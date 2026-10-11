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Goran Bare, pevač i autor grupe Majke, preminuo je u 61. godini, a članovi benda pronašli su ga u stanu 9. oktobra oko 13 sati. Njegova smrt potresla je ceo region.

Sada su se oglasili i članovi benda i izdali saopštenje u kojima su izneli jednu molbu i zahtev za javnost:

1/5 Vidi galeriju Pevač grupe "Majke", Goran Bare, u životu je imao nekoliko tragičnih događaja, ali su mnogi ostali potreseni nakon što je govorio o tome kako se probudio pored supruge koja više nije bila živa. Foto: Printcreen Youtube, Printscreen, Pritnscreen/HRT

''Dragi prijatelji, kolege i verni obožavatelji, u ovom izuzetno teškom trenutku, članovi benda žele uputiti najdublju zahvalnost svima vama na neizmernoj podršci, toplim rečima i saučešće. Vaša ljubav i pažnja nam puno znače. Kako bismo se dostojanstveno oprostili i suočili s ovim velikim gubitkom, najlepše molimo javnost, medije i prijatelje da poštuju privatnost porodice i članova benda te da nam u ovim bolnim danima osiguraju potreban mir' - napisali su na Fejsbuku članovi grupe i dodali...

- Informacije o datumu i mestu poslednjeg ispraćaja biće objavljene isključivo putem ove, službene stranice. Takođe, apelujemo na sve koji planiraju ili žele da organizuju događaje, komemoracije ili bilo kakve aktivnosti povezane s ovim povodom, da prethodno kontaktiraju bend radi dobijanja službenog odobrenja. Za sve upite i dozvole možete se obratiti isključivo na službenu e-mail adresu grupe. Hvala vam na razumevanju i poštovanju naše privatnosti - saopštili su oni.

Podsetimo, Goran Bare, legendarni jugoslovenski i hrvatski muzičar i osnivač grupe "Majke", preminuo je u 62. godini.

Ovu vest za "Večernji list" potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš. Članovi benda našli su ga kako beživotno leži u svom stanu.