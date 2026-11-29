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Glumac Milan Kolak sprema se za premijeru 4. decembra na Festivalu Regionalne unije teatara (RUTA) s komadom "Sve predivne stvari" Dankana Mekmilana i Džonija Donahoa, koji je već obišao više od 80 zemalja. Priča prati junaka koji od sedme godine beleži predivne stvari na ovom svetu kako bi pomogao majci u teškoj životnoj krizi. a rediteljem Davidom Alićem, svojim dugogodišnjim prijateljem s klase, ponovo je ukrstio koplja posle desetak godina. U razgovoru za Kurir otkriva kako izgleda scena kad publika preuzme deo uloga, zašto mu je ovaj tekst vratio snagu i na koji način pozorište pomaže da skinemo teret s duše.

Milan Kolak Foto: Dusan Milenkovic



Kad ste prvi put pročitali ovaj tekst, šta vas je najviše pogodilo i zbog čega ste poželeli da radite ovu monodramu? Ko je koga pronašao, vi reditelja ili on vas?

- Ovaj tekst je jedan od najboljih tekstova koje sam pročitao u životu. Nije ni čudo što je postigao neverovatan uspeh u preko 80 zemalja širom sveta. Iskreno, ovaj tekst me je raspametio. Ne pamtim da sam se toliko smejao i plakao čitajući neki tekst. Zapitao sam se da li je moguće da niko ovaj tekst nije radio kod nas?! Ovo je biser! Verujte mi da sam iste sekunde počeo da namaštavam predstavu. Beogradsko dramsko pozorište je prepoznalo važnost ove predstave, pozvali smo reditelja Davida Alića, koji je inače moj klasić. Studirali smo na klasi glume i režije zajedno. Gotovo sve ispitne scene i predstave radili smo zajedno. Od tada je prošlo desetak godina. I bio je pravi trenutak da ponovo radimo zajedno. Poznajemo se dobro, na vrlo sličan način razmišljamo i posmatramo pozorište. I rad na predstavi je bio predivan.

Da li vas je taj rad naveo da drugačije posmatrate svakodnevicu i male stvari koje često uzimamo zdravo za gotovo?

- Ovaj komad pruža neverovatno nadahnuće, poriv za životom, za radošću. Pruža utehu i daje snagu za sve životne poteškoće. Vrlo je jednostavan, kao i stvari koje nam mogu promeniti pogled na svet. Protagonista ovog komada od svoje sedne godine piše spisak svih predivnih stvari na ovom svetu kao poklon za svoju majku koja se našla u velikoj životnoj krizi. Kako raste, sazreva i postaje odgovoran za svoj život, spisak postaje najsvetlija tačka njegovog života. Utočište od svih nedaća koje mu život nameće. Stvari koje je pisao kao dečak vrlo su jednostavne, ali je zanimljivo da su one predivne i odraslim ljudima, samo im ne dajemo previše značaja, a mogu da poprave dan, pa i život.

Milan Kolak Foto: Dusan Milenkovic



Šta je za vas danas na spisku predivnih stvari? Da li su se vaši odgovori menjali tokom godina?

- Na primer, miris starih knjiga, prvi sneg, pomirenje posle svađe, sladoled, izjava ljubavi, kuvati za nekoga... Tokom procesa smo neprestano pisali spisak predivnih stvari. Evo probajte, nabrojte svojih 10 predivnih stvari na ovom svetu. Već razmišljajući, imaćete osmeh na licu. Evo još jedne koja mi pada na pamet upravo: izmamiti nekome osmeh. Predivno, zar ne?

Predstava se bavi depresijom, porodičnim odnosima, gubitkom i načinima na koje se ljudi nose s bolom. Kako ste pristupili tako osetljivoj temi, a da ne skliznete u patetiku ili pojednostavljivanje nečijih životnih iskustava?

- Da, predstava se bavi ozbiljnim temama. O kojima se i ne govori mnogo. A vrlo su važne. Sve te stvari su deo naših života. U ovoj predstavi nema patetike jer se bavi ovim temama na jedan vrlo jednostavan, gotovo šaljiv način. Predstava je pravi rolerkoster emocija, od radosti, smeha, topline, nežnosti do dubokih emocija, ali nam nikada ne dozvoljava da padnemo u očajanje. Konstantno nas podiže i daje nam vetar u leđa da nastavimo dalje i da budemo tu za ljude koji nemaju snage da nastave! Uči nas da razumemo i da se nađemo jedni drugima u nevolji. I što je najvažnije - da delimo teret jedni s drugima.

Foto: Stefan Stojanović MONDO



Ovo je monodrama u kojoj publika postaje aktivni učesnik predstave. Koliko vam je takva forma glumački izazovna i može li da promeni tok predstave?

- Koncept ove predstave je preuzbudljiv. Dakle, bez publike ova predstava ne postoji. Nekoliko ljudi iz publike igra likove, a svi ostali učestvuju tako što sa mnom stvaraju spisak od milion predivnih stvari. Predstava je veoma izazovna za mene. Jer će svaka biti drugačija. Svaka od uloga koju igra neko iz publike biće drugačija iz večeri u veče. Donosiće svaki put nešto novo u scene koje igramo. Donosiće nove reči, nove emocije i nove postupke. Učestvovaće, naravno, samo ljudi koji žele. Niko se neće obrukati. Nema greške. Dovoljno je samo biti ljubazan i to je sve! Svake večeri ću upoznati nove ljude, podeliti najčistije emocije sa ljudima. Predivno.

Da li vas je ova uloga na neki način promenila kao čoveka? Postoji li nešto što ste tokom rada na predstavi poneli sa scene u svoj privatni život?

- Ovo je jedna od mojih najvažnijih uloga dosad jer mi je istinski vratila veru u život. U meni je probudila radost, poriv za životom. Motivisala me je da podignem glavu, pružim ruku i da izaberem da više pažnje u životu posvećujem stvarima koje su istinski predivne.

Milan Kolak Foto: Dusan Milenkovic

Živimo u vremenu u kojem se od ljudi očekuje da budu srećni, uspešni i zadovoljni, dok društvene mreže stvaraju sliku savršenih života. Da li smo zaboravili da je sasvim u redu biti tužan, ranjiv i nesavršen?

- Treba prvo objasniti sebi značenje tih pojmova. Šta znači biti srećan? Pa, to nije neko permanentno stanje. To su trenuci. Šta je uspeh? Da li je to nešto što nam drugi nameću? Ili je uspeh i zadovoljstvo biti u miru sa sobom i s drugima, biti zahvalan, ne robovati strastima... Ne znam, verovatno svako treba sebi da odgovori na to pitanje. Ali svakako život ne može biti ravna linija. Tuga, ranjivost, nesavršenost... Sve su to normalne stvari. Treba ih prihvatiti, jer nas to čini živim ljudima. Pa nismo od kamena. Naravno, ne treba očajavati, ali treba dopustiti sebi da se ne osećaš dobro, prihvatiti to kao deo prirode. Ali konstantno tražiti načine da se nastavi dalje, da se ne odustaje. Stalno stremiti ka miru. Raditi za sopstveni mir i mir svojih bližnjih.

Kakav je plan nakon Festivala RUTA? Znate li šta vas čeka u 2027?

- Nakon premijere na Festivalu RUTA, predstava će biti na repertoaru Beogradskog dramskog pozorišta. Takođe, očekuje nas turneja po celoj Srbiji.

Foto: :Aleksandar Blanuša





Pozorište treba da pruži utehu

Koliko je danas važno da pozorište otvara teme mentalnog zdravlja i o njima govori bez predrasuda? Mislite li da umetnost može da pomogne ljudima da lakše prepoznaju sopstvene ili tuđe probleme?