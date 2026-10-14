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Koncert "Mi to možemo zajedno", posvećen sećanju na Ekatarinu Veliku (EKV), biće održan 2. decembra u Mts dvorani, a zbog interesovanja publike zakazan je i dodatni termin 3. decembra, najavljeno je danas na konferenciji za novinare u Mts dvorani.

Ivan Fece Firči je rekao da predstojeće koncerte dočekuje sa uzbuđenjem, ističući da mu je drago što će se nekadašnje kolege ponovo okupiti i zajedno svirati.

"Svaki koncert je po sebi uzbudljiv, mi volimo da sviramo. Uzbuđen sam što se to dešava. Biće puno gostiju, jedva čekam. Lepo je kad se nađe staro društvo, da podelimo sećanje i svirku", rekao je Firči.

On je dodao da je počeo da svira još 1976. godine, podsećajući da je atmosfera u muzičkom svetu tada bila drugačija, ali da su članove benda povezivali međusobna privrženost i ljubav prema zajedničkom stvaranju.

Srđan Žika Todorović je rekao da ni članovi benda nisu očekivali da će muzika EKV-a ostati toliko prisutna među publikom mnogo godina kasnije.

Foto: F.S./ATAImages

Ivan Ranković Raka je podsetio da EKV u periodu u kojem je on bio član benda nije bio dovoljno shvaćen, kao i da su prve godine obeležili nastupi pred publikom koja često nije reagovala na njihovu muziku.

"Niko nije mislio da će bend uraditi nešto značajno u komercijalnom smislu i da će biti prihvaćen od širokih narodnih masa. Ovo je iznenađenje", rekao je Ranković.

Marko Milivojević je istakao da je EKV ostao prepoznatljiv kao bend koji je donosio zvuk promene i slobode, zbog čega njegova muzika nastavlja da komunicira i sa novim generacijama.

"Verovali smo u to što radimo, borili smo se i svi smo mislili da sviramo u najboljem bendu na svetu", rekao je Milivojević.

1/8 Vidi galeriju EKV konferencija za medije Foto: F.S./ATAImages

On je naveo da nekadašnji članovi osećaju odgovornost da i kroz svoje današnje izvođenje sačuvaju i prenesu energiju benda.

Dragiša Uskoković Ćima je ocenio da muzika EKV-a prevazilazi pojedinačne doprinose muzičara koji su učestvovali u njenom stvaranju.

"Muzika Ekatarine je iznad nas, bez obzira na to što smo učestvovali u kreativnom procesu. To je toliko jaka umetnička priča da bi trajala čak i da nismo ovde, već da je izvode neki drugi profesionalci", rekao je Uskoković.

On je dodao da njegovi lični muzički afiniteti prvobitno nisu bili usmereni ka rokenrolu, ali da je EKV prepoznao kao snažnu i iskrenu umetničku priču, što, prema njegovim rečima, objašnjava njeno trajanje.

Kako je najavljeno, koncert "Mi to možemo zajedno" biće posvećen očuvanju sećanja na EKV i njen muzički i umetnički značaj, a nekadašnji članovi benda će uz grupu Krug oblikovati audiovizuelni program posvećen nasleđu jednog od najznačajnijih sastava jugoslovenske rok scene.