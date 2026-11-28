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Poznata glumica Anđela Jovanović napravila je drastičan zaokret u svom vizuelnom identitetu, a novim izgledom odmah se pohvalila pratiocima na društvenim mrežama.

Publika je godinama unazad navikla da Anđelu gleda sa dugom kosom, ali je ona sada presekla i odlučila se za moderan bob do ramena, frizuru koja već sezonama ne silazi sa trona modnih trendova.

Anđela Jovanović promenila frizuru Foto: Printscreen/Instagram

Pored promene dužine, glumica je kosu osvežila i svetlijim, plavim pramenovima koji na pravi način naglašavaju njene crte lica i bistre oči. Pored nove frizure, veliku pažnju javnosti privukao je i njen odabir garderobe. Zablistala je u pripijenoj haljini bez bretela, nežne svetloplave nijanse.

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Celokupan modni izraz zaokružila je dugačkim, visećim minđušama od kristala i diskretnom srebrnom pismo-torbicom prekrivenom šljokicama. Uz novu frizuru i elegantnu toaletu, pratioci su u komentarima masovno hvalili i njenu vitku figuru, koju održava samo dve godine nakon što se ostvarila u ulozi majke.

O zajedničkom životu sa Mihailom

Podsećanja radi, Anđela Jovanović je nedavno otvoreno pričala o braku sa nekadašnjim atletičarem Mihailom Dudašom, naglasivši koliko poštuje njegovu posvećenost.

Pogledajte fotografije u galeriji:

1/8 Vidi galeriju Anđela Jovanović Foto: Printscreen, printscreen/instagram/_blejzmodesti

"Njegovu požrtvovanost za druge ljude izuzetno cenim. Njemu ništa nije teško. Ja sam vrlo požrtvovana kad su u pitanju oni koje volim, ali umem da budem i dosta lenja, pa mi ponešto teže pada. Miša je izuzetno vredan, a volela bih i da imam njegove organizacione sposobnosti", ispričala je glumica tom prilikom i priznala da joj je njihov prvi ljubavni sastanak i danas u živom sećanju.

"Apsolutno. Pokisli smo kao miševi, a prva rečenica koju je izgovorio kad me je video, bila je: 'Al’ si se spakovala kao špajz'", prisetila se kroz osmeh Anđela Jovanović.

Pogledajte video: Anđela Jovanović na Tajlandu