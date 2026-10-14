Leonardo Dikaprio na dodeli Oskara 2026 dok publika prati da li je sa njim i Vitorija Ćereti

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Dok se većina holivudskih zvezda trudi da svaki slobodan trenutak provede daleko od fotografa, Leonardo Dikaprio (51) ovoga puta nije uspeo da izbegne njihove objektive.

Slavni glumac fotografisan je tokom odmora na Havajima, gde je uživao u društvu svoje devojke, italijanske manekenke Vitorije Čereti (28), i bliskih prijatelja. Par, koji svoju vezu već godinama drži podalje od javnosti, privukao je posebnu pažnju jer su njihova zajednička pojavljivanja u opuštenoj atmosferi prava retkost.

Povod za okupljanje poznatih ličnosti bilo je raskošno venčanje dizajnerke nakita Dženifer Majer, bivše supruge glumca Tobija Megvajera, koje je održano 10. oktobra na havajskom ostrvu Lanai. Međutim, pre nego što su obukli svečane kombinacije i pridružili se slavlju, pojedini gosti iskoristili su lepo vreme za uživanje na plaži, kupanje i druženje, a među njima našli su se i Dikaprio i njegova izabranica.

Leonardo i Vitorija uživali na plaži, fotografi zabeležili svaki korak

Dikaprio, koji je poznat po tome što vešto izbegava paparace i nerado govori o privatnom životu, ovoga puta delovao je potpuno opušteno. Za odlazak na plažu odabrao je jednostavnu kombinaciju kupaćeg šortsa, bele majice i kačketa, dok je njegova devojka nosila crni bikini preko kojeg je obukla belu majicu.

Vitorija, jedna od traženijih italijanskih manekenki, privukla je pažnju vitkom figurom i ležernim izdanjem, a poput svog partnera pokušavala je da se zaštiti od pogleda fotografa kačketom.

Par je snimljen tokom šetnje obalom, dok su ostatak dana proveli sa prijateljima. Dikaprio je kasnije uživao i u kupanju, a društvo mu je pravio dugogodišnji prijatelj Tobi Megvajer, sa kojim je godinama nerazdvojan i van filmskih setova.

Ono što je privuklo posebnu pažnju javnosti je izgled glumca u kupaćem, budućid da se po fotografijama jasno vidi da se ugojio i da je pustio stomak. Fanovi proslavljenog zavodnika nisu krili nezadovoljstvo, a mnogi su istakli da se toliko zapustio da ga više ni majka ne bi prepoznala.

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