Da li ste znali

Da li ste znali

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Autori serije o Mihajlu Pupinu uspeli su, uz pomoć veštačke inteligencije, da lociraju zaboravljenu arhivu u Muzeju američke istorije „Smitsonijan“. Pronašli su istorijski izvor prvog reda na preko sto strana stenograma, koji detaljno beleži Pupinovo svedočenje na suđenju kompanije „Atlantik“ protiv Markonija iz 1915. godine.

Kako je objasnio reditelj i scenarista, Danilo Bećković, ovaj dokument predstavlja konačnu potvrdu da Pupin nije svedočio protiv svog sunarodnika, već da je bio na strani istine i Nikole Tesle. Dokument stavlja tačku na rasprave koje su godinama opterećivale odnose dva velika uma.

Mit o njihovom epskom neprijateljstvu započeo je tekstom na naslovnoj strani lista Politika u aprilu 1927. godine. Istoričar Branislav Stanković ukazuje da taj senzacionalistički intervju obiluje besmislicama i neistinitim tvrdnjama.

Prema rečima Stankovića, novinar se najverovatnije oslanjao na izjave Paje Radosavljevića, vođe udruženja Srbobran, koji je bio u političkom i ideološkom sukobu sa Pupinom. Pronađeni stenogram sada nudi jasan, materijalni dokaz koji opovrgava takve istorijske manipulacije.

Kadrovi iz serije Pupin:

1/6 Vidi galeriju Serija Pupin Foto: RTS

Uprkos nesporazumima koji su tokom godina postojali, priča o odnosu dvojice velikana ima dirljiv završetak. Arhivski snimak Radio-televizije Srbije iz 1985. godine čuva svedočenje Miloša Tošića, poslednjeg živog svedoka njihovog pomirenja. Kada se Mihajlo Pupin teško razboleo, poslao je svog sekretara da potraži Tošića u konzulatu.

Pomirenje u bolnici na samrtničkoj postelji

Bolesni naučnik imao je samo jednu želju - da prijatelj konzulata zamoli Nikolu Teslu da dođe u bolnicu kako bi se pomirili pre nego što umre. Tošić je posetio Teslu i preneo mu Pupinovu poslednju molbu. Čuveni pronalazač je zatražio celu noć da u miru razmisli, obećavši da će svoj odgovor saopštiti narednog jutra.

Tačno u devet sati, Tesla je telefonom javio da je odlučio da vidi starog prijatelja, nakon čega su se zajedno uputili taksijem ka bolnici. U bolesničkoj sobi, Tesla je prišao krevetu, pružio ruku i upitao Pupina kako je. Prema Tošićevom svedočenju, Pupin je na te reči zaplakao, čime je označen emotivni kraj njihovih dugogodišnjih nesuglasica.

Iako su ostvarili svetsku slavu, obojica su zadržala duboku povezanost sa svojim korenima, o čemu svedoči i Pupinovo zalaganje za Srbiju tokom Prvog svetskog rata. Kada američki bankari nisu želeli da odobre kredit Srbiji za naoružanje jer niko nije mogao da garantuje povraćaj sredstava, Pupin je založio sav svoj kapital.

Na upozorenje bankara da će izgubiti celokupno bogatstvo ukoliko Srbija izgubi rat, on je odgovorio da, ukoliko propadne Srbija, neka propadne i on. Zbog takvog stava, Stanković ga opisuje kao kosmopolitskog nacionalistu koji nikada nije zaboravio svoje idvorsko poreklo.

Značaj Pupinovog nacionalnog rada i lične hrabrosti prepoznaju i nove generacije širom sveta. Producent serije, Marko Paljić, navodi da su studenti sa Harvarda, Kolumbije i MIT-a prihvatili priču o naučniku otvorenog srca, posmatrajući je gotovo kao triler.

Očekuje se da će ekranizacija dodatno motivisati domaće gledaoce da posete muzej u Idvoru, koji već beleži porast interesovanja, kao i da pročitaju čuvenu autobiografiju "Od pašnjaka do naučenjaka", koja danas predstavlja dragocen vodič za životne izazove.