da li ste znali

da li ste znali

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Sa dolaskom hladnijih dana mnogi se suočavaju sa istim problemom - koliko god se toplo obukli, stopala im ostaju hladna. Naročito je neprijatno kada dugo čekamo autobus, stojimo na hladnom betonu ili provodimo više vremena napolju u obući koja još nije prilagođena zimskim temperaturama. Iako često pomislimo da su deblje čarape jedino rešenje, problem se neretko krije tamo gde ga najmanje očekujemo - u đonu cipela.

Naime, hladnoća se preko nedovoljno izolovanog đona prenosi do stopala, pa čak i kvalitetne jesenje cipele mogu postati neprijatne za nošenje kada temperature padnu. Dobra vest je da postoji jednostavan način da se njihova toplotna izolacija poboljša, a za to vam nije potrebna ni obućarska radionica ni velika količina novca. Dovoljan je tanak sloj odgovarajućeg materijala koji se postavlja ispod postojećeg uloška.

Foto: Profimedia

Zašto su nam stopala hladna čak i kada nosimo debele čarape

Tokom jeseni najčešće nosimo patike, cipele i drugu obuću koja je dovoljno udobna za svakodnevne obaveze, ali nije napravljena da štiti od izrazito hladnih podloga. Njihovi đonovi često su tanji i nemaju dodatnu izolaciju, zbog čega stopala brže gube toplotu, naročito kada stojimo u mestu.

Dok hodamo, rad mišića podstiče stvaranje toplote, pa hladnoću možemo manje da osećamo. Međutim, čim zastanemo i duže ostanemo na jednom mestu, stopala počinju da se hlade. To posebno dobro znaju oni koji svakodnevno čekaju gradski prevoz ili zbog posla provode mnogo vremena stojeći.

Debele čarape mogu donekle pomoći, ali ako je obuća tesna ili toplota neprestano odlazi kroz đon, ni one neće uvek pružiti željeni efekat. Upravo zato dodatni izolacioni sloj ispod stopala može biti praktično rešenje.

Trik za nepropusnu obuću pomoću sveće i fena Foto: Lee Hudson / Alamy / Profimedia

Jedan materijal može pomoći da cipele budu toplije

Jedan od načina da poboljšate zaštitu od hladnoće jeste da ispod originalnog uloška postavite tanku podlogu od foliranog izolona. Reč je o materijalu napravljenom od penastog polietilena, koji se koristi za toplotnu izolaciju, a sa jedne strane ima tanak reflektujući sloj.

Njegova prednost je u tome što je lagan, savitljiv i dostupan u različitim debljinama, pa se može prilagoditi unutrašnjosti obuće. Penasti sloj smanjuje prenos toplote kroz materijal, dok folija sama po sebi nema veliki efekat odbijanja toplote kada je neposredno pritisnuta između uloška i đona.

Za ovaj trik najbolje je izabrati što tanju podlogu, jer je cilj da stopalima bude toplije, a ne da cipele postanu neudobne. Ako materijal zauzme previše prostora, može doći do stezanja prstiju i neprijatnog pritiska tokom hodanja.

Kako da napravite dodatni uložak za nekoliko minuta?

Foto: Profimedia

Postupak je jednostavan i ne zahteva nikakvo posebno iskustvo. Sve što vam je potrebno jesu komad foliranog izolona, makaze, olovka i postojeći uložak iz obuće koju želite dodatno da izolujete.

Najpre izvadite originalni uložak i položite ga preko pripremljenog materijala. Olovkom pažljivo iscrtajte njegov oblik, vodeći računa o dužini i širini, a zatim makazama isecite dobijenu konturu. Poželjno je da novi sloj bude potpuno ravan i da se lepo uklapa u cipelu, bez savijanja na ivicama.

Kada završite, postavite isečeni materijal na dno cipele, a preko njega vratite originalni uložak. Na taj način dobićete dodatni sloj između stopala i hladne podloge, koji može doprineti boljem osećaju toplote.

Pre nego što izađete napolje, obujte cipele i prošetajte nekoliko minuta po kući. Ako osećate pritisak, naročito u predelu prstiju, dodatni sloj je verovatno predebeo i trebalo bi ga zameniti tanjim. Važno je i da se podloga ne pomera i ne gužva tokom hodanja.

Nemojte napraviti grešku koju mnogi prave

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Kada je reč o zaštiti od hladnoće, lako je pomisliti da će deblji materijal automatski obezbediti i toplija stopala. Međutim, to nije uvek slučaj. Ako dodatni uložak previše ispuni unutrašnjost obuće, može da poveća pritisak na stopala i ograniči prirodno pomeranje prstiju.

Takva obuća postaje neprijatna za hodanje, a stezanje može ometati normalnu cirkulaciju, zbog čega osećaj hladnoće može biti još izraženiji.

Zato je najbolje koristiti tanak i stabilan materijal koji neće promeniti način na koji cipela prijanja uz stopalo. Ukoliko primetite trnjenje, stezanje ili bilo kakvu nelagodnost, dodatnu podlogu treba ukloniti.

Da li novine i karton mogu da posluže umesto izolacionog materijala?

Papir i karton lako upijaju vlagu, brzo se gužvaju i gube oblik, pa njihova korisnost može biti veoma ograničena. Osim toga, kada se navlaže, mogu dodatno doprineti neprijatnom osećaju hladnoće.

Bolji izbor može biti filc, koji se takođe koristi za izradu toplijih uložaka, ali i kod njega treba voditi računa o debljini i vlazi. Bez obzira na to koji materijal izaberete, važno je da obuća ostane dovoljno prostrana i da unutrašnjost bude suva.

Video: Maison Margiela jane cipele