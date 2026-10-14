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Kućni bjuti tretmani mogu da budu odličan način da uštedite novac, ali ponekad mogu da se pretvore u pravu noćnu moru. To je na svojoj koži osetila Britanka Džes Olivija, koja se jednog jutra probudila užasnuta kada je shvatila da je zaboravila da skine farbu za obrve pre odlaska u krevet.

Umesto da je nakon preporučenog vremena ispere, ona je zaspala sa gustom crnom pastom na obrvama, a prizor koji ju je dočekao ujutru potpuno ju je šokirao.

farbanje obrva Foto: TikTok

Džes je na svom TikTok nalogu podelila snimak u kojem je pokazala obrve nakon što je čitavu noć provela sa farbom na njima.

„Upravo sam se probudila i zaboravila sam da skinem farbu sa obrva... Ne, ovo nije dobro, jer večeras izlazim“, rekla je ona u snimku.

Foto: TikTok

U panici je odmah počela da trlja lice micelarnom vodom i tuferima, nadajući se da će uspeti da ukloni tamni pigment. Međutim, guste, gotovo potpuno crne obrve nisu se pomerale, a činilo se kao da joj je boja trajno ostala na koži.

Očajna zbog situacije, Džes se našalila da će joj možda biti potrebno nešto mnogo jače.

„O, Bože, treba mi aceton ili nešto slično“, rekla je.

Iako je Džes bila vidno uznemirena, njen snimak postao je pravi hit na internetu i prikupio više od 4 miliona lajkova, dok su se komentari samo nizali. Mnogi korisnici društvenih mreža nisu mogli da odole šalama, a pojedini su njene obrve uporedili sa likovima iz popularne igrice „Angri bards“ (Angry Birds).

„Kažeš: ‘Večeras izlazim’, a zapravo treba da se udobno smestiš kod kuće, jer od izlaska nema ništa“, napisala je jedna osoba.

Drugi korisnik bio je još suroviji u šali:

„Ne ideš ti nigde... bar naredna četiri meseca. Ha-ha.“

Čak se oglasio i poznati kozmetički brend Garnije, čiji je komentar dodatno privukao pažnju.

„I mi smo u panici zbog tebe“, poručili su iz kompanije.

Zaspala uz film, a probudila se osam sati kasnije

U naknadnom snimku Džes je objasnila kako je došlo do ove nezgode.

Farbu je nanela oko ponoći ili jedan sat posle ponoći, a zatim je obukla pidžamu i pustila film. Umesto da nakon preporučenog vremena ukloni proizvod, slučajno je zaspala. Kada se probudila, prošlo je čak osam sati.

Situacija joj je bila još neprijatnija jer je te večeri trebalo da izađe na sastanak. Pomisao da se pred izlazak pojavi sa obrvama koje su izgledale gotovo potpuno crno dodatno je pojačala njenu paniku.

Na kraju je posegnula za acetonom, odnosno sredstvom za uklanjanje laka za nokte, kako bi ublažila intenzitet boje.

Kako da izbegnete sličnu grešku?

Ako vas je ova priča zabrinula, postoji nekoliko načina da smanjite rizik od nezgoda prilikom samostalnog farbanja obrva.

Prvi korak je da se strogo pridržavate vremena delovanja proizvoda. Farbu nikada ne bi trebalo ostavljati duže nego što je navedeno u uputstvu, čak ni ako želite intenzivniju nijansu.

Pre upotrebe obavezno uradite test osetljivosti prema uputstvu proizvođača, kako biste proverili da li proizvod može izazvati alergijsku reakciju.

Još jedan savet je da se oko obrva nanese tanak sloj vazelina, koji može da posluži kao zaštitna barijera i smanji mogućnost da se okolna koža oboji. Vodite računa da vazelin ne dospe na dlačice koje želite da ofarbate, jer može ometati prijanjanje boje.

Da biste izbegli previše tamne i neprirodno guste obrve, farbu nanosite pažljivo, u malim količinama, direktno na dlačice. Većina kompleta za farbanje sadrži i četkicu koja olakšava precizno nanošenje.

I najvažnije, tokom tretmana pratite vreme i proverite rezultat u ogledalu čim istekne preporučeni period.