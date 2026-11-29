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Veliki novčani horoskop za decembar 2026. Poslednji mesec u godini donosi nove prilike za pojedine pripadnike Zodijaka. Nekim znacima horoskopa će kraj aktuelne godine bidi ostvarenje snova, a nekome početak novih problema.

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Decembar bi mogao da vam vrati jednu stavku koju ste već precrtali u glavi. Dogovor je postignut, svoj deo ste odradili, a uplata je ostala negde između „biće sledeće nedelje“ i „samo da proverim sa kolegama“. Ovog meseca vredi da se javite još jednom i pitate za konkretan datum.

Druga polovina meseca donosi mogućnost dodatnog angažmana preko osobe koja vas je već gledala kako radite pod pritiskom. Ako razgovor počne rečenicom „Tebi je to pola sata“, dogovorite cenu dok još imate volje da saslušate ostatak ponude.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

U decembru biste mogli iskreno da se iznenadite kad pogledate koliko novca svakog meseca ode na uslugu, pretplatu ili naviku koja vam je ostala iz nekog sasvim drugačijeg perioda života. Možda ste je nekad koristili svakodnevno, a sada se setite da postoji jedino kad stigne obaveštenje o naplati.

Prilika za zaradu može doći i iz nečega što već imate. Predmet koji skuplja prašinu, alat koji više ne koristite ili veština za koju vas drugi redovno pitaju mogli bi da vrede više nego što ste procenili.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Jedna zvuči zanimljivo čim je čujete. Druga na prvi pogled deluje skromnije, ali uz nju dolaze jasni rokovi, poznati ljudi i dogovorena isplata. Najviše će vam reći odgovor na pitanje koje se često ostavlja za kraj: „Kada tačno leže prva uplata?“

Može da vas iznenadi i osoba koja vas pominje tamo gde se odlučuje o poslu. Reč je o nekome kome ste pomogli sasvim usput, pa ste tu uslugu odavno zaboravili. Ona je, izgleda, zapamtila kako ste se poneli kad je bilo važno.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ako vam se čini da upravo vi svaki put izgovorite „Platiću ja, dogovorićemo se kasnije“, u decembru bi to kasnije moglo stvarno da dođe. Povod može biti zajednički poklon, put ili nešto što godinama uzimate na sebe jer bi vam bilo neprijatno da tražite svoj deo novca.

Steći ćete bolji osećaj koliko vam ostaje kad se kućni dogovor pretvori u konkretan iznos. Možda ćete tada, prvi put ove zime, ostaviti nešto sa strane za stvar koju želite još od leta.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Možda umete da sredite fotografiju, napravite lepu dekoraciju, napišete tekst ili organizujete događaj tako da niko ne primeti koliko je toga moglo da krene naopako. U decembru bi neko mogao otvoreno da vas pita koliko naplaćujete uslugu koju ste do sada povremeno radili iz zadovoljstva.

Zastanite pre nego što odgovorite prvom cifrom koja vam padne na pamet. Setite se poslednjeg puta kad ste to radili i izbrojte koliko je bilo poruka, odlazaka, izmena i onih „samo još ovo“ koje ste prihvatili.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Device su znak kojem decembar donosi najveću priliku da odahne. Poslednjih meseci mnoge su imale osećaj da raspoređuju isti novac tri puta. Najpre za račune, onda za neplanirani trošak, a na kraju za ratu zbog koje odlažu gotovo sve ostalo. Do sredine meseca mogla bi da stigne vest vezana za isplatu koja je kasnila, povraćaj novca ili posao za koji su mislile da je propao.

Najveća promena može se videti tamo gde je drugima najmanje upadljiva. Otvorićete aplikaciju banke, platiti ono što vas je najviše pritiskalo i zatvoriti telefon bez ponovnog preračunavanja. Nekim Devicama će prvi put posle dužeg vremena ostati novac i dan nakon što podmire obaveze. Vredelo je sačekati priliku da taj iznos dobije namenu koju ste vi izabrali.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Praznični troškovi kod vas lako porastu kroz nekoliko sasvim razumnih odluka. Uzeli ste glavni poklon, pa još nešto sitno jer je lepo upakovano, a onda i treću stvar jer znate da bi osobi baš dobro došla. Kad saberete, shvatite da ste potrošili dvaput više nego što ste planirali.

Lepša finansijska vest mogla bi da stigne iz saradnje s osobom sa kojom se dobro razumete. Ako planirate nešto zajedno, porazgovarajte o podeli troškova i zarade dok ste oboje dobro raspoloženi i dok još pravite plan.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Pred vama je razgovor o novcu koji se odlagao jer je svaki put iskrslo nešto preče. Može biti reč o visini honorara, uslovima saradnje ili zajedničkom trošku koji se iz meseca u mesec podrazumeva. U decembru biste mogli prvi put da o njemu govorite smireno i kaž​ete koliki iznos vam zaista ima smisla.

Biće zanimljivo da vidite šta će se dogoditi kad postavite pitanje bez onog uobičajenog uvoda „Izvini što pitam“. Odgovor bi mogao da bude jednostavniji nego što ste očekivali.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Neko s kim ste ranije sarađivali mogao bi da vam se javi zbog posla koji uključuje put, rad na daljinu ili nekoliko dana van uobičajenog rasporeda. Biće vam zanimljivo i pre nego što čujete cifru. Zapišite šta sve angažman podrazumeva, od prevoza do vremena koje ćete provesti van kuće, pa izračunajte koliko vam ostaje.

Privatno, decembar vas vuče da već sada kupite karte za neko putovanje. Možda vas čeka još lepši plan čim saznate kada zaista možete da uzmete slobodne dane.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Kraj godine mogao bi da vam donese razgovor o poziciji, plati ili honoraru koji ima smisla i kad prođu praznici. Posebno će se primetiti ono što ste tokom godine radili gotovo bez komentara. Neko je, izgleda, ipak pratio koliko često ste preuzimali zadatke koje je bilo teško završiti.

Pripremite dve ili tri stvari koje možete jasno da navedete kad vas pitaju za očekivanja. Na pregovorima vam može značiti da kažete šta ste konkretno završili, kome je to pomoglo i pod kojim biste uslovima nastavili da radite.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Ideja koju ste nekome ispričali još u proleće mogla bi da vam se vrati u obliku vrlo konkretne poruke. Osoba koja je tada rekla „Zvuči zanimljivo“ sada će možda pitati možete li da počnete sledeće nedelje.

Pre nego što kažete da možete, odlučite koji deo predloga vam je i dalje zanimljiv. U međuvremenu ste možda shvatili da nešto možete da ponudite za manje vremena ili da iz čitavog plana izdvojite jedan deo koji se može posebno naplatiti. Decembar vam daje priliku da vidite koliko vredi i ta manja verzija.

Ribe

Najzad ćete možda pokrenuti razgovor koji izbegavate jer vam je do odnosa stalo više nego do neprijatnih pet minuta. Moguće je da se druga strana i dalje oslanja na onaj prvi dogovor „vrati kad budeš mogao“, dok se vama u međuvremenu život promenio i novac vam je potreban.

Možete početi sasvim obično: „Pravim plan za decembar. Kada mogu da računam na tu uplatu?“ Čak i ako ceo iznos ne stigne odjednom, znaćete na čemu ste. Mnogim Ribama će upravo to pomoći da tokom praznika mirnije pogledaju stanje na računu.