovima i otkrivaju kako je film zapravo napravljen i šta autor želi da nam kaže kroz film“, objasnila je Milica Gavrilović.

Druga radionica realizuje se prvi put u saradnji sa Dečijim inovacionim centrom, udruženjem koje kroz STEAM program povezuje nauku, tehnologiju, umetnost, matematiku i inženjerstvo. Kroz igru i praktične zadatke, deca će programirati robote i slati ih u misiju očuvanja prirode, upoznajući osnove robotike, razvijajući logičko razmišljanje i učeći o značaju saradnje i zaštite životne sredine.

Foto: Promo

Obe radionice biće održane u subotu, 24. oktobra, a informacije o prijavama biće dostupne na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama KIDS FESTA.

22. KIDS FEST i ove godine potvrđuje da dečji film može biti mnogo više od zabave – prilika da se kroz smeh, maštu i uzbudljive priče otvore važna pitanja, razvijaju empatija i razumevanje i pokaže da svako dete zaslužuje da bude prihvaćeno i da pronađe svoje mesto u društvu.

Karte za premijeru filma "Glavonja" i ostale projekcije dostupne su na blagajnama bioskopa i putem njihovih zvaničnih prodajnih kanala.

Bonus video: Premijera filma "Hajduk u Beogradu"