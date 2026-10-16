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U Narodnom pozorištu "Toša Jovanović" u Zrenjaninu u petak veče je premijerno izvođenje predstave "Sin, majka i otac sede za stolom i dugo ćute", po tekstu Ivora Martinića i u režiji Dajane Josipović. Na sceni ćemo videti zajedno zvezde serije "Tvrđava" Ognjena Mićovića i Janu Bjelicu Pavlović, koji su stigli kao pojačanja u najveće pozorište u Banatu.

Predstava Sin, otac, majka Foto: Ninoslav Isailović



- Mislim da je porodica u ovom društvenom trenutku na velikom ispitu, na velikom testu. Zanimalo me je, i zbog nekih mojih ličnih motiva, da ispitam konstelaciju odnosa i pozicija u porodici i da li porodica, kao jezgro jednog društva, može pod pritiscima da izdrži - kaže Josipovićeva.

Iako naslov upućuje na tišinu za porodičnim stolom, rediteljka najavljuje da likovi u predstavi "sve rade osim što ćute". Ćutnja se, objašnjava, otkriva kroz odluke o tome šta će biti izgovoreno, šta prećutano i kakve posledice donosi prekidanje tišine.

- Ono čime ćemo se baviti jeste odluka da se prećuti, snaga da se prećuti, izbor da se ćuti i izbor da se u jednom trenutku ta ćutnja prekine. Da li ćeš je prekinuti i s kojom svešću o teretu koji ćeš tim postupkom prebaciti? Sve to otvaramo kao pitanje u ovoj predstavi, a priču zaokružujemo pitanjem: da li, kada najviše govorimo, zapravo najviše i ćutimo - navodi rediteljka.

Ognjen Mićović, Uroš Pavlov, Jana Bjelica Foto: NP TOŠA JOVANOVIĆ



Ognjena Mićovića u liku sina privukla je nesigurnost čoveka koji je stigao u životno doba u kojem se od njega očekuje samostalnost i zadovoljstvo, dok on još preispituje sopstvene izbore.

- Nije siguran da li je doneo prave odluke, a već se nalazi u periodu života kada se od čoveka očekuje da je na svojim nogama i da je zadovoljan. On to duboko preispituje i traži šta bi mu bilo potrebno da bude u miru sa sobom - objašnjava Mićović.

Iako ćerka nije pomenuta u naslovu, Jana Bjelica Pavlović ističe da je njeno mesto u porodičnim odnosima jednako važno. Svaki član, kaže, doprinosi njihovoj dinamici i dubini, a prećutkivanje dodatno otežava razumevanje.

- Dosta prećutanog obično doprinosi tome da odnosi postaju komplikovaniji i da je u tolikoj tišini teško razumeti drugog. Ako izostane komunikacija, nemamo se čemu dobrom nadati. Ovo je priča o jednoj porodici, ali mislim da je dovoljno univerzalna da bi se neke stvari mogle prepoznati unutar svake porodice - zaključuje Bjelica Pavlović.

Predstava Sin, otac, majka Foto: Ninoslav Isailović



Scenografiju je osmislila Anđelija Stanković, autori muzike su Luka Lukić i Miloš Aćimović, dok je za scenski pokret zadužena Una Đelošević. Nakon premijere predstava će ponovo biti izvedena u subotu, 17. oktobra, u 20 časova.

Video: Pogledajte kako je izgledala premijera serije "Tvrđava"