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Posle velikog uspeha filma "Leto kad sam naučila da letim", Klara Karaulić nastavlja da gradi karijeru u projektima koji od nje traže sve više glumačke zrelosti. U novoj seriji "Viber grupa", koja kreće sa emitovanjem ove subote na Superstar kanalu, igra Anđelinu, devojku koja zbog misterioznog nestanka mentorke počinje da otkriva sebe i svet oko sebe. Za Kurir otkriva zašto je zbog ove uloge odustala od preseljenja u Italiju, kako je sarađivati s Vojinom Ćetkovićem, zašto smatra da je Srbija pravo mesto za glumačko usavršavanje i zbog čega nikad ne voli da gleda svoje snimke.

Klara Karaulić Foto: Zorana Mandic/ATAImages

Serija "Viber grupa" već na prvi pogled deluje prilično drugačije od onoga što smo navikli da gledamo. Kako ste dobili ovu ulogu?

- Sve se dogodilo potpuno spontano. U trenutku kad sam dobila poziv od Marka Manojlovića planirala sam da se preselim u Italiju. Morala sam da biram između tog životnog koraka i snimanja serije. Nije bilo lako, ali sam odlučila da ostanem jer ću uvek izabrati glumu. To je ono što najviše volim i nisam želela da propustim priliku da radim sa ekipom koju toliko cenim.

Vojin Ćetković sa ćerkom Verom Ćetković na svečanoj projekciji filma Hajduk u Beogradu Foto: Filip Olćan

U seriji vam je Vojin Ćetković igrao oca. Kako je izgledala ta saradnja?

- Bilo je divno. Mislim da sam se upravo s njim najviše povezala od svih kolega. Toliko smo se zbližili da danas u šali kažem da sam mu postala treća ćerka. On već ima dve, a ja se osećam kao da sam zaista njegova treća. Mnogo mi je značila ta saradnja i zaista sam od njega mnogo naučila. Lep odnos sam ostvarila i s Jovanom Radulovićem, za koga sam sigurna da ga tek čekaju velike stvari.

Jovan Radulović Foto: Produkcija Monada

Kako biste približili publici "Viber grupu", iza koje stoje produkcije "Monada" i "We can"?

- Sve počinje nestankom Anđelinine mentorke, ali to je samo okidač za mnogo širu priču. To je serija o odrastanju, međuljudskim odnosima i različitim perspektivama. Nije namenjena baš najmlađima jer ume da bude slojevita, ali mislim da će publici biti veoma zanimljiva.

Koga vi igrate?

- Anđelina je veoma odlučna i zrela devojka koja je odrasla pod svojevrsnim staklenim zvonom. Tokom priče počinje da istražuje svet izvan granica u kojima je do tada živela.

1/5 Vidi galeriju Krala Karaulić u seriji Viber grupa Foto: Produckija Monada

I privatno ste imali priliku da okusite život u inostranstvu. Upisali ste glumu u Americi?

- Jesam. To iskustvo mi je mnogo značilo, ali sam shvatila da tamo neću dobiti ništa što ne mogu da dobijem ovde, kad je gluma u pitanju. Lepo je upoznati drugačije ljude i kulturu, ali sam vrlo brzo shvatila da želim da nastavim da gradim karijeru u Srbiji.

Dakle, naši profesori i škole glume mogu da pariraju svetskim?

- Apsolutno. U to uopšte ne sumnjam.

Klara Karaulić - Svetska premijera filma 3 nedelje posle u Karlovim Varima Foto: KVIFF



Na Festivalu autorskog filma gledaćemo vas u filmu "Tri nedelje posle", u kojem prvi put tumačite negativan lik. Koliki je to bio izazov?

- Veliki. Nikad ranije nisam igrala takav karakter i u početku sam se baš uplašila. Privatno nemam mnogo zajedničkog s Milicom, pa sam morala ozbiljno da istražujem ko je ona. Pravila sam joj biografiju, razmišljala kakvu muziku sluša, kako reaguje u različitim situacijama... Tek tada sam uspela da je izgradim i počela sam da uživam u toj ulozi.



Često ističete da ne volite da gledate svoje kadrove tokom snimanja. Zbog čega?

- To sam naučila od Raše Andrića. Njegova filozofija je da glumac ne sme da se zaljubi u sebe. Talenat je samo mali deo posla, a sve ostalo je rad. Ako stalno gledate sebe i divite se onome što ste uradili, lako možete da prestanete da napredujete. Pogledam film jednom, eventualno još koji put posle nekoliko godina, ali nemam potrebu da ga analiziram iznova.

Foto: ATAIMAGES



Da li vas publika i dalje najviše vezuje za Sofiju iz filma "Leto kad sam naučila da letim"?

- Naravno. Todor Jovanović i ja se često šalimo da će on zauvek biti Hajduk, a ja Sofija. Dali smo publici još nekoliko godina da nas tako zovu, a posle ćemo morati da ih ubedimo da prihvate i naše nove uloge.

Deluje da nikad nije bilo dileme čime ćete se baviti.

- Nije. Odrasla sam u umetničkoj porodici. Mama je profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, tata je slikar, a i ostatak porodice je vezan za umetnost. Iskreno, ne mogu da zamislim sebe ni u jednom drugom pozivu.

Foto: Glorija Lizde, Vladimir Miladinovic



Ambasadorka Kids festa: Nema ništa lepše od odlaska u bioskop

Ove godine ste ambasadorka Kids festa, koji u subotu otvara film "Glavonja"?

- Odrasla sam na Kids festu. Posebno mi je ostalo u sećanju jedno iskustvo kad sam mlađu sestru vodila da zajedno gledamo film "Dnevnik Pauline P.", kad sam videla koliko joj zajednički odlazak u bioskop znači. Upravo takva iskustva želim da prenesem i drugoj deci.

Bonus video: Razgovor o seriji "Dinastija"