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Sukob američke pevačice Keli Klarkson i njujorške prodavnice neobičnih predmeta "Art of Play" prerastao je u veliku raspravu na društvenim mrežama, a u središtu spora našla se mehanička ptica Moli. Nakon što je pevačica optužila zaposlenog da se prema njoj poneo snishodljivo dok se raspitivala o eksponatu vrednom 15.000 dolara, objavljen je snimak nadzornih kamera iz prodavnice. Vlasnici lokala odbacili su njene optužbe, tvrdeći da je ptica zapravo bila namenjena korišćenju tokom mađioničarskih predstava, a ne prodaji. U međuvremenu je priča dobila neočekivan nastavak: cena eksponata podignuta je na neverovatnih 15 miliona dolara.

Prodavnica Art of Play gde se dogodio incident Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Snimak je objavio Pablo Tore, voditelj i glavni urednik istraživačkog podkasta "Pablo Tore pronalazi odgovore". Na njemu se vidi kako Klarkson ulazi u prodavnicu sa decom, obučena u žutu majicu, široke farmerke i kačket, sa rancem na leđima. Dok razgleda ponudu i uzima nekoliko predmeta, prilazi mehaničkoj ptici Moli, koja može da peva i pokreće se. U jednom trenutku obraća se zaposlenom, koji joj odgovara i pokazuje nešto pored eksponata. Međutim, pošto snimak nema zvuk, nije moguće utvrditi šta je tačno izgovoreno niti na šta je zaposleni pokazivao.

Sve je počelo objavom koju je pevačica postavila na društvenoj mreži "X". Uporedivši svoje iskustvo sa situacijom u kojoj se našla Džulija Roberts u filmu "Zgodna žena", Klarkson je napisala da je želela da kupi nekoliko stvari, ali da ju je zaposleni gledao kao da ne može da ih priušti. "Vau, čoveče. Idiot si i upravo si izgubio veliku prodaju", poručila je, a zatim javno imenovala prodavnicu.

Keli Klarkson Foto: Victor M Matos, Victor M. Matos / Zuma Press / Profimedia

Prema njenoj verziji događaja, problem je nastao kada je pitala da li je mehanička ptica na prodaju, pošto je uz naziv "Singing Bird" na zidu bila istaknuta cena od 15.000 dolara. Klarkson je tvrdila da ju je zaposleni odmerio od glave do pete, a zatim joj snishodljivim tonom rekao koliko eksponat košta, uz ponudu da joj pronađe nešto slično. Pevačica je insistirala da je nije uvredila sama cena, već način na koji joj se zaposleni obratio.

Prodavnica Art of Play ubrzo je odgovorila na optužbe. U saopštenju objavljenom u nedelju navedeno je da je Moli jedinstveni automatizovani eksponat koji peva i igra, da je trajno pričvršćen za zid i da nije na prodaju. Objasnili su da ptica ima važnu ulogu u mađioničarskim predstavama koje se održavaju u lokalu, gde se, pored ostalog, prodaju slagalice i neobični predmeti za domaćinstvo, a organizuju i nastupi mađioničara izbliza.

Klarkson, međutim, nije prihvatila objašnjenje vlasnika. Ponovo se oglasila na Iksu, ironično komentarišući da prodavnica sada tvrdi kako ptica nikada nije bila na prodaju. Ponovila je da je uz eksponat videla istaknutu cenu i da je upravo zbog toga postavila pitanje zaposlenom.

Snimak nadzornih kamera prikazuje kako se nakon razgovora njih dvoje razilaze, dok zaposleni počinje da uslužuje druge kupce. Pevačica vraća predmete koje je prethodno uzela i kreće ka izlazu, ali se pre napuštanja prodavnice okreće i razgovara sa drugim zaposlenim iza pulta, pritom gestikulirajući. Nekoliko kupaca okreće se prema njoj, a cela poseta traje manje od pet minuta. Klarkson je prvu objavu o incidentu postavila svega 15 minuta nakon izlaska iz lokala. Ipak, snimak ne pruža konačan odgovor na pitanje šta se dogodilo tokom razgovora niti potvrđuje čija je verzija događaja tačna.

Prodavnica Art of Play gde se dogodio incident Foto: Guerin Charles/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vlasnik Art of Playja Adam Rubin izjavio je u utorak da je situacija izmakla kontroli nakon što je pevačica javno imenovala prodavnicu. Prema njegovim rečima, lokal je bio izložen masovnom ostavljanju negativnih recenzija, telefonskim pozivima i pretećim porukama, dok su zaposleni i ljudi iz okolnih lokala trpeli uznemiravanje.

"Plašimo se za bezbednost ljudi koji rade u našoj prodavnici. Keli Klarkson nas je dovela u opasnost. Sve se promenilo kada je iskoristila svoju platformu da nas napadne. To je rat na društvenim mrežama", rekao je Rubin.

Vlasnik je ponudio i svoje objašnjenje zbog čega je pevačica možda stekla utisak da se prema njoj nisu ophodili kako treba. Kako tvrdi, prodavnica je u trenutku njene posete bila puna, a Klarkson je bila obučena kao i ostali kupci. "Tretirali smo je kao običnu osobu, ali se očigledno ispostavilo da to nije ispunilo njena očekivanja", izjavio je Rubin.

Keli Klarkson Foto: Profimedia

U kasnijim izjavama Rubin je izneo više detalja o samoj ptici i ponudio drugačiji prikaz razgovora. Prema njegovim rečima, Moli je umetnički eksponat koji je izradio umetnik Blis Kolb iz Sijetla, a postoje samo dva takva primerka. Iako ptica nije bila namenjena prodaji, posetioci su se i ranije raspitivali o njoj, pa je uz eksponat istaknuta cena od 15.000 dolara kako bi se proverilo da li postoji ozbiljno interesovanje za nabavku sličnog primerka direktno od umetnika.

Rubin tvrdi da je Klarkson tokom posete ponuđeno da pogleda drugu mehaničku pticu, koju je mogla da kupi i odmah ponese kući za 2.000 dolara, kao i da je postojala mogućnost da preko umetnika nabavi gotovo identičan primerak za 15.000 dolara. Prema njegovoj verziji, pevačica nije ostala dovoljno dugo da pogleda ponuđenu alternativu. Klarkson, s druge strane, ostaje pri tvrdnji da joj se zaposleni obratio snishodljivo i da je imala opravdan razlog da pita za cenu istaknutu uz eksponat.

Keli Klarkson Foto: NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Rubin je naveo i da su se pojedini ljudi pojavili ispred lokala, gde su zaposlene optuživali za diskriminaciju, dok su komšije pozvale policiju. Prema njegovim tvrdnjama, na meti napada našli su se i ljudi koji su na internetu izrazili podršku prodavnici. Situaciju je opisao kao neravnopravnu borbu na društvenim mrežama, ističući da Klarkson ima milione pratilaca, dok je Art of Play mali lokalni biznis. Dodao je da bi pevačica bila dobrodošla da ponovo poseti prodavnicu, ali da bi i tada bila tretirana kao svaki drugi kupac. Njeni predstavnici, prema izveštajima američkih medija, nisu odgovorili na zahteve za komentar povodom najnovijih izjava vlasnika.

Najnoviji obrt usledio je kada je Rubin odlučio da cenu mehaničke ptice Moli podigne sa 15.000 dolara na čak 15 miliona dolara. Objasnio je da je do promene došlo zbog ogromnog interesovanja koje je eksponat izazvao nakon što je Klarkson javno kritikovala zaposlene. Prema njegovim rečima, Moli je za samo nekoliko dana postala najpoznatija mehanička ptica na svetu.

Tako je spor koji je počeo tokom posete kraće od pet minuta prerastao u veliku internet-raspravu. Dok Keli Klarkson insistira da je bila izložena snishodljivom ponašanju, vlasnici prodavnice tvrde da su zbog njenih objava postali meta uznemiravanja. A ptica koja prvobitno nije bila namenjena prodaji dobila je cenu od 15 miliona dolara, kao odgovor vlasnika na neočekivanu popularnost koju je stekla.

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