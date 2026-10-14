Slušaj vest

Glumac Gojko Mitić, rodom iz okoline Leskovca jedna od najvećih zvezda nemačke kinematografije. Kao omaž njegovom radu, upravo u Leskovcu i Vučju, u protekla dva dana, održani su "Dani Gojka Mitića", čime je Udruženje "Naše Porečje", uz podršku Grada Leskovca, želelo da se oduži svestranom umetniku.

Foto: Profimedia

"Nikada nisam mislio da ću da se bavim time, to je stvarno slučajno, tako se pogodilo, počelo je sa manjim ulogama, kao student, trebalo je malo džeparca, a dosta se tada snimalo po Jugoslaviji", rekao je Gojko Mitić za RTS.

Ovako sada izgleda Gojko Mitić, pogledajte u galeriji:

1/7 Vidi galeriju Ovako sada izgleda Gojko Mitić Foto: RTS Printscreen

U bogatoj karijeri oko 150 filmova i serija, brojne pozorišne uloge, ali vestern filmovi i Vinetu zaštitni su znak Gojka Mitića. Za divljenje je da dublera nikada nije imao. Pred kameru i dalje staje, a osamdeset šest mu je.

„Imam dosta ponuda, ali neću sve da prihvatim, hoću vreme da ostavim i za mene malo, ipak - 86", ističe Gojko.

Svima nama koji smo otišli u svet kad se vratimo kući srce kuca jače, to je jedan divan osećaj - među svojima da budeš i da ti oni nekakvo priznanje daju", naglašava Gojko Mitić.

Bateriju su napunjene, jedan od najvećih ambasadora rodnog Strojkovca i juga zemlje, ponosno noseći srpsko ime, u Berlin se vraća sa najznačajnijim priznanjem Grada Leskovca, oktobarskom nagradom.

Ko je Gojko Mitić

Glumac Gojko Mitić, rodom iz okoline Leskovca, gotovo je nepoznat u našoj zemlji, ali je jedna od najvećih zvezda nemačke kinematografije. Toliko da je uvršćen na listu 300 ličnosti koje su obeležile nemačku istoriju, rame uz rame sa Bahom, Betovenom, Geteom, Hegelom, Kantom, Ajnštajnom, Heseom, Manom, braćom Grim, Engelsom, Hajdegerom, Marksom, Ničeom, Frojdom, kao i savremenicima Borisom Bekerom, Štefi Graf, Klaudijom Šifer, Mihaelom Šumaherom…

Ovaj glumac rođen 1940. godine u selu Strojkovce je glumio u više od 40 vestern filmova, najčešće u ulozi Vinetua, najslavnijeg poglavice Apača.

O popularnosti koju je stekao na filmskom platnu govori i podatak da je jedan asteroid dobio ime po njemu – Gojkomitić.

Vrlo zanimljiv podatak je da je slavnog Mitića, koji je za nemačku kinematografiju snimio 25 igranih filmova i isto toliko televizijskih o Vinetuu, i punih 40 godina bio “srpski brend” u Nemačkoj, igrom slučaja u toj ulozi zamenio opet Srbin i to iz Prokuplja!

2015. godine kada reditelj Majk Ditrih i Pjer Bric scenarista i urednik magazina “Karl Maj Tref” ulogu Vinetua poverili su Ivici Zdravkoviću, koji je zamenio slavnog Mitića.

(Kurir.rs/RTS)