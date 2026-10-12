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Neprevaziđena "Dinastija", koja se na Kurir televiziji emituje svakog radnog dana u 17 i 23:10 časova, obeležila je pop-kulturu osamdesetih godina prošlog veka, postavivši standarde za sve potonje sapunice. Pred kamerama, publika je bezdano pratila porodične spletke, borbu za preuzimanje naftnog carstva, multimilionere, visoku modu i nezaobilazne ženske tuče.

Pogledajte kultne scene u seriji "Dinastija":

1/18 Vidi galeriju Kultne scene u seriji "Dinastija" Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Međutim, drama koja se odigravala iza kulisa bila je jednako napeta, burna i puna skandala kao i sam scenarijski zaplet. Tokom devet sezona emitovanja originalnog serijala (od 1981. do 1989. godine), glumačka postava prošla je kroz nezapamćene turbulencije. Zbog oštrih sukoba oko finansija i visine honorara, kreativnih neslaganja sa producentima, iznenadnih otkaza ili čistog fizičkog i psihičkog zasićenja, mnogi ključni likovi preko noći su napuštali projekat. Neki su zauvek izbrisani iz priče, dok su drugi doživeli čuveni holivudski "recasting" - nastavili su da žive na ekranu, ali sa potpuno novim licem.

Stiven Karington

Jedan od prvih velikih potresa u produkciji dogodio se već na samom početku serije, a u njegovom centru našao se lik Stivena Karingtona, sina naftnog magnata Blejka Karingtona. Stiven je ušao u televizijsku istoriju kao jedan od prvih otvoreno biseksualnih i gej likova u nekom američkom večernjem programu na nacionalnoj televiziji, što je za ranu fazu osamdesetih godina bio izuzetno hrabar i kontroverzan potez.

Pogledajte fotografije Ala Korlija u mladosti:

1/7 Vidi galeriju Al Korli u mladosti Foto: teutopress GmbH / imago stock&people / Profimedia, Marie France Laval / AFP / Profimedia

Lik je prvobitno tumačio mladi glumac Al Korli. Međutim, kako je serija odmicala, Korli je postajao sve nezadovoljniji načinom na koji su scenaristi tretirali Stivenovu seksualnu orijentaciju. Producenti su pod pritiskom konzervativnijeg dela publike i studijskih glavešina konstantno menjali Stivenove sklonosti - čas je bio zaljubljen u muškarce, čas se iznenada naprasno ženio ženama, da bi se potom ponovo vraćao starim navikama. Korli je javno i bez ulepšavanja kritikovao producente i scenaristički tim, optužujući ih za kukavičluk i nelogičnost u razvoju lika.

Epilog javnog rata bio je brz: Al Korli je dobio otkaz, a scenaristi su morali da smisle način kako da ga uklone sa ekrana. Primenjen je klasičan sapunični manevar - Stiven je poslat na rad na naftnu platformu u Javanskom moru, koja je ubrzo odletela u vazduh u stravičnoj eksploziji. Svi su verovali da je mrtav, ali nekoliko meseci kasnije, Stiven se pojavljuje živ u bolnici, gde mu je urađena kompletna rekonstrukcija lica usled teških opekotina. Kada su zavoji skinuti, umesto Ala Korlija, iz njih je izronio glumac Džek Kolman.

Gordon Tomson, Džek Kolman u seriji Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Kolman je uspešno igrao Stivena sve do osme sezone nakon čega je i on napustio seriju, a scenaristi su njegov odlazak opravdali time da je otišao u Vašington da se bavi politikom. Zanimljiv kuriozitet jeste da se Al Korli na kraju ipak izmirio sa produkcijom i ponovo obukao odelo Stivena Karingtona u završnom televizijskom filmu "Dinastija: Ponovno okupljanje" 1991. godine.

Felon Karington

Felon Karington, razmažena, buntovna i izuzetno privlačna Blejkova ćerka, bila je jedan od omiljenih likova publike od prve epizode. Glumica Pamela Su Martin unela je u tu ulogu specifičnu dozu drskosti, seksepila i šarma, pa je preko noći postala globalna zvezda i seks-simbol osamdesetih. Međutim, ogromna popularnost donela je i strahovit pritisak.

Pamela Su Martin nije mogla da se nosi sa neprestanim upadanjem medija u njen privatni život, konstantnim fotografisanjem i komercijalizacijom sopstvenog lika. Pored psihičkog umora, želela je da se posveti ozbiljnijim glumačkim projektima, ekologiji i zaštiti životinja. Godine 1984, na samom vrhuncu gledanosti serije, donela je šokantnu odluku da samoinicijativno napusti "Dinastiju".

Pogledajte u galeriji Pamelu Su Martin kao Felon Karington:

1/5 Vidi galeriju Felon Karington, serija Dinastija Foto: American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia, Aaron Spelling Prods Co / Everett / Profimedia, IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Producenti predvođeni Aronom Spelingom našli su se u nevolji, jer je Felon bila ključna za dramske zaplete. Zbog toga su primenili još jedan ekstremni scenaristički trik: Felon misteriozno nestaje, a ubrzo se u javnosti plasira vest da je njen avion pao i da je poginula. Ipak, telo nikada nije pronađeno. Nakon godinu dana pauze, scenaristi su oživeli lik - Felon se vraća u priču, ali pati od amnezije i u potpunosti gubi pamćenje.

Ema Sams, Džon Džejms, serija Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Ovu ulogu preuzela je britanska glumica Ema Sams, koja je preuzela lik i nastavila da ga tumači kako u “Dinastiji”, tako i u njenoj spin-of seriji "Kolbijevi". Iako je Ema Sams odlično obavila posao, verni obožavaoci serije godinama su žalili za originalnom Pamelom Su Martin.

Amanda Karington

Jedna od najpoznatijih priča o otpuštanju i finansijskim uceni iza kulisa vezana je za ulogu Amande Karington, davno izgubljene ćerke Aleksis i Blejka. Ulogu je u petoj sezoni dobila prelepa Katarina Oksenberg, inače ćerka kneginje Jelisavete Karađorđević i prapravunuka jugoslovenskog kneza Pavla Karađorđevića.

Katarina Oksenberg je učešćem u seriji ostvarila neverovatan uspeh. Njen lik je dospeo u sam centar pažnje tokom čuvene epizode "Moldavski masakr", gde se Amanda udaje za princa Mihaila u moldavskoj kraljevskoj palati, neposredno pre nego što teroristi upadnu u dvoranu i izvrše masovni masakr. Ta epizoda ostala je zabeležena kao jedan od najgledanijih televizijskih događaja u istoriji SAD.

Pogledajte u galeriji Katarinu Oksenberg u ulozi Amande Karington:

1/6 Vidi galeriju Katarina Oksenberg u ulozi Amande Karington, serija Dinastija Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia, Aaron Spelling Prods Collection / Everett / Profimedia, American Pictorial / Hollywood Archive / Profimedia

Ohrabrena svetskom slavom i enormnim skokom gledanosti, Katarina Oksenberg je pred početak sedme sezone postavila oštar ultimatum producentima: tražila je drastično povećanje honorara i uslove kakve su imale vodeće zvezde. Producenti, koji su pažljivo kontrolisali budžet i nisu želeli da pokleknu pred ucenama mlađih glumaca, reagovali su bez oklevanja - Katarina Oksenberg je momentalno otpuštena iz serije.

Za sedmu sezonu ekspresno je angažovana glumica Karen Selini, koja je uskočila u lik Amande. Međutim, promena je bila toliko drastična i neprirodna za gledaoce da nova glumica nije uspela da ostvari nikakvu hemiju sa publikom. Reakcije gledalaca bile su toliko negativne da su scenaristi, shvativši da su napravili grešku, već do kraja iste sezone u potpunosti izbrisali lik Amande iz teksta.

Karen Selini kao Amanda Karington u seriji Dinastija Foto: Supplied by LMKMEDIA / IPA / IPA / Profimedia

Kristl Karington

Smerna i prefinjena plavuša Kristl Karington, u izvođenju Linde Evans, bila je duša serije i protivteža zlobnoj Aleksis. Linda Evans je sa Džoan Kolins iznela teret najveće popularnosti projekta, izvodeći i fizički zahtevne scene tuča u vodi, blatu i prirodi. Ipak, nakon više od sedam godina neprekidnog snimanja, svakodnevnog napornog rada i medijskog pritiska, Linda Evans je krajem osme sezone bila na ivici potpunog fizičkog i emotivnog iscrpljenja. Želela je da napusti Holivud, uspori životni tempo i posveti se privatnom životu i duhovnom razvoju. Kako nije želela da produži pun ugovor za devetu, ujedno i poslednju sezonu serije, postigla je kompromisni dogovor sa Aronom Spelingom.

Pogledajte Lindu Evans u ulozi Kristl Karington:

1/26 Vidi galeriju Linda Evans kao Kristl Karington u seriji "Dinastija" Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Pristala je da se u devetoj sezoni pojavi u svega šest epizoda kako bi scenaristički tim imao vremena da dostojanstveno odjavi njen lik. Scenaristi su pripremili mračnu dramu: Kristl saznaje da pati od teškog oboljenja mozga zbog kojeg povremeno gubi kontrolu nad svojim postupcima. Kako bi spasila život, odlazi u Švajcarsku na opasnu operaciju, nakon koje pada u duboku komu i ostaje do samog kraja emitovanja serije. Linda Evans se u ulozi Kristl ponovo pojavila tek nekoliko godina kasnije, u završnom filmu iz 1991. godine, kada se njen lik konačno budi iz kome.

Metju Blejsdel

Promene glumačke postave nisu pogađale samo glavnu porodicu Karington, već i sporedne likove koji su u određenim fazama nosili priču. Jedan od takvih primera bio je i glumac Bo Hopkins, koji je u prvoj sezoni igrao Metjua Blejsdela - naftnog inžinjera i Kristlinog bivšeg ljubavnika. Kada je serija u drugoj sezoni promenila koncepciju i sa tema radničke klase i naftnih bušotina prešla u svet neprikosnovenog glamura, vila i elitnog društva, Metju Blejsdel je postao višak. Scenaristi su ga poslali u Južnu Ameriku i javili da je poginuo u džungli. Ipak, radi podizanja gledanosti, vraćen je u sedmoj sezoni kao psihotični otmičar koji drži porodicu Karington kao taoce, da bi na kraju bio definitivno ubijen.

Pogledajte u galeriji Boa Hopkinsa kao Metjua Blejsdela:

1/12 Vidi galeriju Bo Hopkins kao Metju Blejsdel, serija Dinastija Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Klaudija Blejsdel

Još jedan lik koji je prošao kroz pravu dramu bila je Klaudija Blejsdel, koju je tumačila glumica Pamela Belvud. Pamela je tokom snimanja prolazila kroz privatne i zdravstvene turbulencije, uključujući i trudnoću, zbog čega su scenaristi morali privremeno da je šalju u sanatorijum kako bi opravdali njeno odsustvo. Za lik Klaudije, iako je sporedan, može se reći da je imao najviše turbulencija u scenariju – mimo braka sa Metjuom Blejsdelom, udavala se još dva puta i to za dva rođena brata, Stivena pa Adama Karingtona. Nakon razvoda od Adama, Klaudija ponovo postaje psihički nestabilna i svim silama trudi se da otme porodičnu kompaniju misleći da joj pripada. Njen lik je konačno i tragično ispisan iz serije na kraju šeste sezone, kada Klaudija u naletu rastrojstva slučajno zapali luksuzni hotel u posedu Felon Karington, "La Mirage", i gine u požaru koji je sama izazvala.

Pogledajte Pamelu Belvud kao Klaudiju Blejsdel:

1/14 Vidi galeriju Pamela Belvud kao Klaudija Blejsdel, serija Dinastija Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Džef Kolbi

Pored njih, valja spomenuti i Džona Džejmsa, koji je igrao Džefa Kolbija. Džejms nije napustio seriju zbog sukoba, već radi poslovne strategije. Prebačen je kao vodeći muški lik u novu, sestrinsku seriju "Kolbijevi", napravljenu kao spin-off. Međutim, kada su “Kolbijevi” ukinuti nakon dve sezone, Džon Džejms se sa svojim likom vratio u originalnu "Dinastiju" i ostao u njoj sve do samog kraja projekta.

Pogledajte Džona Džejmsa u ulozi Džefa Kolbija:

1/11 Vidi galeriju Džon Džejms kao Džef Kolbi, serija Dinastija Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Majkl Kalhejn

Vejn Nortrop igrao je Blejkovog zgodnog šofera, Majkla Kalhejna, koji je imao skandaloznu aferu sa Felon. Napustio je seriju na kraju prve sezone jer scenaristi nisu znali šta drugo da rade sa njegovim likom nakon što se afera završila. Majkl Kalhejn je jednostavno nestao sa platna, samo da bi se vratio šest godina kasnije u 7. sezoni kada će se njegovi putevi ukrstiti sa Amandom Karington. Nakon toga, Nortrop je trajno napustio seriju.

Pogledajte Vejna Nortropa kao Majkla Kalhejna:

1/8 Vidi galeriju Vejn Nortrop kao Majkl Kalhejn, serija Dinastija Foto: Printscreen/VKvideo.ru

Dominik Devero

Dajan Kerol ušla u istoriju kao prva žena crne puti u američkoj sapunici koja se emitovala u udarnom terminu, tumačeći ulogu Blejkove glamurozne polusestre Dominik Devero. Odlučila je da napusti seriju 1987. godine, nakon tri sezone, jer je smatrala da joj scenaristi više nisu pisali značajne niti uzbudljive priče za njen lik. Dominik je jednostavno spakovala stvari i preselila se u Los Anđeles, čime se potpuno povukla iz drame porodice Karington.

Dajan Kerol, Džoan Kolins u seriji Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Krah jedne epohe

U poslednjoj, devetoj sezoni serije, glumački ansambl bio je u potpunosti rasformiran u odnosu na zlatne godine. Pored odlaska Linde Evans, ugovor sa produkcijom dramatično je skratio i sam Majkl Nader, koji je tumačio lik bezobzirnog zavodnika Deksa Dekstera i trećeg supruga Aleksis Karington Kolbi. Glumci su bili nezadovoljni padom budžeta, uslovima rada i scenarističkim skretanjima.

Sve ove privatne borbe, ucenjivanja oko honorara, odlasci zvezda i neprekidne zamene glumaca na kraju su uzele svoj danak. Gledanost "Dinastije" počela je naglo da opada, jer publika više nije mogla da se poveže sa novim licima koja su zamenjivala stare favorite. U maju 1989. godine, mreža ABC zvanično je otkazala emitovanje serije, ostavivši priču u potpunom haosu - Aleksis i Deks Dekster padaju sa balkona pri čemu on gubi život, Blejk Karington biva ranjen u okršaju sa korumpiranim policajcem, dok Kristl leži u komi u Švajcarskoj.

Glavni likovi iz kultne serije Dinastija Foto: IFTN Plus / United Archives / Profimedia

Iako je završni film iz 1991. godine pokušao da poveže sve pokidane niti i vrati deo stare glumačke postave na jedno mesto, zlatno doba "Dinastije" ostalo je zauvek vezano za osamdesete godine. Skandali, otkazi, ucene i glumačke zamene iza kulisa dokazali su da je stvarni život u Holivudu bio daleko suroviji i prljaviji od bilo koje napisane televizijske drame.

Pogledajte video: Serija "Dinastija", svakog radnog dana na Kurir televiziji