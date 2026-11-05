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Čuvena srpska i jugoslovenska glumica Tatjana Lukjanova, koju publika pamti po ulogama u serijama "Bolji život", "Otvorena vrata" i brojnim filmskim ostvarenjima, rođena je 6. novembra 1923. godine u Beogradu. Iako je važila za jednu od najposvećenijih umetnica svog vremena, malo je poznato da je zbog jednog nastupa bila toliko nezadovoljna sobom da je, prema sopstvenom priznanju, pomišljala čak i da oduzme sebi život ili zauvek napusti pozorište.

Glumica Tatjana Lukjanova rođena je 6. novembra 2023. godine Foto: Printskrin Youtube

Tatjana je gotovo čitavu karijeru provela na pozorišnim daskama, kojima je bila bezuslovno odana. Uloge je pripremala sa ogromnom pažnjom, a od sebe je očekivala mnogo više nego što su to zahtevali publika i reditelji. Upravo ta potreba da svaki nastup bude besprekoran dovela ju je do jednog od najtežih trenutaka u profesionalnom životu, o kojem je godinama kasnije otvoreno govorila.

Za premijeru saznala tek kada je ugledala plakat

Događaj koji joj je ostao duboko urezan u sećanje odigrao se tokom priprema predstave "Neprijatelji" u Narodnom pozorištu u Beogradu, koju su režirali dr Hugo Klajn i Raša Plaović.

Tatjana Lukjanova u seriji Otpisani Foto: Printscreen/RTS

Ulogu Nađe prvobitno je trebalo da tumači glumica Jelena Trumić, dok je Tatjana bila određena kao njena alternacija. Verovala je da će na scenu izaći tek na nekom od narednih izvođenja, ali je neposredno pred premijeru saznala da je plan promenjen.

Kada je ugledala pozorišni plakat, shvatila je da će upravo ona igrati na premijernom izvođenju.

Iznenadna promena potpuno ju je uznemirila. Odgovornost koju je osećala bila je toliko velika da je od treme i nervoze promukla uoči predstave.

Iako je izašla pred publiku i odigrala ulogu, njen doživljaj te večeri bio je daleko od onoga što je želela. Bila je uverena da nije ispunila sopstvena očekivanja, a razočaranje je bilo toliko snažno da je počela da preispituje svoju budućnost u glumi.

"Pitala sam se da li da se ubijem ili da zauvek napustim pozorište"

Godinama kasnije, u razgovoru koji je preneo "Yugopapir", glumica je priznala koliko ju je pogodilo iskustvo sa premijere.

Govoreći o tom događaju, navela je da je premijera za nju bila "grozna", kao i da se posle svega "pitala da li da se ubije ili da zauvek napusti pozorište".

Glumica Tatjana Lukjanova u seriji Otpisani Foto: Printskrin Youtube

Ove reči otkrivaju koliko je ozbiljno doživljavala svoj posao i koliko su je pogađali trenuci u kojima nije bila zadovoljna sopstvenim nastupom.

Ipak, Tatjana nije odustala od glume. Nastavila je da igra, gradeći tokom narednih decenija karijeru koja će je svrstati među najznačajnije umetnice domaćeg pozorišta.

Gotovo ceo život provela u Beogradskom dramskom pozorištu

Tatjana Lukjanova svoj umetnički put započela je 1948. godine, kada je na sceni Beogradskog dramskog pozorišta zaigrala u predstavi "Mladost otaca".

Tokom dugogodišnje karijere ostvarila je brojne zapažene uloge, među kojima se izdvajaju one u predstavama "Mačka na usijanom limenom krovu", "Bećarac", "Izbiračica", "Hamlet" i "Harold i Mod".

Beogradskom dramskom pozorištu ostala je verna decenijama, a kolege i publika pamtili su je po prefinjenom scenskom izrazu, posvećenosti i upečatljivom načinu kretanja, zbog čega su je nazivali i glumicom baletskog hoda.

Tatjana Lukjanova Foto: Printscreen/Youtube

Balet je, inače, bio jedna od njenih velikih ljubavi, a kao devojčica maštala je da postane balerina. Iako je život odveo u glumu, elegancija pokreta ostala je jedno od obeležja njenog nastupa.

Koliko je značila pozorištu u kojem je provela najveći deo radnog veka, pokazuje i činjenica da je nakon njene smrti ustanovljeno priznanje "Gran pri Tatjana Lukjanova", koje se dodeljuje za izuzetan doprinos pozorišnoj umetnosti.

Publika je pamti i po kultnim domaćim serijama

Osim bogate pozorišne karijere, Tatjana Lukjanova ostavila je značajan trag i na filmu i televiziji.

Gledaoci je pamte kao komšinicu Martu u filmu "Nije lako sa muškarcima", Lizu u ostvarenju "Bal na vodi", Ivonu u popularnoj seriji "Bolji život", ali i kao čelistkinju u kultnim "Otvorenim vratima".

Zapaženu ulogu ostvarila je i u seriji "Gore dole", u kojoj je tumačila Katarinu Milhaus, dok je najmlađoj publici ostala poznata i po tome što je pozajmljivala glas mišu u serijalu "Laku noć, deco".

Bila je udata za poznatog dramskog pisca

Tatjana Lukjanova u seriji Otpisani Foto: Printscreen/RTS

Privatni život Tatjane Lukjanove bio je znatno manje zastupljen u javnosti nego njena umetnička karijera.

Bila je u braku sa Jovanom Hristićem, uglednim dramskim piscem, pesnikom i pozorišnim kritičarem, čije je stvaralaštvo ostavilo važan trag u srpskoj književnosti i teatru.

Zanimljivo je da Hristić, uprkos tome što mu je supruga bila jedna od istaknutih domaćih glumica, nije pisao uloge posebno za nju.

Tatjana Lukjanova preminula je 18. avgusta 2003. godine u Beogradu, u 80. godini života. Sahranjena je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.

Video: Izjava Anica Dobra