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Holivudski glumac Pol Njumenostao je upamćen ne samo po velikim filmskim ulogama i upečatljivom šarmu već i po načinu na koji je gledao na ljubav i međuljudske odnose.

Njegove reči o braku i danas privlače pažnju jer podsećaju da se čvrsta veza ne gradi samo na strasti, već i na međusobnom poštovanju, razumevanju i sposobnosti da se zajedno smejemo.

- Tajna uspešnog braka su poštovanje i smeh - govorio je Njuman, sažimajući u jednoj rečenici ono što mnogi parovi pokušavaju da postignu tokom zajedničkog života.

U vremenu kada se od ljudi često očekuje da budu savršeni, da uvek donose prave odluke i ispunjavaju tuđa očekivanja, njegova poruka deluje posebno jednostavno, ali i važno.

Nijedan odnos nije bez izazova, a razlike u mišljenjima, svakodnevne obaveze i stres mogu da udalje čak i one koji su nekada bili nerazdvojni.

1/6 Vidi galeriju Pol Njuman Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, Archive PL / Alamy / Profimedia, Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Zašto su poštovanje i smeh važniji nego što mislimo?

Poštovanje podrazumeva da partnera prihvatamo kao osobu sa sopstvenim mišljenjem, potrebama i granicama. Ono se pokazuje kroz sitnice: način na koji razgovaramo, spremnost da saslušamo drugu stranu i sposobnost da se ne slažemo, a da pritom ne povredimo osobu koju volimo.

Smeh, s druge strane, unosi lakoću u svakodnevicu. Zajedničke šale, spontani trenuci i sposobnost da se ponekad nasmejemo i sopstvenim greškama mogu da pomognu partnerima da lakše prebrode naporne periode.

To ne znači da probleme treba zanemarivati ili da svaku ozbiljnu situaciju treba pretvoriti u šalu, već da je važno sačuvati bliskost i onda kada život postane komplikovan.

Njumenova poruka podseća da uspešan brak ne mora da bude savršen da bi bio srećan. Mnogo je važnije da se partneri osećaju sigurno jedno pored drugog, da mogu otvoreno da razgovaraju i da u zajedničkom životu i dalje pronalaze razloge za radost.

Od holivudske zvezde do čoveka koji je pomagao drugima

Pol Njuman rođen je 26. januara 1925. godine u Šejker Hajtsu, u američkoj saveznoj državi Ohajo. Tokom karijere duge više od pet decenija izgradio je status jednog od najcenjenijih glumaca svoje generacije.

Publika ga pamti po filmovima kao što su „Hladnokrvni Luka“ i „Buč Kasidi i Sandens Kid“, u kojima je pokazao izuzetnu glumačku širinu. Bio je i reditelj, a van filmskog sveta posvetio se humanitarnom radu.

Kroz projekat Newman's Own, brend prehrambenih proizvoda koji je pokrenuo sa saradnicima, Njuman je veliki deo prihoda usmeravao u dobrotvorne svrhe. Njegov rad pokazao je da slava može da se iskoristi i za pomoć drugima, a ne samo za lični uspeh.

Upravo su spoj umetničkog stvaralaštva, društvene odgovornosti i privatnih vrednosti učinili da njegov uticaj prevaziđe granice filmske industrije.

Lekcija koja važi i danas

Svakodnevni život često ostavlja malo prostora za ono što je u odnosima najvažnije. Posao, porodične obaveze, finansijski pritisci i očekivanja okoline mogu da potisnu razgovore, nežnost i zajedničke trenutke koji održavaju bliskost.

Zato se Njumanova misao može posmatrati i kao jednostavan podsetnik da se kvalitet odnosa gradi svakog dana. Poštovanje se pokazuje načinom na koji tretiramo partnera, a smeh nas podseća da ljubav ne mora stalno da bude ozbiljna i opterećena velikim očekivanjima.

Ponekad su upravo male stvari presudne: razgovor bez osuđivanja, spremnost da priznamo grešku, zajednički obrok ili šala koja popravi težak dan. Nijedna od njih sama po sebi ne garantuje uspešan brak, ali sve mogu da doprinesu odnosu u kojem se obe osobe osećaju prihvaćeno.

Poruka Pola Njumana ostaje jednostavna, za dugotrajnu ljubav nisu potrebni savršeni ljudi, već dvoje koji umeju da poštuju jedno drugo i da, čak i kada nije sve idealno, pronađu razlog za osmeh.

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