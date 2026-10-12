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Srpski glumac Dejan Bućin deo je ekipe treće i poslednje sezone serije "Carica", hvaljene nemačke istorijske dramske sage koja se vraća na Netfliks 12. novembra 2026, saopštili su iz njegove kasting agencije Slavik artist. Bućin se pridružuje ekipi u ulozi grofa Andrašija, vođe Mađarske revolucije, čiji se put ukršta s caricom Elizabetom tokom njenog putovanja van Beča. Njihov susret obeležen je snažnom intelektualnom i fizičkom privlačnošću i postaće važan deo Elizabetine priče u završnoj sezoni.

Dejan Bućin Foto: Netfliks

Nastala po ideji Katarine Ejsen, serija "Carica" prati život Elizabete, carice Austrije, i postala je jedna od najzapaženijih Netfliksovih istorijskih drama na nemačkom jeziku. Prva sezona nagrađena je nagradom Emi za najbolju dramsku seriju, dok je druga sezona dospela u top 10 u više od 80 zemalja.

Predstojeća sezona privodi priču kraju, vodeći gledaoce kroz Beč, Mađarsku, Meksiko i Prusku, dok Elizabeta nastavlja svoju transformaciju od nekonvencionalne mlade žene u politički uticajnu ličnost.

Dejan Bućin Foto: Netfliks

Srca publike u Srbiji Dejan je osvoji ulogom vladike Mirona u filmu "Nečista krv - greh predaka" u režiji Milutina Petrovića. Glumac je novo ime u našoj kinematografiji, ali ima uspešnu pozorišnu i filmsku karijeru u Nemačkoj.

- Rođen sam u Beogradu, gde su se moji roditelji i upoznali. Poreklo s majčine strane vučem iz Bosne, a sa očeve iz Crne Gore, što je jasno po mom prezimenu. Sticajem okolnosti sam odrastao u Nemačkoj i tamo započeo karijeru, a posle počeo da plivam internacionalnim vodama. Srbija mi je uvek ostala mesto gde se vraćam privatno, jer dosad se nije ukazala prilika za dolazak iz poslovnih razloga. "Nečista krv" se desila iznenada - govorio je za Kurir Dejan, koga smo gledali i u sitkomu "Popadija", rame uz rame s Ninom Seničar.

Dejan Bućin velika zvezda u Nemačkoj

1/8 Vidi galeriju Dejan Bućin Foto: Damir Dervišagić, This and That produkcija, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Bućin je igrao čak i Isusa Hrista.

- Jednim delom je to slučajnost, ali veliki udeo ima i moj izgled. Likom odgovaram toj vrsti religijskih uloga - igrao sam Isusa, apostola Marka i, eto, sad i vladiku Mirona. Možda je vreme da se ošišam i obrijem, kako bih se sklonio od takvih uloga, iako su mi drage jer nose veliki glumački potencijal - otkrio je tada glumac.

Dejan često dolazi u Srbiju, ali ne stiže da prati rad svojih kolega.

- Naše glumce znam uglavnom iz filmova i serija. Drago mi je što sam imao priliku da upoznam novu i mladu generaciju glumaca koje dosad nisam viđao - objasnio je Dejan Bućin.

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