Slušaj vest

Dragomir Bojanić Gidra se sa Ljiljanom Kontić upoznao još dok je studirao glumu i tada je među njima planula ljubav.

Svoju ljubav krunisali su brakom 1966. godina, a samo četiri godine kasnije na svet je stigla još jedna kruna njihove ljubavi, njihova ćerka Jelena. Svoju Ljiljanu zvao je Ljalja, a kada mu je 1970. podarila ćerku Jelenu, sačekao ju je ispred porodilišta sa tri automobila sa muzičarima iz Skadarlije.

U galeriji pogledajte Dragomira Bojanića Gidru u ulozi čuvenog Žike Pavlovića u "Žikinoj dinastiji":

1/8 Vidi galeriju Dragoimir Bojanić Gidra i Dara Čalenić - scene u filmovima Žikina dinastija Foto: Printscreen/Youtube

Iako su se jako voleli i poštovali, njihovi karakteri nisu im doneli mirnu vezu. Svađe su ih često lomile, te su ih dovodile i do razvoda, i to čak tri puta. Međutim, njihova ljubav bila je jača od svih svađa, te su se uvek vraćali jedno drugom.

"Nisam verovao da mogu da budem tako 'upecan'. Kada sam bio mladić, nisam mogao ni da pretpostavim da ću jednog dana biti toliko vezan za porodicu. Nosi nas zajednički vetar, a Ljilja trepti nada mnom. Za porodicu je izuzetno važan fluid koji nas spaja", rekao je Gidra jednom prilikom.

Ljiljana Kontić u Žikinoj dinastiji Foto: printscreen YT

Ljiljana je glumila i u pozorištu i na malim ekranima, a najzapaženiju ulogu ostvarila je u ostvarenju "Đekna još nije umrla, a kad će ne zna se", tumačeći lik Ljeposave.

Malo ko pamti da se ovaj par našao i u kultnoj "Žikinoj dinastiji", a zajedno su zaigrali i kada je Ljiljana dobila manju ulogu u filmu "Šta se zgodi kad se ljubav rodi", gde je tumačila Mišinu i Natašinu profesorku muzičkog.

Ko je bio Dragomir Bojanić Gidra

Dragomir Bojanić Gidra rođen je u Kragujevcu 1933. godine. Imao je veoma teško detinjstvo. Majka našeg slavnog glumca je preminula od tuberkuloze, a oca, oficira Jugoslovenske vojske, streljala je neprijateljska vojska.

Dragomir Bojanić Gidra Foto: Printscreen/RTS

Tragedije ga nisu slomile. U Kragujevcu je završio srednju školu za preradu mesa, voća i povrća. Nakon mature je godinu dana radio u fabrici konzervi "Crvena zvezda“. Bio je vredan, odgovoran i hrabar, i zaljubljen u umetnost. Zato je i upisao Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu, u klasi Raše Plaovića. Zanimljivo je da je u rodnom Kragujevcu bio član amaterskog pozorišta "Sveta Mladenović“, a da je kao student prve godine Akademije glumio Mitkleta u "Koštani" u Narodnom pozorištu.

Gidra koji je bio član i Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a debitovao je na filmu ulogom u "Ešalonu doktora M". U našoj kinematografiji odigrao je više od 30 uloga, što onih glavnih što onih sporednih. A igrao je i van granica Jugoslavije, u Italiji pod pseudonimom Entoni Gidra. Tamo je šezdesetih godina glumio u čak desetak vestrena i akcionih filmova.

U galeriji pogledajte još kadrova iz kultne "Žikine dinastije":

1/8 Vidi galeriju Kultne scene u seriji "Žikina dinastija" Foto: Printscreen/X/Nirvana, Printscreen/Youtube

Bio je omiljen i kao Lale u "Majstorima", agent Mikule u "Povratku otpisanih" i kao Krstivoje Krstić u kultnoj seriji "Vruć vetar". Gledali smo ga i u serijalu "Hajde da se volimo" (vozač autobusa Dragiša), ali je najveću popularnost stekao u serijalu "Žikina dinastija" Zorana Čalića glumeći Živorada Žiku Pavlovića.

Dragomir Bojanić Gidra, kog smo gledali i u "Maršu na Drini", filmu "Valter brani Sarajevo", preminuo je 1993. u Beogradu. Bolovao je od raka jetre. Ljiljana Kontić, koja je igrala u "Beštijama", "Majstoru i Šampiti", umrla je 2005. u Beogradu.

Video: "Ne postoje likovi kao što su Gidra i Marko" - Otkrivene tajne sa snimanja "Žikine dinastije"