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Britanka Avril bila je tinejdžerka kada je ostala trudna. U vreme kada su se mlade neudate majke suočavale sa velikim društvenim pritiscima, poslata je u ustanovu za majke i bebe u Karlajlu, u Engleskoj. Tamo je rodila devojčicu kojoj je dala ime Mišel. Narednih osam nedelja hranila ju je, presvlačila i držala u naručju, ne sluteći koliko će dugo čekati da je ponovo zagrli.

Bebu su joj oduzeli posle samo osam nedelja

Avril je ispričala da nije imala mogućnost da zadrži dete. Nakon osam nedelja provedenih zajedno, devojčica je data na usvajanje, a mlada majka morala je da se vrati kući. Pre rastanka upoznala je ljude koji će odgajati njenu ćerku. Činilo joj se da su dobri i brižni, što joj je pružilo makar malo utehe. Ipak, ništa nije moglo da ublaži bol zbog gubitka deteta.

Kasnije je priznala da su joj sećanja na taj period ostala zamagljena, kao da je njen um pokušavao da je zaštiti od prevelike tuge. Prve dve godine nakon rastanka, kako je opisala, provela je gotovo kao u snu. Teško je pronalazila razlog da nastavi sa svakodnevnim životom. Iako je vreme prolazilo, nikada nije prestala da misli na devojčicu koju je rodila.

Ćerkinu fotografiju držala je pored kreveta

Devojčica je nakon usvajanja dobila novo ime, Elenor. Odrasla je u Kambriji, u porodici koja joj je pružila ljubav, sigurnost i srećno detinjstvo. Imala je prijatelje, pohađala dobre škole i uživala u porodičnim avanturama. Njena usvojiteljka nikada nije skrivala da postoji žena koja ju je rodila. Naprotiv, govorila joj je o biološkoj majci i koliko joj je teško pao rastanak. Elenor je zbog toga odrastala bez osećaja da je bila neželjena.

S druge strane, Avril je tek u svojim četrdesetim godinama uspela da dobije fotografiju ćerke. Stavila ju je na noćni ormarić, gde je mogla svakodnevno da je gleda. Želela je da je pronađe, ali su je godinama obeshrabrivali tvrdnjama da će potraga biti gotovo nemoguća jer je devojčica nakon usvajanja dobila novi izvod iz matične knjige rođenih.

Jedna televizijska emisija promenila je sve

Preokret je nastao sasvim neočekivano. Avril je jednog dana pogledala završetak britanske emisije Long Lost Family, koja pomaže članovima porodica da pronađu jedni druge nakon dugogodišnje razdvojenosti. Njena druga ćerka Šeron ohrabrila ju je da kontaktira produkciju. Avril je konačno skupila hrabrost i prijavila svoju priču.

Kasnije je rekla da je to bila jedna od najboljih odluka koje je ikada donela. Istovremeno, Elenor je sve češće razmišljala o ženi koja ju je rodila. Posebno nakon što je i sama postala majka, počela je drugačije da doživljava okolnosti u kojima je njena biološka majka morala da je ostavi. Tokom školovanja za medicinsku sestru prisustvovala je situaciji u kojoj je jedna mlada žena predavala dete usvojiteljima. Obe su plakale, a taj prizor ostavio je snažan utisak na nju. Ipak, dugo je odlagala potragu za Avril. Plašila se da bi svojim pojavljivanjem mogla da poremeti njen život. Nije znala da li Avrilina porodica zna za njeno postojanje niti da li bi ponovni susret otvorio stare rane.

Posle 62 godine ponovo su se zagrlile

Kada je konačno došao trenutak susreta, obe žene bile su preplavljene emocijama. Elenor je priznala da se prethodno pitala hoće li se dopasti svojoj biološkoj majci i da li će uspeti da izgrade odnos. Međutim, čim su se ugledale, strahovi su nestali. Posle 62 godine razdvojenosti, Avril je ponovo držala ćerku u naručju. Njene reči najbolje opisuju koliko joj je taj trenutak značio:

"Ponovo je bila u mom naručju, tamo gde pripada. Nikada je više neću pustiti."

Elenor je takođe osetila snažnu povezanost sa majkom koju je tek upoznala. Danas primećuju koliko su slične, od izraza lica do sitnih svakodnevnih navika. Njihova priča privukla je pažnju javnosti nakon gostovanja u britanskoj televizijskoj emisiji, gde su otvoreno govorile o rastanku, dugogodišnjoj potrazi i ponovnom susretu.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Usvajanje dece