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Rutinska saobraćajna kontrola za mnoge vozače predstavlja neprijatnu situaciju, naročito kada nisu sigurni zbog čega ih je policija zaustavila. U takvim trenucima, zbog nervoze ili želje da što pre nastave put, pojedini vozači izgovore i ono što ih niko nije pitao.

Upravo na jednu takvu grešku upozorio je advokat, objašnjavajući zašto naizgled bezazleno pitanje policijskog službenika može da dovede vozača u nezgodan položaj.

Foto: RINA

Reč je o pitanju koje su mnogi već čuli tokom saobraćajne kontrole: „Znate li zašto sam vas zaustavio?“ Iako na prvi pogled deluje kao sasvim uobičajen početak razgovora, advokat smatra da vozači ne bi trebalo da žure sa odgovorom, posebno ukoliko ne znaju zbog čega ih je policija zaustavila.

Zašto jedno pitanje policajca može da bude zamka za vozače?

Prema rečima advokata, najveći problem nastaje kada vozač počne da nagađa razlog zaustavljanja i pritom sam pomene saobraćajni prekršaj koji policijski službenik možda nije ni primetio. Umesto da sačeka objašnjenje, vozač iz nervoze može da prizna da je prekoračio brzinu, prošao kroz crveno svetlo ili napravio neki drugi propust za volanom.

Foto: Kurir Televizija

„Osim ako niste čitač misli, ne znate šta policajac u tom trenutku ima na umu. Pa zašto biste pogađali i davali priznanja, a nemate nikakve informacije?“, objašnjava advokat.

On upozorava da na ovaj način vozači mogu nepotrebno da otežaju sopstvenu situaciju, jer svojim rečima otkrivaju informacije koje policajac možda nije imao. Čak i kada žele da pokažu spremnost na saradnju, preuranjeno objašnjavanje može da bude pogrešan potez.

„Zamislite da odgovorite: ‘Zato što sam prošao kroz crveno’, ili ‘Zato što sam prebrzo vozio’. Možda vas policajac uopšte nije zbog toga zaustavio, a vi ste upravo priznali dodatna dela“, dodaje advokat.

Šta treba da kažete kada vas policija zaustavi?

Ilustracija Foto: Kurir/Dejan Đusić

Umesto pokušaja da pogodite zbog čega ste zaustavljeni, advokat savetuje da ostanete smireni, ljubazni i da sačekate da policijski službenik sam objasni razlog kontrole. Prema njegovim rečima, najbolje je izbeći suvišna objašnjenja i odgovoriti kratko, bez iznošenja pretpostavki.

„Molim vas, recite mi.“

Ovakav odgovor omogućava vozaču da najpre sazna šta je povod zaustavljanja, a zatim da razgovor nastavi na osnovu konkretnih informacija. Advokat ističe da nema potrebe da unapred priznajete nešto za šta vas policija nije ni pitala, posebno ako niste sigurni da li je uopšte reč o saobraćajnom prekršaju.

Važno je, međutim, imati na umu da učtiv i odmeren odgovor ne podrazumeva odbijanje saradnje sa policijom. Vozači su dužni da postupaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjima policijskih službenika, uključujući zahteve za pokazivanje odgovarajućih dokumenata i druge zakonite radnje tokom kontrole.

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