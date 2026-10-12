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Omiljeni glumac Milan Vasić oduševio je svoje pratioce na društvenim mrežama objavom dirljivog segmenta iz privatnog života. Prikazao je idiličan kadar sa seoskog imanja, gde je provodio vreme sa suprugom Majom i njihovim sinom Despotom.

Dok su se roditelji opušteno zabavljali igrajući se loptom, dečak je radoznalo pratio svaki njihov pokret. Slika istinske porodične harmonije u prirodnom okruženju ubrzo je izazvala lavinu pozitivnih reakcija njegovih pratilaca. Dramski umetnik često ističe koliko mu znače mir i neprocenjivi trenuci sa porodicom, daleko od vreve i gradske gužve.

Intimno venčanje i krštenje u Gračanici

Podsećanja radi, Milan Vasić je stupio u brak u aprilu prošle godine, a radosnu vest saopštio je upravo putem svog Instagram naloga. Inače, Milan je od svoje izabranice Maje stariji 18 godina, a ona izbegava medijsko eksponiranje.

Mladenci su organizovali intimnu svadbe nu ceremoniju na Kosovu i Metohiji, gde su kasnije obavili i čin krštenja malog Despota. O detaljima venčanja glumac je svojepovremeno govorio za medije:

Pogledajte u galeriji fotografije Milana Vasića sa porodicom:

1/6 Vidi galeriju Milan Vasić sa porodicom u Kraljevu Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

"Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno," izjavio je tada Milan za Blic, koji je potom sina krstio u manastiru Gračanica.

Povod za krštenje pratio je i stihovani opis koji je glumac podelio sa javnošću: "Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje," stoji u objavi koju je napisao Milan Vasić.

Pogledajte video: Krštenje sina Milana Vasića