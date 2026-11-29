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Prethodnih dana temperature u Srbiju su u padu, a pojedini krajevi već su okovani snegom, pa čak i pojedini delovi Beograda. Ovo doba godine uvek stvara dilemu svima koji žive u stanovima, naime, kako pravilno provetravati prostorije u kojima boravimo?

Kada je prozor stalno malo otvoren, hladan vazduh stalno ulazi u stan. Ono što ljudi ne primete je da se vremenom hlade zidovi, pod i nameštaj. Stan tada izgubi "zalihe" toplote, pa čak i kada zatvorite prozor, osećaj hladnoće ostaje dugo, jer se sve mora ponovo zagrejati. Najbolji trik je brzo, jako provetravanje. Otvorite prozore širom na par minuta, napravite promaju i zatim sve zatvorite. Na taj način vazduh se zameni, a zidovi i nameštaj ne stignu da se ohlade. Dobijete svež vazduh bez toga da stan "padne" u temperaturi.

Kada se zidovi ohlade, grejanje mora da radi duže i jače da bi vratilo temperaturu. To je isto kao da grejete stan iz početka, svaki put iznova. Ljudi tada pojačaju termostat, a problem nije u jačini grejanja, nego u načinu provetravanja.

Kako pravilno provetravati stan Foto: Oleg Opryshko / Alamy / Profimedia

Zimi se često stvara kondenzacija na prozorima i ćoškovima. Pravilno provetravanje pomaže da izbacite vlagu napolje, ali kip-prozor često pravi suprotan efekat jer stalno hladi iste površine. Kratko provetravanje je obično bolja opcija i za svež vazduh i za kontrolu vlage.

Ako želite manji račun i topliji stan, zamenite kip-prozor naviku kratkim, jakim provetravanjem. Stan će biti svež, ali neće izgubiti energiju koju skupo plaćate.

Šta ako sušite veš unutra?

Mokar veš pušta ogromnu količinu vode. Prozori se magle, a u uglovima počinje da se nakuplja vlaga. Odaberite samo jednu sobu za ovu namenu, držite joj vrata čvrsto zatvorena i provetravajte je kratko i frekventno. Ukoliko je vlaga prevelika, vreme je za investiciju u odvlaživač vazduha.