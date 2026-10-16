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Britanski glumac Martin Frimen (55), kojeg je publika zavolela zahvaljujući ulogama u popularnim serijama „Šerlok“ i „Ofis“, iznenadio je javnost vestima da se u tajnosti venčao sa dugogodišnjom partnerkom, francuskom glumicom i scenaristkinjom Rašel Benaisom (32).

Par je svoju vezu godinama čuvao daleko od medijske pažnje, a da su u međuvremenu postali supružnici, otkriveno je sasvim neočekivano, tokom njihovog zajedničkog pojavljivanja na crvenom tepihu u Londonu.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/7 Vidi galeriju Martin Frimen i Rašel Benaisa zajedno na crvenom tepihu Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Bob Grey / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Ian West / PA Images / Profimedia

Iako su zajedno još od 2020. godine, Frimen i njegova 23 godine mlađa izabranica nikada nisu bili skloni javnom iznošenju detalja iz privatnog života. Zbog toga je vest o venčanju predstavljala pravo iznenađenje, posebno jer su uspeli da sakriju i datum i mesto održavanja ceremonije. Da je poznati glumac zaista stao na ludi kamen, ubrzo je potvrdio i njegov predstavnik za medije.

Venčano prstenje otkrilo tajnu koju su mesecima čuvali

Martin Frimen i Rašel Benaisa pojavili su se 14. oktobra na Londonskom filmskom festivalu, gde je glumac prisustvovao premijeri svog novog filma „A Long Winter“. Njihov zajednički izlazak privukao je pažnju fotografa, budući da se par retko pojavljuje na ovakvim događajima, ali je ovog puta poseban detalj izazvao mnogo više interesovanja od samog dolaska.

Na Rašelinoj ruci primećen je upečatljiv dijamantski prsten, dok je Frimen nosio zlatnu burmu. Upravo je nakit podstakao nagađanja da su svoju šestogodišnju vezu krunisali brakom, a potvrda je stigla nedugo zatim.

Glumčev predstavnik za medije potvrdio je da se par venčao ranije tokom 2026. godine, ali nije otkrio kada je tačno održana ceremonija, niti gde su mladenci izgovorili sudbonosno „da“. Frimen i njegova supruga nisu javno iznosili dodatne pojedinosti, ostajući dosledni odluci da najintimnije trenutke sačuvaju za sebe.

Ljubav traje od 2020. godine, a o njihovoj vezi se malo zna

Francuska glumica i scenaristkinja Rašel Benaisa osvojila je srce britanske filmske zvezde pre šest godina, a njihova romansa od samog početka odvijala se bez velikog medijskog eksponiranja. Za razliku od brojnih poznatih parova koji svakodnevno dele zajedničke trenutke na društvenim mrežama, Martin i Rašel izabrali su znatno povučeniji način života.

Martin Frimen i Rašel Benaisa zajedno na crvenom tepihu Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Ipak, Frimen je svojevremeno u podkastu „Table Manners“ napravio mali izuzetak i otkrio nekoliko zanimljivosti o partnerki. Govorio je o njenoj ljubavi prema siru i vinu, kao i o tome da oboje uživaju u kuvanju i vremenu koje zajedno provode u kuhinji.

Rašel se takođe bavi glumom, a publika je mogla da je gleda u ostvarenjima „Normal People“, „This Way Up“ i filmu „Irish Wish“. Uprkos profesionalnim obavezama, par je uspeo da izgradi odnos koji je godinama ostao uglavnom van očiju javnosti.

Video: Tamara Kalinić na svom venčanje