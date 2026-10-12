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Orson Vels, ostavio je veliki trag u svetskoj kinematografiji, a posle smrti proglasili su ga najvećim rediteljem svih vremena. Ipak, iako je bio veoma uspešan u svom poslu, njega su znali i po brojim ljubavnim aferama.

Sa samo 26 godina napisao je scenario, režirao i odigrao glavnu ulogu u filmu „Građanin Kejn“, remek-delu koje filmski kritičari i danas svrstavaju među najbolje i najuticajnije filmove svih vremena.

Pre nego što je pokorio Holivud, uzdrmao je svetsku javnost čuvenom radio-dramom „Rat svetova“ iz 1938. godine. Bila je toliko uverljiva da je izazvala paniku među brojnim slušaocima koji su poverovali da se zaista dogodila invazija Marsovaca.

Zanimljivo je da je Orson Vels igrao i u kultnom jugoslovenskom filmu Veljka Bulajića „Bitka na Neretvi“, u kojem je tumačio četničkog oficira. Godinama kasnije, na Balkanu je pronašao i ženu koja će, prema rečima njegove ćerke, biti najveća ljubav njegovog života.

Orson Vels Foto: Profimedia

Slava, burne veze i brojne ljubavne afere

Dok su njegovi profesionalni uspesi privlačili pažnju javnosti, o njegovom privatnom životu pisalo se gotovo podjednako mnogo. Kako mu je popularnost rasla, tako se, čini se, povećavao i broj žena s kojima je bio u vezama.

Pre nego što je prvi put izgovorio sudbonosno „da“ glumici i bogatašici Virdžiniji Nikolson, Vels je, prema navodima iz njegove burne ljubavne biografije, imao afere sa glumicama Lusil Bol i Vampirom, kao i sa čuvenom pevačicom Bili Holidej.

Ni brak ga nije sprečio da nastavi sa neverstvima. Virdžiniju je varao sa brodvejskim balerinama, ali i sa glumicom Geraldinom Pejdž, s kojom je dobio ćerku. Dao joj je ime Kristofer jer je, navodno, verovao da će dobiti sina.

Ljubavnica dobila dete s njim, a supruga pronašla ljubavna pisma

Trudnoća Geraldine Pejdž doprinela je raspadu Velsovog prvog braka. Virdžinija je za aferu saznala kada je posetila supruga u Njujorku i u njegovoj hotelskoj sobi pronašla veliki broj ljubavnih pisama drugih žena. Među njima su se posebno izdvajala ona koja je potpisala Geraldina.

Ni glumica, međutim, nije bila slobodna kada je započela vezu sa Velsom. Godine 1940. rodila je sina Majkla, čiji je otac zvanično bio njen tadašnji suprug. Ipak, javnost je počela da spekuliše da dečak liči na slavnog reditelja, a kasnije se ispostavilo da je Orson Vels zaista bio njegov biološki otac.

Zbog Rite Hejvort ostavio drugu glumicu, ali ni njoj nije ostao veran

Vels je imao aferu i sa čuvenom glumicom Ritom Hejvort, i to dok je bio u vezi sa Dolores del Rio. Kada se zaljubio u Ritu, ostavio je Dolores, a zatim se sa novom izabranicom tajno venčao 1943. godine.

U braku su dobili ćerku Rebeku, ali ni dolazak deteta nije promenio Velsove navike.

Nastavio je da vara suprugu, a među ženama s kojima je povezivan bile su glumica i bogata naslednica Glorija Vanderbilt, Džudi Garland i Lea Padovani. Afera sa Vanderbiltovom navodno je bila jedan od razloga zbog kojih se i njegov drugi brak raspao.

Treći put se oženio italijanskom glumicom i aristokratkinjom

Godine 1955. Orson Vels stupio je u treći brak, ovog puta sa italijanskom glumicom i aristokratkinjom Paolom Mori.

Upoznali su se dve godine ranije i ubrzo započeli vezu. Odluku da se venčaju doneli su nakon što je Mori ostala trudna, a šest meseci kasnije dobili su ćerku Beatris.

Ipak, ni ovaj brak nije bio pošteđen problema. Vels je suprugu varao sa Marlen Ditrih, koja je tvrdila da je on bio jedina ljubav njenog života. Godine 1958. u njegovom krevetu našla se i glumica Đina Lolobriđida.

Uprkos svemu, Paola i Orson nikada se zvanično nisu razveli.

U poznim godinama zaljubio se u Jugoslovenku Oju Kodar

Pred kraj života, Vels je upoznao Hrvaticu Olgu Palinkaš, poznatiju kao Oja Kodar. Njihova veza postala je jedno od najvažnijih poglavlja njegovog privatnog života, a prema tvrdnjama njegove ćerke, upravo je Oja bila žena koju je najviše voleo.

Upoznali su se u Zagrebu, tokom snimanja filma. U to vreme Vels se nedavno vratio Paoli Mori, nakon što je saznao da boluje od raka. Ipak, nastavio je da vodi dvostruki život, provodeći vreme čas sa Ojom, čas sa suprugom i ćerkom Beatris.

Takva situacija trajala je sve do 1984. godine, kada ga je Paola izbacila iz kuće nakon što je saznala da održava paralelnu vezu.

„Ona je bila njegova Evropa“:

Foto: Printscreen/Youtube

Ćerka otkrila koga je otac najviše voleo

Velsova ćerka Kristofer Vels Feder kasnije je u knjizi „U senci mog oca: Ćerkino sećanje na Orsona Velsa“ napisala da je Oja zauzimala posebno mesto u životu njenog oca.

„Od svih žena s kojima je bio, moj otac je najviše voleo Oju. Ona je bila njegova Evropa, prelepa, kreativna i inteligentna žena koja je najbolje razumela njegov rad i pružala mu intelektualni podsticaj. Morala je da bude inteligentna kada je uspela da privuče mog oca“, navela je Kristofer.

Uprkos komplikovanoj porodičnoj situaciji, ona je bila svesna očeve veze sa Ojom.

„Možda će vam to biti čudno, ali po tom pitanju moj otac bio je prilično staromodan čovek. Upoznati ćerku sa ljubavnicom, i to u vreme kada je imao i zakonitu suprugu… Ne, to jednostavno nije bilo dolično“, ispričala je jednom prilikom.

Kako je objasnila, nije ga ispitivala o njegovim odnosima, ali je znala šta se događa i koliko je voleo Oju.

Oja nije želela da bude samo supruga slavnog reditelja

Oja Kodar, s druge strane, nije pridavala veliki značaj formalnom braku. Za nju je bilo najvažnije da ostane uz čoveka kojeg voli, ali i da sačuva sopstvenu nezavisnost.

„Kada smo bili u Španiji, Orson me je pitao da se venčamo, ali sam mu rekla da sam i ovako zadovoljna. Koliko god da sam mu verovala i volela ga, izabrala sam da zadržim svoju nezavisnost kako bih uvek mogla da kažem: 'Ja sam Oja Kodar, a ne supruga Orsona Velsa, i uvek ću ići svojim putem'“, izjavila je umetnica.

Njih dvoje imali su zajedničku kuću u Los Anđelesu, mnogo su putovali, a vreme su provodili i u Splitu. Njihova veza trajala je uprkos brojnim komplikacijama i činjenici da se Vels nikada zvanično nije razveo od Paole Mori.

Preminuo je za pisaćom mašinom u kući u kojoj je živeo sa Ojom

Orson Vels preminuo je 10. oktobra 1985. godine. Pronađen je u kući u kojoj je živeo sa Ojom Kodar, kako leži iznad svoje pisaće mašine.

Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag u istoriji filma, ali i buran privatni život obeležen brojnim vezama, neverstvima i brakovima. Ipak, ako je suditi prema sećanjima njegove ćerke i rečima same Oje Kodar, upravo je veza sa Jugoslovenkom ostala jedno od najposebnijih poglavlja njegovog života.