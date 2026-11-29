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Dok se u većem delu sveta ljudi žale na temperature oko nule, stanovnici pojedinih delova Sibira svakodnevno funkcionišu na minus 50, pa čak i minus 60 stepeni Celzijusa. Tamo se život ne zaustavlja zbog ledenog vazduha, škole i radna mesta nastavljaju da rade, a ima i onih koji na takvim temperaturama treniraju i učestvuju u maratonima.

U Jakutiji, najvećoj i najhladnijoj ruskoj oblasti, zima je način života. Ljudi koji tamo odrastaju navikavaju se na ekstremne vremenske uslove još kao deca, ali ni oni ne kriju da postoje situacije u kojima hladnoća može da bude smrtonosna.



Tanika živi u naselju Ust Nera, koje ima nešto više od 4.000 stanovnika i nalazi se nedaleko od Ojmjakona, poznatog kao najhladnije stalno naseljeno mesto na Zemlji. Zimske temperature tamo redovno padaju i do minus 60 stepeni Celzijusa.

Rođena je u drugom delu Jakutije, ali se preselila u Ust Neru kako bi živela sa suprugom. Iako su vremenski uslovi surovi, kaže da ne može da zamisli drugačiji život.

„Ne mogu da zamislim drugačiju zimu, onu bez visokih krznenih čizama, magle, snega i svežeg, hladnog vazduha“, kaže Tanika.

Stanovnici ovih krajeva tvrde da se na ledene zime čovek navikne još u detinjstvu. Na primer, kada temperatura padne ispod minus 52 stepena, kod kuće mogu da ostanu samo učenici nižih razreda osnovne škole. Za odrasle hladnoća nije opravdanje za izostanak sa posla.

Ipak, Tanika ne krije koliko život u takvim uslovima može da bude opasan.

„Da, živimo u veoma ekstremnim uslovima. Kada je napolju minus 50 ili minus 60 stepeni, ne možete da izađete u šetnju. Ako krenete na duži put, a automobil vam se pokvari, možete da se smrznete nasred puta“, upozorava ona.

Uprkos svemu, Tanika obožava kraj u kojem živi.

„Priroda je ovde prelepa, a ljudi su ljubazni, neposredni i brižni. Zapravo, danas je bilo samo minus 28 stepeni i pojavilo se sunce. Pravo prolećno vreme!“, kaže kroz osmeh.

Trče maratone na minus 50, a jedan sportista spreman je i za minus 60

Možda zvuči neverovatno, ali u Jakutiji se čak i na ekstremno niskim temperaturama održavaju sportski maratoni.

Aleksej Pestrajkov iz Jakutska, grada sa više od 280.000 stanovnika koji se nalazi na trajno zamrznutom tlu, amaterski je sportista koji tokom zime redovno trči. Niske temperature ga ne sprečavaju da trenira, naprotiv, upravo u takvim uslovima pronalazi posebno zadovoljstvo.

„Neki ljudi vole da trče po planinama, a ja zaista uživam u trčanju na ekstremno niskim temperaturama“, kaže Aleksej kroz smeh.

„Za nas, lokalno stanovništvo, minus 50 stepeni je sasvim normalna temperatura. Možda nam već sama činjenica da smo ovde rođeni daje neku vrstu imuniteta i otpornosti na mraz.“

Ipak, otkriva da je odgovarajuća odeća presudna za preživljavanje na otvorenom.

„Najvažnije je da obučete više slojeva odeće. Tako ćete ostati topli. Potrebne su vam visoke krznene čizme i jakna punjena perjem“, objašnjava on.

U januaru je učestvovao na maratonu u Ojmjakonu, na takozvanom Polu hladnoće, koji je tada održan treći put.

„Dobro sam se pripremio, opremio kako treba i bio spreman da trčim čak i na minus 60 stepeni“, kaže Aleksej.

Međutim, priznaje da mu ponekad dosadi neprestana hladnoća i da poželi da otputuje negde gde je toplije.

„Prošle godine je čitavih mesec dana bilo minus 60 stepeni i to nije bilo nimalo prijatno. Ove godine je bolje – temperatura se spuštala najviše do minus 54“, kaže on.

U najsevernijem ruskom gradu život diktira arktički vetar

Pevek, najsjeverniji grad u Rusiji, nalazi se na obali istoimenog moreuza. Osim dugih i ledenih zima, stanovnici moraju da se nose i sa posebnim vremenskim fenomenom – snažnim jugoistočnim arktičkim vetrom poznatim kao „južak“.

Ovaj vetar ume da bude toliko jak da bukvalno obara ljude s nogu.

U Peveku danas živi oko 4.500 ljudi, dok je pre raspada Sovjetskog Saveza taj broj iznosio gotovo 12.000. Većina stanovnika radi u preduzećima koja se bave eksploatacijom zlata.

Jekaterina Volobujeva jedna je od onih koje su naučile da prihvate surovu svakodnevicu ovog udaljenog grada.

„Kako je samo lepo probuditi se ujutru, prići prozoru i odjednom ugledati ledolomac! On unosi malo raznovrsnosti u našu polarnu noć i predstavlja pravi prizor tokom naše zimske hibernacije“, priča Jekaterina.

Na lokalne vremenske prilike navikla se još dok je bila mlada, pa danas gotovo da ne obraća pažnju na njih.

Dodaje da su zime nekada bile još hladnije, ali da su promene klime nešto čemu ljudi jednostavno moraju da se prilagode.

„Ljudi su ovde surovi spolja, ali imaju toplo srce“

Život na Čukotki zaista je poseban. Jekaterina kaže da joj do posla treba svega 15 do 20 minuta pešačenja, a slobodno vreme koristi za šetnje po tundri ili duž morske obale sa svojim psom.

„To me veoma smiruje“, kaže ona.

Prema njenim rečima, ljudi na krajnjem severu imaju potpuno drugačiji način razmišljanja od stanovnika velikih gradova. Opisuje ih kao „ljude stroge spoljašnjosti, ali toplog srca“.

U jednom od najskupljih gradova Rusije običan kupus košta četiri do pet puta više

Odavde je do Moskve čak 6.500 kilometara, a do Anadira, administrativnog centra Čukotke, oko 650 kilometara. Na sve strane prostire se tundra, isprekidana tek ponekim manjim naseljem.

Bilibino je jedan od najskupljih gradova u Rusiji, a razlog za to je njegova izolovanost i surova klima. Hrana može da stigne samo avionom, a zbog vremenskih uslova letovi i isporuke nisu mogući svakog dana.

Zbog toga običan kupus ili šargarepa koštaju četiri do pet puta više nego u centralnim delovima zemlje, dok su hleb i meso dvostruko skuplji.

U sovjetsko vreme Bilibino je bio važan centar za eksploataciju zlata. Ljudi su dolazili iz svih krajeva Sovjetskog Saveza u potrazi za velikom zaradom, ali i zbog posebnih dodataka i povlastica koje su dobijali zaposleni na dalekom severu.

U najuspešnijem periodu grad je imao više od 15.000 stanovnika. Danas ih je približno tri puta manje.

Život je težak ne samo zbog arktičke klime već i zbog velike udaljenosti od ostatka civilizacije. Ipak, zanimljivo je da je Bilibino relativno mlad grad, sa prosečnom starošću stanovnika od svega 33 godine.

Otvorila kafić na kraju sveta i ne planira da ode

Marina Tolmačeva ima 24 godine i u Bilibinu živi gotovo čitavu deceniju.

„Moj otac je zbog posla premešten ovde. Posle završetka škole upoznala sam supruga i odlučila da ostanem“, priča Marina.

U ovom udaljenom gradu otvorila je kafić u kojem služi burgere, tortilje i picu. O svom životu na ruskom severu piše i na blogu.

Iako je svesna svih poteškoća koje donosi život na tako udaljenom mestu, Marina svoj grad opisuje sa mnogo ljubavi.

„Bilibino je mali, prijatan grad. Smešten je među vulkanskim brdima i ovde nas ne muče jaki vetrovi. Priroda je prelepa!“, kaže ona.

Otkriva i da se tokom velikih mrazeva hladnoća može gotovo videti golim okom.

„Kada je mraz veoma jak, možete ga zapravo videti – izgleda kao gusta magla. Odavde se može posmatrati i polarna svetlost“, kaže Marina.

Za nju je Bilibino mnogo više od zabačenog grada na ledenom severu. To je mesto na kojem je izgradila svoj život, otvorila posao i pronašla dom, uprkos temperaturama i uslovima koje bi mnogi teško podneli.

(Kurir.rs/Gw2ru.com)