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Popularni kviz „Superpotera“ iz nedelje u nedelju privlači pažnju gledalaca koji sa nestrpljenjem prate nadmetanje takmičara i tragača. Dok jedni pokušavaju da svojim znanjem dođu do vredne novčane nagrade, drugi nastoje da ih zaustave, a neizvesnost često traje do poslednjih sekundi. Međutim, ono što publika vidi na malim ekranima samo je deo čitave priče, jer pre nego što takmičari uopšte dobiju priliku da pokažu koliko znaju, moraju da prođu kroz strogo utvrđenu proceduru.

Jovan Memedović sa Tragačima iz kviza Superpotera Foto: foto Marko Todorovic

Iako se čini da je za učešće u „Superpoteri“ najvažnije imati široko opšte obrazovanje, brzo razmišljati i biti spreman za okršaj sa tragačima, pravila pokazuju da to nije dovoljno. Postoje jasno određeni uslovi koje svaki kandidat mora da ispuni, a pojedini propusti mogu ga koštati nastupa čak i pre nego što se nađe pred kamerama.

Posebno je zanimljivo što razlog za diskvalifikaciju ne mora da bude povezan sa samim takmičenjem. Dovoljno je da učesnik prekrši određene organizacione obaveze, ne dostavi istinite podatke ili se ne pridržava pravila ponašanja, pa da produkcija donese odluku o njegovom isključenju.

Pravilo važi čim zakorače u studio

Među pravilima koja učesnici „Superpotere“ moraju da poštuju posebno se izdvaja zabrana zadržavanja uređaja za komunikaciju. Naime, čim stignu u studio, takmičari su dužni da predaju mobilne telefone, ali i sve ostale uređaje koji omogućavaju povezivanje na internet.

Foto: Adrenalin produkcija

To znači da tokom snimanja kod sebe ne smeju da zadrže ni pametne satove, tablete, prenosne računare niti bilo koji drugi uređaj koji bi mogao da posluži za komunikaciju ili pristup informacijama. Svi predati uređaji vraćaju im se tek po završetku snimanja.

Ovo pravilo nije samo preporuka, već obaveza čije kršenje može imati ozbiljne posledice. Ukoliko se utvrdi da takmičar nije predao neki od zabranjenih uređaja, produkcija ima pravo da ga diskvalifikuje, bez obzira na to koliko je dobro pripremljen za kviz.

Zbog jedne neistine mogu da ostanu bez prilike da se takmiče

Još jedan razlog za trenutnu diskvalifikaciju odnosi se na podatke koje kandidati dostavljaju prilikom prijavljivanja. Pravila „Superpotere“ predviđaju da svi učesnici moraju da navedu tačne i potpune informacije o sebi, a svako prikrivanje ili pogrešno predstavljanje određenih činjenica može dovesti do njihovog isključenja.

Posebno se proveravaju podaci koji se odnose na godine života, državljanstvo, rodbinske veze i krivično gonjenje. Ukoliko se ustanovi da je potencijalni takmičar dao nepotpune ili neistinite informacije iz ovih oblasti, produkcija je dužna da ga diskvalifikuje.

Ni ponašanje iza kamera nije nevažno

Foto: Printscreen/ YouTube/ RTS Prikazuje

Pravila popularnog kviza ne odnose se isključivo na tehničke i administrativne uslove. Od takmičara se očekuje da se tokom boravka u studiju ponašaju primereno i poštuju uputstva produkcije, a svako odstupanje od predviđenih pravila može dovesti do dodatnih mera.

Produkcija, naime, zadržava pravo da udalji ili diskvalifikuje učesnika ukoliko proceni da se ponaša neprikladno. U pravilima nije detaljno navedeno svako ponašanje koje bi moglo da dovede do takve odluke, što znači da produkcija ima mogućnost da reaguje u skladu sa konkretnom situacijom.

Svi odabrani takmičari, kao i rezervni kandidati, obavezni su da pre učešća potpišu izjavu kojom potvrđuju da su upoznati sa pravilima i propozicijama „Superpotere“ i da će ih se pridržavati tokom takmičenja.

Poziv na snimanje ne znači da će se takmičar sigurno pojaviti na televiziji

Možda i najzanimljiviji deo pravila odnosi se na samu organizaciju emisije. Iako kandidati koji prođu izbor dobijaju određeni termin snimanja, to im ne garantuje da će tog dana zaista nastupiti.

Foto: Promo

Snimanje se organizuje prema unapred utvrđenom rasporedu, ali produkcija može da promeni plan i prebaci takmičara u drugi termin. To znači da čak ni uredan dolazak u studio, uz poštovanje svih propisanih uslova, ne predstavlja automatsku potvrdu da će kandidat dobiti priliku da se nadmeće sa tragačima.

Pored toga, produkcija zadržava pravo da određeni nastup ne emituje. Drugim rečima, moguće je da učesnik odigra svoju partiju pred kamerama, a da se ona ipak ne pojavi u televizijskom programu.

Važno je, međutim, razlikovati ovakve organizacione odluke od diskvalifikacije, jer promena termina ili neemitovanje nastupa ne moraju da znače da je takmičar prekršio pravila.

Ako jedan takmičar bude izbačen, njegovo mesto zauzima rezerva

Kako bi snimanje moglo da se nastavi i u slučaju nepredviđenih okolnosti, „Superpotera“ ima i rezervne takmičare. Oni su, baš kao i redovno odabrani učesnici, dužni da se pojave u zakazano vreme, ponesu važeći dokument sa fotografijom i prihvate pravila emisije.

Ukoliko produkcija odluči da nekog takmičara diskvalifikuje ili udalji, njegovo mesto može da zauzme jedan od ranije izabranih rezervnih kandidata. Ipak, ni njihov redosled nastupanja nije unapred zagarantovan, jer konačnu odluku o tome ko će dobiti priliku da uđe u igru donosi produkcija.

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