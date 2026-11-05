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Glumac Strahinja Blažić gostovao je na RTS povodom premijere predstave "Kauboji", ali je umesto klasične najave rešio da prekine ćutanje o stanju u kulturi. Pred kamerama je otvoreno izneo problem sa kojim se suočavaju zaposleni na ugovorima i tehničko osoblje u beogradskim pozorištima, poslavši direktan apel nadležnima u Gradu Beogradu.

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Kauboji Foto: Vladimir Jablanov

"Da iskoristim ovu priliku da skrenem pažnju na jedan problem s kojim se nosimo već neko vreme. Mi u Malom pozorištu "Duško Radović", pre svega, ali i ostale kolege u beogradskim pozorištima, koji su na ugovorima na određeno, autorskim ugovorima ili takozvanim paušalima, mi nismo primili platu već tri meseca. I to direktno ugrožava egzistenciju velikog broja ljudi. Kad ovo govorim, ne govorim samo o glumcima, nego govorim o kompletnoj tehnici, o saradnicima, o svim ljudima koji čine jedan pozorišni kolektiv. Govorim o kolegama koji svakodnevno rade svoj posao savesno, marljivo, ponekad su ceo dan u pozorištu, igraju po dve predstave dnevno. Ljudima koji imaju kirije, otplaćuju rate kredita za stan, imaju porodice, a sada su nekako u poziciji da trpe ogroman pritisak neizvesnosti. I evo, pošto imamo priliku da uputim javni apel nadležnima u Gradu Beogradu, onima koji imaju tu mogućnost i odgovornost da ovaj problem reše u što kraćem roku, kako bi nastavili da radimo u jednoj normalnoj klimi. Jer ovde uopšte nije stvar da neko želi da radi ili ne želi da radi; svi žele da rade, ali takođe žele da se prema tom radu ophodi sa elementarnom dozom poštovanja i prava na dostojanstvo.

I na kraju, mi igramo za decu, mi se bavimo vaspitavanjem, obrazovanjem i emancipacijom te dece koja će sutra biti, ja se nadam, stubovi ovog društva. Mi drugu budućnost od njih nemamo. Tako da mislim da je, u skladu sa tim, prikladno da se prema ljudima koji taj posao obavljaju odnosimo odgovorno", rekao je glumac.

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