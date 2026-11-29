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Neki ljudi uspevaju da uštede čak i kada nemaju velika primanja, dok drugima novac nestane gotovo čim legne na račun. Vole sebi da priušte lepe stvari, da uživaju u životu i da ne razmišljaju previše o troškovima. Prema astrologiji, određeni horoskopski znaci posebno su skloni trošenju, čak i kada imaju dovoljno novca da nešto ostave sa strane.

Lav

Lav Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Lavovi vole kvalitetne stvari, lepu odeću i iskustva koja će dugo pamtiti. Kada imaju novca, ne vide razlog zašto sebi ne bi priuštili ono što žele. Rado troše na izlaske, putovanja i poklone, a posebno uživaju kada mogu da počaste ljude do kojih im je stalo.

Problem nastaje kada njihove želje postanu veće od mogućnosti. Čak i uz dobru platu, Lavovima može da se dogodi da na kraju meseca nemaju gotovo ništa ušteđeno. Iako znaju koliko je važno da imaju finansijsku sigurnost, često im je teško da odole stvarima koje ih raduju.

Strelac

Strelac Foto: Shutterstock

Strelčevi novac doživljavaju kao sredstvo koje im omogućava slobodu i nova iskustva. Radije će ga potrošiti na putovanje, koncert ili spontani vikend izlet nego što će ga ostaviti na štednom računu. Ne vole previše da planiraju troškove jer smatraju da život treba da se iskoristi dok se pruža prilika.

Njihov optimizam ponekad ih navodi da veruju kako će uvek pronaći način da zarade još. Zbog toga mogu da potroše više nego što su planirali, ne razmišljajući o nepredviđenim izdacima. Iako su snalažljivi, bilo bi im korisno da deo prihoda odvoje za štednju pre nego što počnu da planiraju novu avanturu.

Vaga

Vaga Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Vage imaju izražen osećaj za lepo i često teško odolevaju stvarima koje im se dopadaju. Bilo da je reč o odeći, kozmetici, uređenju doma ili odlasku u dobar restoran, vole da uživaju u malim luksuzima. Pritom sebe često uveravaju da je reč o zasluženoj nagradi posle napornog dana.

Njihov najveći problem nisu nužno velike kupovine, nego brojni sitni troškovi koji se vremenom nakupe. Kafa, ručak, nova majica ili još jedna sitnica za stan pojedinačno ne deluju skupo, ali na kraju meseca mogu da odnesu veliki deo plate. Vagama bi zato najviše koristilo da povremeno provere koliko zapravo troše na stvari koje im nisu potrebne.

(Kurir.rs/Index)

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