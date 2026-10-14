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Šon Didi Kombs zadobio je povredu glave tokom žestokog sukoba sa jamajčanskim narko-bosom koji služi zatvorsku kaznu, tvrde izvori. Prema tim navodima, reper se potukao sa cimerom iz zatvora Kristoferom Koukijem, poznatim pod nadimkom Dudas.

Muzički mogul, koji je iza rešetaka od oktobra 2025. godine, navodno je doživeo zdravstveni problem u ranim jutarnjim satima u subotu. Portal Page Six prvobitno je objavio da je 56-godišnji Kombs udario glavom o krevet na sprat.

Međutim, u novom preokretu, izvori su za portal TMZ rekli da je reper povređen u tuči sa zatvorenikom Kristoferom Koukijem. Više izvora iz saveznog zatvora Fort Diks navodno je potvrdilo da je do sukoba došlo prošlog petka, pri čemu je Dudas, prema njihovim tvrdnjama, izašao kao jača strana.

Paf Dedi Foto: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Povreda glave zahtevala lekarsku pomoć

Kombs je navodno zadobio ozbiljnu povredu glave zbog koje mu je bila potrebna medicinska pomoć. Dobitnik Gremija prevezen je iz saveznog zatvora u Nju Džerziju u subotu oko jedan sat posle ponoći, po lokalnom vremenu.

Prema navodima izvora, sukob je izbio zbog nezadovoljstva drugih zatvorenika nakon što su u nedavnom izveštaju televizije NBC njuz objavljeni detalji o navodno luksuznom životu koji reper vodi iza rešetaka.

Kombs je, prema tim tvrdnjama, imao pristup mobilnom telefonu i alkoholu, a navodno je drugim zatvorenicima plaćao da mu nabavljaju lekove koji se izdaju na recept.

Nakon što su ove informacije dospele u javnost, zatvorski službenici navodno su sproveli dve racije i zaplenili mobilne telefone zatvorenika, među kojima je bio i Dudas.

Kristofer Kouk, koji od 2012. godine služi kaznu od 23 godine zatvora, navodno ima veliki uticaj među zatvorenicima, tvrde izvori na koje se poziva TMZ.

1/12 Vidi galeriju Paf Dedi i Džej Zi Foto: ELOBY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, JR Davis / Newscom / Profimedia

Obojica navodno kažnjena boravkom u samici

Prema izveštajima, Kombs je nakon incidenta bio svestan i mogao je da govori. Navodno je još pre svitanja istog dana vraćen u zatvorski kompleks.

Posle tuče, obojica su, prema istim navodima, smeštena u samicu na dve nedelje, kao kazna zbog sukoba.

Portparol dobitnika Gremija ranije je za Page Six izjavio:

„Upoznati smo sa izveštajima koji se odnose na Šona Kombsa i pokušavamo da potvrdimo okolnosti.“

„Šonovo zdravlje i dobrobit trenutno su nam najvažniji i zahvaljujemo svima koji su nam se javili“, dodao je njegov predstavnik.

Paf Dedi Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Osuđen na 50 meseci zatvora

Hip-hop zvezda osuđena je prošle godine na 50 meseci zatvora u ustanovi Fort Diks, zbog dve tačke optužnice povezane sa prostitucijom.

Kombs je oslobođen težih optužbi za organizovani kriminal i trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Njegov nedavni odlazak u bolnicu usledio je nakon nekoliko turbulentnih meseci u zatvoru.

U julu je, prema ranijim izveštajima, navodno ponovo završio u samici nakon tuče u saveznoj kaznenoj ustanovi. Bio je optužen da je izazvao masovnu tuču pošto ga je jedan zatvorenik uvredio.

Ponovo mu promenjen datum izlaska iz zatvora

Kombs je u septembru ponovo dobio skraćenje zatvorske kazne.

Prema prvobitnim uslovima presude, trebalo je da bude pušten na slobodu 8. maja 2028. godine, ali je njegov poslednji dan iza rešetaka naknadno pomeren na 21. januar 2028. godine.