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Glumica Milena Vasić prisetila se prijateljstva sa pokojnim Milanom Lanetom Gutovićem, sa kojim je sarađivala na snimanju popularne serije „Bela lađa“, i otkrila kakve joj je savete davao kada je reč o izboru uloga. Gostujući u podkastu „Dostojanstven život“, koji vodi Nenad Milenković, govorila je o njihovom odnosu, iskustvima koja je stekla tokom karijere, ali i susretima sa gledaocima koji je i danas poistovećuju sa likom Micike.

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1/7 Vidi galeriju Glumica Milena Vasić kao Micika u seriji Bela lađa Foto: Printscreen/RTS

Iako je tokom godina ostvarila brojne televizijske, filmske i pozorišne uloge, Milena ne krije da su joj pojedini razgovori sa starijim kolegama ostali posebno važni. Među njima su i oni koje je vodila sa Lanetom Gutovićem, kojeg nije doživljavala samo kao velikog glumca već i kao dragog prijatelja.

Govoreći o dostojanstvu, ličnim principima i odlukama koje čovek donosi, prisetila se jednog njegovog razmišljanja koje je vremenom i sama prihvatila.

Milena Vasić Foto: Printscreen Instagram/ milenavasicofficial

- Trenutno sam u raspoloženju da uspostavim svoj život tako da bude dostojanstven. Mislila sam da je dovoljno ono što ja lično radim i način na koji se ponašam prema sebi i drugima. Međutim, okolnosti i situacije uvek zahtevaju mnogo više sopstvene snage i energije da bi čovek ostao dostojanstven. Mnogo sam volela i družila se sa Lanetom Gutovićem. On je uvek govorio da nas upravo ono što odbijemo i na šta kažemo „ne“ kvalifikuje i gradi naš karakter. Lako je prihvatiti nešto u čemu uživamo, ali je mnogo važnije znati šta treba odbiti - ispričala je glumica.

Lane joj govorio da pažljivo bira uloge

Milan Lane Gutović Foto: ATA images

Osim razgovora o životnim vrednostima, Milena pamti i savete koje joj je Gutović davao u vezi sa glumačkim pozivom. Posebno joj je skretao pažnju na to da publika često ne pravi jasnu razliku između glumca i lika koji on tumači, zbog čega izbor uloga može da utiče i na način na koji ga ljudi doživljavaju u privatnom životu.

- Lane mi je uvek govorio: „Mico, moraš da biraš uloge. Narod ne zna, oni misle da si ti ono što pričaš.“ I zaista ima toga. Ljudi te često doživljavaju kroz uloge koje si igrala i ne umeju uvek da naprave razliku između tebe i lika - objasnila je Vasićeva.

Upravo joj je jedna od tih uloga donela veliku prepoznatljivost. Reč je o Leontini Matić, poznatijoj kao Micika, koju je igrala u seriji „Bela lađa“, prema scenariju Siniše Pavića. U ovom televizijskom ostvarenju, čiji je centralni lik bio Srećko Šojić, kojeg je tumačio Gutović, Milena je uspela da izgradi lik koji je publika posebno zapamtila.

Zbog Micike joj se dogodila neobična situacija na aerodromu

Glumica Milena Vasić kao Micika u seriji Bela lađa Foto: Printscreen/RTS

Koliko se Micika urezala u sećanje gledalaca, glumica je shvatila i tokom jednog neobičnog susreta na aerodromu. Žena koja ju je prepoznala toliko se poistovetila sa njenim likom da joj je prišla i oduševljeno saopštila koliko su slične.

- Najviše me pamte kao Miciku, a jedna od najslađih anegdota dogodila mi se na aerodromu. Žena se presvlačila, umivala i skidala feredžu, a kada me je ugledala, rekla je: „Pa ja sam ista vi, vi ste ista ja!“ Bila sam presrećna jer sam u tom trenutku osetila tu univerzalnost ženskog iskustva - prisetila se Milena.

Otkrila kako je dobila ulogu u „Beloj lađi“

Govoreći o počecima rada na „Beloj lađi“, glumica je otkrila da je za nju sve počelo gotovo slučajnim susretom sa scenaristom Sinišom Pavićem. Naime, tokom promocije njegove knjige u Radio-televiziji Srbije, Pavić joj je saopštio da je za nju već osmislio ulogu.

Glumica Milena Vasić kao Micika u seriji Bela lađa Foto: Printscreen/RTS

Milena se tog trenutka dobro seća, između ostalog i zato što nije želela da njen dolazak bude pogrešno protumačen.

- Bila je promocija Pavićeve knjige na RTS-u. Kada me je video, rekao je: „Ljiljo, došla je Milena Vasić! Kakvu sam ti ulogu napisao!“ Meni je bilo drago, ali sam se istovremeno zapitala da li je to ono čega sam se pribojavala - da je neko pomislio da sam došla da tražim ulogu.

Iako je Pavić već imao ideju kako bi njen lik trebalo da izgleda, konačna odluka usledila je tek nakon kostimske probe. Upravo je kostim pomogao da se zamisao o Miciki uobliči i da njeno pojavljivanje u seriji dobije konačnu potvrdu.

Glumica Milena Vasić kao Micika u seriji Bela lađa Foto: Printscreen/RTS

- Kada smo probali kostim, sve se promenilo. Upravo je on bio presudan da shvate kako ta ideja može da funkcioniše. Sinišina je, naravno, bila poslednja - objasnila je Vasićeva.

Serija „Bela lađa“ počela je da se emituje 2006. godine, a do završetka snimanja 2012. nastalo je šest sezona sa ukupno 90 epizoda. Lik Srećka Šojića, koji je Lane Gutović prethodno tumačio i u filmskom serijalu „Tesna koža“, postao je jedan od najprepoznatljivijih u istoriji domaće televizijske komedije.

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