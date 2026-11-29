Slušaj vest

Jedna od najdramatičnijih porodičnih tragedija u istoriji Indije odigrala se u 17. veku, kada su se dva rođena brata, Aurangzeb i Dara Šikoh, našla na suprotnim stranama krvavog rata za presto Mogulskog carstva.

Njihov otac bio je jedan od najpoznatijih indijskih vladara, car Šah Džahan, graditelj Tadž Mahala. Kada se 1657. godine teško razboleo, pitanje njegovog naslednika pokrenulo je borbu između četvorice sinova. Ono što je počelo kao dinastički sukob pretvorilo se u rat u kojem su braća podizala vojsku jedno protiv drugog, sklapala saveze i izvodila vojne prevrate.

Pobedu je odneo Aurangzeb, koji je postao car i vladao gotovo pet decenija. Njegov stariji brat Dara Šikoh završio je kao zarobljenik, a potom je, po Aurangzebovom naređenju, pogubljen.

Međutim, njihova priča nije bila samo borba za vlast. Bila je to i sudbina dvojice prinčeva potpuno različitih pogleda na religiju, politiku i budućnost ogromnog carstva.

Dara Šikoh Foto: Prisma Archivo, PRISMA ARCHIVO / Alamy / Profimedia

Sinovi Šaha Džahana: Četvorica prinčeva i jedan presto

Mogulsko carstvo bilo je jedna od najmoćnijih država tadašnjeg sveta. Obuhvatalo je veliki deo indijskog potkontinenta, a njegov vladar raspolagao je ogromnim bogatstvom, vojskom i političkim uticajem.

Car Šah Džahan, koji je vladao od 1628. do 1658. godine, imao je četiri sina:

- Dara Šikoh, najstariji sin i očev miljenik, dugo smatran glavnim naslednikom.

- Šah Šudža, upravljao je Bengalom i imao sopstvene ambicije da postane car.

- Aurangzeb, iskusni vojni zapovednik i guverner, poznat po političkoj odlučnosti i vojnom umeću.

- Murad Bakhš, najmlađi od četvorice, takođe je želeo presto.

U Mogulskom carstvu nije postojalo čvrsto pravilo po kojem je najstariji sin automatski nasleđivao oca. Iako je Dara imao prednost zahvaljujući očevom poverenju, njegova braća nisu bila spremna da prihvate takav rasplet.

Šah Džahan je Daru davao važne državne dužnosti i isticao ga kao svog naslednika, ali to nije značilo da je njegova pozicija bila bezbedna.

Dara Šikoh Foto: Prisma Archivo, PRISMA ARCHIVO / Alamy / Profimedia

Dva brata potpuno različitih karaktera i pogleda na svet

Dara Šikoh bio je poznat po interesovanju za filozofiju, književnost i religiju. Bio je obrazovan, radoznao i posebno zainteresovan za duhovne tradicije različitih religija. Pripadao je sufijskom, mističnom pravcu islama i zalagao se za dijalog između muslimanskih i hinduističkih učenjaka. Proučavao je hinduističke svete spise, a posebno ga je zanimalo da pronađe zajedničke ideje između islama i hinduizma.

Aurangzeb je, s druge strane, bio mnogo konzervativniji u verskim pitanjima. Bio je pobožan sunitski musliman, oslanjao se na islamsko pravo i smatrao da vlast treba da bude u skladu sa njegovim verskim uverenjima.

Ipak, važno je ne svesti njihov sukob samo na verske razlike. Obojica su želela carski presto, a rat je pre svega bio dinastička borba za vlast. Njihove različite ideje o upravljanju carstvom dodatno su produbljivale sukob.

Bolest oca pokrenula rat između braće

U septembru 1657. godine Šah Džahan se teško razboleo. Ubrzo su se proširile glasine da je na samrti, a u različitim delovima carstva njegovi sinovi počeli su da okupljaju vojsku i pripremaju se za borbu.

Dara je ostao uz oca u Agri i pokušavao da zadrži kontrolu nad centralnom vlašću. Šah Šudža se proglasio carem u Bengalu, dok su Aurangzeb i Murad počeli da sarađuju kako bi uklonili starijeg brata.

Aurangzeb je sa Muradom sklopio savez, obećavajući mu deo buduće vlasti. Njih dvojica su udružili snage i krenuli prema severnoj Indiji.

U međuvremenu, Šah Džahan se oporavio od bolesti, ali to više nije moglo da zaustavi sukob. Njegovi sinovi već su bili na putu rata.

Dara Šikoh Foto: Prisma Archivo, PRISMA ARCHIVO / Alamy / Profimedia

Bitka kod Samugarha: prelomni trenutak u ratu za presto

Prvi veliki obračun između braće odigrao se 15. aprila 1658. godine kod Dharmata, gde je Aurangzeb porazio vojsku koju je predvodio Dara-in saveznik, radža Jasvant Sing od Marvara.

Ipak, odlučujuća bitka odigrala se 29. maja 1658. godine kod Samugarha, nedaleko od Agre.

Dara je predvodio vojsku svog oca, dok su se na drugoj strani nalazili Aurangzeb i Murad, koji su udružili snage. Dara je raspolagao velikom vojskom, ali je napravio nekoliko ozbiljnih vojnih grešaka. Njegovi vojnici dugo su čekali na otvorenom prostoru, izloženi velikoj vrućini, dok je Aurangzeb svoje trupe odmorio i pripremio za sukob.

Tokom bitke Dara je izgubio kontrolu nad vojskom. Posebno važan trenutak bio je kada je napustio slona i prešao na konja. Njegovi vojnici, ne videvši ga više na uobičajenom mestu, pomislili su da je poginuo ili pobegao, što je dodatno unelo paniku među njima.

Aurangzebove snage odnele su pobedu, a Dara je bio primoran da se povuče.

Ova bitka označila je početak njegovog političkog i vojnog sloma. Aurangzeb je ubrzo zauzeo Agru, a njihovog oca Šaha Džahana stavio pod nadzor u tvrđavi.

Tadž Mahal Foto: MB_Photo / Alamy / Profimedia

Aurangzeb utamničio i sopstvenog oca

Nakon pobede, Aurangzeb nije dozvolio ocu da nastavi da vlada. Šah Džahan je zatvoren u tvrđavi Agra, gde je proveo poslednjih osam godina života, sve do smrti 1666. godine.

Prema istorijskim zapisima, nije bio zatvoren u običnoj tamnici, već je boravio u delu palate sa pogledom na Tadž Mahal, mauzolej koji je podigao za svoju voljenu suprugu Mumtaz Mahal.

Njegova ćerka Džahanara Begum ostala je uz njega tokom zatočeništva. Aurangzeb je u međuvremenu uklonio i Murada, brata sa kojim je prethodno sklopio savez. Dao ga je uhapsiti, zatvoriti i kasnije pogubiti 1661. godine, nakon sudskog postupka.

Time je pokazao da mu ni sopstveni saveznici i najbliži članovi porodice nisu predstavljali prepreku u učvršćivanju vlasti.

Dara Šikoh beži, ali ga izdaje čovek kome je nekada spasao život

Posle poraza kod Samugarha, Dara nije odustao od borbe. Pokušavao je da okupi nove pristalice i obnovi vojsku, ali je njegov položaj postajao sve teži.

Povlačio se kroz različite delove carstva, pokušavajući da pronađe saveznike i zaštitu. Njegova vojska se osipala, a nekadašnji saradnici počeli su da ga napuštaju. U martu 1659. godine pretrpeo je još jedan veliki poraz kod Deoraja, u blizini Adžmera. Nakon toga nastavio je bekstvo prema Sindu, zajedno sa suprugom Nadira Banu, sinom Sipir Šikohom i malobrojnim pristalicama.

Njegova supruga, koja ga je pratila tokom bekstva, bila je teško bolesna i umrla je u junu 1659. godine. Dara je tako izgubio i jednu od najvažnijih osoba u svom životu, u trenutku kada mu je politički poraz već bio gotovo izvestan.

Na kraju je utočište potražio kod afganistanskog poglavara Malika Dživana, vladara oblasti Dadar.

Malik Dživan je, međutim, izdao čoveka koji mu je ranije spasao život. Umesto da mu pruži zaštitu, predao ga je Aurangzebovim ljudima u junu 1659. godine. Zajedno sa Darom zarobljen je i njegov sin Sipir Šikoh.

Ovim činom završena je poslednja ozbiljna mogućnost da se Dara vrati na presto.

Foto: Pictures From History / Universal images group / Profimedia

Poniženje pred stanovnicima Delhija i optužba za jeres

Kada je doveden u Delhi, Dara je doživeo javno poniženje. Prema istorijskim zapisima, on i njegov sin sprovedeni su gradskim ulicama na slonu, u lancima i ponižavajućoj odeći.

Aurangzeb je želeo da stanovništvo vidi da je njegov stariji brat poražen i da više ne predstavlja političku pretnju.

Međutim, reakcija stanovnika Delhija nije bila onakva kakvu je novi vladar možda očekivao. Prema pojedinim istorijskim svedočanstvima, mnogi ljudi su plakali kada su videli nekadašnjeg princa u takvom stanju.

Aurangzeb se tada suočio sa problemom: Dara je i dalje imao pristalice, a njegovo ubistvo moglo je da izazove dodatne nemire. Zbog toga je protiv njega pokrenut postupak u kojem nije optužen samo za pobunu protiv vladara, već i za versko odstupanje, odnosno otpadništvo od islama. Dara je bio poznat po proučavanju hinduističkih svetih spisa i povezivanju islamske mistike sa indijskom filozofijom. Njegovi protivnici koristili su upravo ta interesovanja kako bi ga predstavili kao čoveka koji je napustio islamsku veru.

Verski autoriteti koji su učestvovali u postupku proglasili su ga jeretikom, čime je Aurangzeb dobio versko opravdanje za smrtnu kaznu.

Važno je naglasiti da je optužba za jeres bila i političko sredstvo: Dara je kao najstariji sin i nekadašnji naslednik predstavljao ozbiljnu opasnost za stabilnost Aurangzebove vlasti. 30. avgust 1659: Aurangzeb naređuje ubistvo rođenog brata

Sudbina Dare Šikoha zapečaćena je 30. avgusta 1659. godine.

Aurangzeb je nakon konsultacija sa svojim savetnicima i verskim autoritetima doneo odluku da njegov stariji brat mora da bude pogubljen.

Prema istorijskim zapisima, Dara je ubijen u zatočeništvu u Delhiju. Pogubili su ga ljudi iz Aurangzebove pratnje, a njegova smrt označila je konačan kraj borbe za nasledstvo.

Njegova glava je, prema zapisima iz tog perioda, poslata ocu Šahu Džahanu, koji je i dalje bio zatočen u tvrđavi Agra. Ovaj detalj posebno je potresan jer je stari car već izgubio slobodu, političku moć, a sada i sina kojeg je smatrao svojim naslednikom.

Dara je sahranjen u grobnici cara Humajuna u Delhiju, mada se u istorijskim izvorima razlikuju pojedini detalji o njegovoj sahrani.

Aurangzeb je uklonio poslednjeg ozbiljnog pretendenta na presto i učvrstio svoju vlast.

Dara nije bio samo princ: Ostavio je značajno filozofsko nasleđe

Jedan od razloga zbog kojih je Dara Šikoh ostao upamćen u istoriji Indije jeste njegovo interesovanje za filozofiju i religiju.

Za razliku od mnogih vladara svog vremena, nije smatrao da različite verske tradicije moraju nužno da budu suprotstavljene. Pokušavao je da pronađe zajedničke duhovne ideje u islamu i hinduizmu.

Napisao je nekoliko značajnih dela, među kojima se posebno izdvajaju:

- „Madžma ul-Bahrajn“ (Susret dva okeana) – filozofsko delo u kojem je istraživao sličnosti između islamske sufijske tradicije i hinduističke filozofije.

- „Sirr-e-Akbar“ (Velika tajna) – njegov prevod pedesetak Upanišada sa sanskrita na persijski jezik. Ovo delo kasnije je imalo značajnu ulogu u upoznavanju evropskih intelektualaca sa indijskom filozofijom.

- „Safinat ul-Avlija“ – delo posvećeno sufijskim svecima i duhovnim učiteljima.

Njegova dela ostala su važan deo intelektualne istorije Indije, a Dara se danas često posmatra kao jedan od najznačajnijih zagovornika međureligijskog dijaloga u mogulskom periodu.

Kakav je bio Aurangzeb nakon bratoubistva?

Aurangzeb je vladao od 1658. do 1707. godine, gotovo pola veka. Bio je poslednji veliki mogulski car i tokom njegove vladavine teritorija carstva dostigla je najveći obim.

Ipak, njegovo nasleđe ostalo je veoma kontroverzno.

Bio je izrazito posvećen sunitskom islamu, uveo je strože verske mere i 1679. godine ponovo uspostavio džiziju, porez koji su nemuslimani plaćali u okviru tadašnjeg islamskog državnog sistema. Njegova politika prema pojedinim hinduističkim verskim zajednicama, hramovima i lokalnim vladarima izazvala je dugotrajne sukobe.

Istovremeno, njegovo carstvo nije bilo isključivo muslimanska država u administrativnom smislu: u državnoj službi zadržao je i veliki broj hinduističkih zvaničnika, uključujući pripadnike radžputskih porodica.

Tokom njegove vladavine carstvo se teritorijalno proširilo, ali su neprekidni ratovi, posebno u Dekanu, iscrpljivali državnu blagajnu i vojsku. Nakon njegove smrti 1707. godine počeo je proces slabljenja mogulske centralne vlasti.