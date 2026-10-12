Slušaj vest

Nakon što su oboje ponovo postali slobodni, muzičke superzvezde Dženifer Lopez i Kit Urban podstakli su spekulacije o romantičnoj vezi. Lopez se razvela od glumca Bena Afleka, dok je Urban okončao brak sa glumicom Nikol Kidman, pa su se u javnosti ponovo pojavila nagađanja koja su prvi put kružila pre više od deset godina. Ipak, umesto emotivne veze, u planu je poslovna i muzička saradnja.

Pogledajte u galeriji fotografije Kita Urbana i Nikol Kidman:

1/19 Vidi galeriju Nikol Kidman i Kit Urban Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia, SMG / Zuma Press / Profimedia

Poslovni planovi umesto romanse

Njihova bliskost bila je uočljiva još 2014. godine, dok su zajedno sedeli u žiriju šoua "American Idol". Opušten odnos pred kamerama i fotografije na kojima joj Urban nešto šapuće privukli su pažnju javnosti, ali su oboje tada bili u zauzeti. Danas su se okolnosti promenile, ali izvor blizak zvezdama tvrdi da od nove holivudske romanse nema ništa.

"Džen je stalno okružena ljubavnim glasinama, ali Kit jednostavno nije njen tip", naveo je izvor za Dejli mejl. Prema njegovim rečima, njihov odnos je isključivo prijateljski i profesionalan. "Džen i Kit su odlični prijatelji još otkad su zajedno radili. Iako su oboje nedavno prošli kroz teške raskide, to ih neće spojiti, barem ne na romantičan način. Sarađivaće isključivo poslovno."

Pogledajte u galeriji fotografije Dženifer Lopez:

1/6 Vidi galeriju Dženifer Lopez Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

Lopez je ranije izjavila da bi joj snimanje dueta sa Urbanom bilo "ostvarenje sna". Izvor tvrdi da je pevačica, nakon uspeha koji je Bijonse postigla sa albumom "Cowboy Carter" iz 2024. godine, počela da razmišlja o iskoraku u kantri muziku. Urban bi u tome trebalo da joj pruži podršku.

"Džen želi da napravi nešto slično kao Bijonse. Planira da snimi nekoliko kantri pesama i vidi kako će to proći. Razgovarala je sa Kitom o mogućnosti da zajedno rade na nekoliko numera", navodi izvor.

Urbanov težak razvod od Nikol Kidman

Urbanov razlaz od Nikol Kidman prošlog septembra označio je kraj braka koji je dugo smatran jednim od najstabilnijih u šou-biznisu. Izveštaji koji su usledili otkrili su da razvod nije protekao jednostavno, a par je navodno komunicirao isključivo preko advokata. Urbanu je teško pala razdvojenost od ćerki, osamnaestogodišnje Sandej Rouz i petnaestogodišnje Fejt Margaret.

Prema sudskom poravnanju, Kidman provodi sa ćerkama 306 dana u godini, dok Urbanu pripada 59 dana, odnosno svaki drugi vikend. U martu je izvor za Dejli mejl izjavio da se pevač oseća izgubljeno bez porodice. Situaciju je dodatno zakomplikovao intervju njihove ćerke Sandej Rouz za El Australija, u kom je mlada manekenka opisala majku kao svoju "najveću životnu inspiraciju", dok oca uopšte nije pomenula.

"Kao da on ne postoji", komentarisao je tada izvor za australijski časopis Nju ideja.

Nikol Kidman i Kit Urban Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia

Izvori za Dejli mejl odbacili su tvrdnje da je Kidman okrenula ćerke protiv oca. Jedan upućeni izvor navodi da su devojke stale na majčinu stranu jer su "povređene i ljute zbog nje". Nakon prekida, Kidman su povezivali sa biznismenom Majklom Rajnštajnom, a izvor je izjavio da ona "uživa u ovom periodu otkrivanja i istraživanju samačkog života".

Ljubavni život Dženifer Lopez

Glasine o vezi sa Urbanom samo su poslednje u nizu sa kojima se Lopez suočila od razvoda od Bena Afleka pre dve godine. Njihov brak smatran je krunom ljubavi koja se ponovo rasplamsala gotovo dve decenije nakon što su 2004. raskinuli prve veridbe. Obnovili su vezu 2021. godine, venčali se u Las Vegasu u julu naredne godine, a mesec dana kasnije organizovali i drugu proslavu. Ipak, drugi pokušaj nije uspeo. Lopez je podnela zahtev za razvod u avgustu 2024., a on je finalizovan u januaru 2025. godine.

Nakon raskida, govorilo se o mogućoj romansi između Lopez i njenog kolege iz filma "Office Romance", Breta Goldštajna, ali su glumci te tvrdnje demantovali u junu tokom gostovanja u emisiji "Today".

Foto: Marco/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pre Afleka, Lopez je bila u braku sa Ohanijem Noom, Krisom Džadom i pevačem Markom Antonijem, sa kojim ima osamnaestogodišnje blizance Maksa i Emu. Bila je verena i za bivšu bejzbol zvezdu Aleksa Rodrigeza, ali su raskinuli 2021. godine.

Uprkos četiri braka, Lopez nije odustala od potrage za ljubavlju. Tokom gostovanja u emisiji "Jimmy Kimmel Live!" u maju, poručila je da svaki budući partner mora da zadovolji njene visoke standarde. "Upoznaću nekoga negde jednog dana, ako bude dovoljno dobar", rekla je. Za sada, tvrdi izvor, iako ona "želi ponovo da pronađe ljubav", Kit Urban nije kandidat za tu ulogu.

Pogledajte video: