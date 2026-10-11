Slušaj vest

Pedeset treći Fest završen je večeras u Sava centru dodelom nagrada i projekcijom filma "Razum i osećajnost". Posle dve i po godine pauze, ovogodišnje izdanje publici je donelo najznačajnija ostvarenja evropske, svetske i regionalne kinematografije, ali cela revija i završnica festivala protekli su u znaku jednog autora. Posebnu pažnju privukao je veteran jugoslovenske i evropske kinematografije Lordan Zafranović, čiji je film "Zlatni rez '42: Djeca Kozare" poneo nagradu "Milutin Čolić" za najbolji srpski film, čime je praktično obeležio ovogodišnji Fest.

Ostali laureati

Odluka žirija, koji su činili reditelj Goran Radovanović, filmska kritičarka Dubravka Lakić i montažer Branislav Milošević, predstavlja svojevrsno priznanje kompletnom Zafranovićevom stvaralaštvu. U obrazloženju se navodi da je nagrada dodeljena "za kolosalno i časno urađeno dramsko delo" kojim autor zaokružuje svoj moćan opus posvećen proučavanju anatomije zla. Žiri je istakao da film stilizovanom poetikom, sučeljenom estetici mraka, i povratkom klasičnom mizanscenu omogućava gledaocu da razume i žrtve i dželate jednog od najtragičnijih događaja iz naše istorije, ne dozvoljavajući da taj zločin bude zaboravljen.

Pogledajte scene iz filma "Djeca Kozare"

1/8 Vidi galeriju Kadar iz filma „Zlatni rez '42: Djeca Kozare“ Lordana Zafranovića koji otvara FEST 2026 Foto: youtube/ TS Media Serije i Filmovi

U evropskoj konkurenciji je najprestižnije priznanje, Beogradski pobednik za najbolji film, osvojio švedski "Tihi pčelar", koji je žiri opisao kao izuzetno emotivnu porodičnu priču o odnosu oca i ćerke, ostvarenje visokog umetničkog dometa koje predstavlja jedan od dragulja ovogodišnje evropske produkcije. Nagrada za najbolju režiju pripala je Ilkeru Čataku za film "Žuta slova", dok je priznanje za najbolji scenario dobio Andrijus Blaževičijus za film "Kako se razvesti tokom rata".

Beogradski pobednik za najbolji film u svetskom takmičarskom programu otišao je španskom ostvarenju "Crveni hangar", koje je osvojilo i nagradu "Slobodan Novaković" za najbolji debitantski film, podelivši to priznanje s čileanskim filmom "Lutajuće stene" Tomasa Vudrofa. Za najbolju režiju proglašen je Rafael Manuel za "Filipinku", dok je nagrada za scenario pripala bangladeškom filmu "Učitelj". Specijalno priznanje žirija dobio je "Narciso".

Žuta slova Foto: Five Stars Films

Najboljim filmom regionalnog takmičarskog programa proglašen je grčko-kiparski "Drži se za mene", dok je za najbolju režiju nagrađen Šerif Fransis za "Poslednji poziv", a za scenario Ali Vatansever za "Zajedno sami". Nagrada "Nebojša Đukelić" za najbolji regionalni film pripala je hrvatskom ostvarenju "Žene, luđaci i malo dobrih pedera".

Ipak, i pored čak 16 laureata, ceo Fest obeležio je upravo Lordan Zafranović. Njegov novi film još jednom je potvrdio da autor ostaje dosledan temama kojima se bavi decenijama, a priznanje za najbolji srpski film dalo je snažan pečat ovogodišnjem festivalu. U konkurenciji brojnih domaćih i stranih ostvarenja, upravo je "Zlatni rez '42: Djeca Kozare", nastao u produkciji "TS Media", postao film o kojem će se najviše govoriti. Njega sada čeka bioskopska distribucija i učešće na drugim festivalima.

Šta je poručio publici

Na svečanom otvaranju ovogodišnjeg Festa, podsetimo, neposredno pre projekcije svog novog filma "Zlatni rez 42: Djeca Kozare", reditelj Lordan Zafranović se obratio publici. Tom prilikom se prisetio svojih početaka, odao počast velikanima kinematografije i istakao želju da nastavi s radom, izjavivši sledeće:

Lordan na Festu Foto: Predrag Mitić, FEST promo



- Za mene je Fest jedna veličanstvena svečanost filma. Još 1971. godine, pre nego što sam završio akademiju, bio sam na Festu. Za mene je bila zaista velika svečanost videti te velike autore poput Felinija i jednostavno sve ono što čini apsolutnu kinematografiju, uključujući one autore koji su sada preminuli. Ja sam na prelazu između tog živog i mrtvog, te želim da sačuvam još dovoljno snage da napravim barem još jedan ili dva filma, to bi mi bila velika želja - rekao je Zafranović, koji je otkrio da je završio s temom zla i da će nova priča biti o ljubavi.

Velikog reditelja, koji živi u Pragu, mogli ste sresti na svakoj projekciji jer je pogledao i filmove svojih kolega.

Bonus video: Zafranović kod Basare