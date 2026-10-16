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Kad pomislimo da je moda iscrpela sve načine da nas iznenadi, Nedelja mode ponovo dokaže da nismo ni blizu. Ovoga puta društvene mreže gore zbog hulahopki sa toliko spuštenim međunožjem da višak materijala bukvalno visi između nogu dok manekenka hoda pistom.

Neobičan model predstavila je belgijska dizajnerka Julie Kegels, a na snimku koji je ubrzo postao viralan vide se bledonarandžaste hulahopke čiji je šav spušten znatno niže nego kod klasičnih modela. A

utor videa dodatno se našalio napisavši da je „udaljenost od hulahopki do međunožja 6,7 kvadratnih metara“, i bilo je jasno da internet ovakvu priliku neće propustiti.

Komentari su, očekivano, bili posebna priča. „Kako ljudi na ovim revijama uspevaju da ostanu ozbiljni?“, pitala se jedna korisnica, dok je druga priznala da joj je dovoljno samo da ih pogleda pa da oseti onu dobro poznatu neprijatnost kada hulahopke krenu da klize naniže.

„Najbesmislenija stvar koju sam videla u modi“, „Neprijatno mi je samo dok gledam“ i „Ovo je moja noćna mora“ bili su samo neki od komentara. Jedan korisnik otišao je još dalje i napisao da se Nedelja mode sve više pretvara u pokušaj da se publika šokira, a sve manje u predstavljanje stvari koje bi neko zaista želeo da obuče.

Ipak, našlo se i nekoliko visokih žena kojima ideja nije delovala potpuno suludo – upravo zato što često imaju problem da pronađu dovoljno dugačke hulahopke.

Julie Kegels, koja je pre pokretanja sopstvenog brenda radila u modnoj kući Alaïa i školovala se na Kraljevskoj akademiji likovnih umetnosti u Antverpenu, poznata je po igranju proporcijama i namernom „kvarenju“ klasičnih silueta. Dakle, vrlo verovatno nije ni očekivala da ćemo ove hulahopke sutra kupovati u tri boje i nositi na posao. Cilj je, izgleda, bio da pogledamo, zastanemo i zapitamo se šta tačno gledamo. U tome je svakako uspela. Samo ostaje pitanje: moda, umetnost ili trenutak kada treba priznati – ljudi, preterali smo?

(Kurir.rs/Najžena)

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