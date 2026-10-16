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Kraljica Kamila je u insertu iz predstojećeg dokumentarnog filma u produkciji mreže „BBC“ priznala da joj je jedna navika kralja Čarlsa u večernjim satima „odbojna“, i istovremeno podelila retke detalje o večernjoj rutini ovog dugogodišnjeg para, prenosi InStyle.

Kamila, koja je u braku sa Čarlsom već 21 godinu, otkrila je da njih dvoje uživaju u zajedničkom čitanju svake večeri pre večere - iako je priznala da prisustvo njenog supruga može da joj odvuče pažnju zbog jedne njegove neobičnosti.

„Moj suprug i ja zapravo čitamo pre večere. Volimo prosto da sedimo u miru i čitamo“, rekla je Kamila u insertu iz emisije „The Book That Changed My Life“ koji je „BBC“ podelio na Instagramu uoči premijere zakazane za 14. oktobar.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu
Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Povremeno, kada se udubim u knjigu, čujem ga kako se grohotom smeje nečemu“, objasnila je ona, dodajući: „To jako odvraća pažnju, ne mogu da se vratim knjizi, ili odjednom počnem da plačem.“ Uprkos ovoj frustraciji, Kamila je razjasnila da je taj ritual i dalje „divno, mirno vreme“.

Ljubav prema knjigama

Kamila je govorila i o svojoj ljubavi prema knjigama, ističući: „Mislim da bi bila potpuna i prava tragedija kada bi knjige zauvek nestale. To je deo naše baštine; ako nema čitanja, lično mislim da bismo svi mogli da dignemo ruke od svega. Jer mislim da više ne bismo bili ni ljudi.“

kralj Čarls
Kralj Čarls Foto: Aaron Chown / AFP / Profimedia

Odvojenost im prija
Verovatno je da Kamila i Čarls takođe uživaju u mnogim samostalnim sesijama čitanja, budući da vikende često provode razdvojeni. Čarls se prepušta svojoj strasti prema baštovanstvu u svojoj seoskoj kući „Highgrove House“, dok se Kamila povlači u „Ray Mill House“, vilu koju je posedovala i pre udaje za Čarlsa 2005. godine.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Uskršnjoj liturgiji
kraljevski par na Uskršnjoj liturgiji Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / AFP / Profimedia

Urednica za kraljevsku porodicu Rebeka Ingliš je tokom avgustovskog gostovanja u emisiji „Palace Confidential“ lista „The Daily Mail“ rekla da je ovaj aranžman odgovara paru i da je verovatno doprineo dugovečnosti njihove ljubavne priče koja traje decenijama.

„Oni takođe žive prilično nezavisne živote i ne mislim da to uopšte utiče na njihov odnos“, rekla je ona, dodajući: „Mogu da razumem zašto to ljudima deluje malo čudno, ali to zapravo funkcioniše u njihovom slučaju.“

(Kurir.rs/Najžena)

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