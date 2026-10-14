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Bivši staratelj Nika Rajnera tvrdi da je iz njegovog fonda odobrio isplatu od gotovo 349.000 dolara za pravne usluge Alana Džeksona, nekadašnjeg advokata optuženog za ubistvo roditelja.

Ove tvrdnje iznete su u novom sudskom podnesku, do kojeg je došao magazin Pipl. Nik Rajner optužen je za ubistvo svojih roditelja, reditelja i glumca Roba Rajnera i njegove supruge Mišel Singer Rajner, koji su u decembru smrtno izbodeni nožem u svom domu u Los Anđelesu.

U međuvremenu, Nik pokušava da dobije pristup novcu iz porodičnog fonda kako bi mogao da finansira svoju odbranu. Ranije je tvrdio da se u fondu nalazi više od 1,5 miliona dolara.

Rob Rajner i Nik Rajner na crvenom tepihu Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

Za advokata isplaćeno gotovo 349.000 dolara

Pol Kanin, koji je ranije upravljao Nikovim fondom, u sudskom podnesku odbacio je optužbe da nije pravilno upravljao novcem.

Kanin tvrdi da je iz fonda isplaćeno tačno 348.821,14 dolara za pokrivanje pravnih troškova Alana Džeksona, koji je Nika zastupao dve nedelje nakon njegovog hapšenja.

Bivši staratelj navodi i da je prestao da odobrava dalja plaćanja nakon što mu je Nikova advokatica rekla da bi sredstva iz fonda „mogla da budu upotrebljena za pokretanje sudskog postupka protiv drugih fondova porodice Rajner“.

Kanin je ocenio da bi takva mogućnost mogla da dovede do sukoba interesa, zbog čega je odlučio da se povuče sa svoje funkcije. Džekson je kasnije odustao od zastupanja Nika Rajnera, koji sada ima javnog branioca Kimberli Grin.

Nik tvrdi da mu pripada polovina fonda

U prvobitnom zahtevu sudu, Nik je naveo da nije dobio obaveznu isplatu polovine fonda za koju tvrdi da mu pripada nakon što je napunio 30 godina.

Zatražio je da mu se omogući pristup tom delu novca kako bi mogao da plati troškove krivične odbrane, ali i da finansira svoj račun za kupovinu potrepština u zatvoru.

Ročište na kojem će se razmatrati pitanje pristupa fondu zakazano je za 23. oktobar.

1/5 Vidi galeriju Nik Rajner hapšenje zbog sumnje da je ubio roditelje Foto: Brent Perniac/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, LAPD Gang and Narcotics Division / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ponovo se pojavio pred sudom

Nik Rajner se kratko pojavio pred sudom 7. oktobra, a pažnju je privukla njegova kosa, koja je vidno porasla nakon što je ranije bila obrijana.

Velika porota podigla je protiv njega optužnicu po dve tačke za ubistvo prvog stepena, uz posebne otežavajuće okolnosti koje uključuju čekanje žrtava u zasedi i upotrebu noža. Okružni tužilac Los Anđelesa Nejtan Hohman izjavio je da njegovo tužilaštvo neće tražiti smrtnu kaznu u ovom slučaju, nakon razgovora sa Nikovim bratom i sestrom, Džejkom i Romi.

„Razgovarao sam sa porodicom Rajner i procenio olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje su relevantne u slučajevima ubistava sa posebnim otežavajućim okolnostima“, rekao je Hohman.

Postupak protiv Nika Rajnera se nastavlja, dok bi predstojeće ročište trebalo da razjasni da li će i pod kojim uslovima dobiti pristup novcu iz fonda za finansiranje svoje odbrane.