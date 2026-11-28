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Predstavnica Bolivije na ovogodišnjem izboru za Mis Univerzuma, Valerija Mena Fereira, postala je zvezda društvenih mreža, ali iz razloga koji teško da je mogla da predvidi kada se uputila na prestižnotakmičenje lepote u Portoriku.

Dok je predstavnica Meksika davala intervju, kamere su u pozadini zabeležile neobičan prizor. Elegantno odevena Bolivijka, očito nesvesna da je u kadru, stavila je prst u uvo, a potom, kako se čini, sadržaj prinela ustima.

Snimak od svega nekoliko sekundi munjevito se proširio društvenim mrežama, a brojni korisnici počeli su da nagađaju da je lepa Bolivijka pojela ušni vosak, piše meksički portal La Lista.

"Mis Bolivije, devojko, šta je ovo bilo?!", napisao je jedan korisnik platforme X uz snimak koji je izazvao lavinu komentara i šala na račun mlade manekenke.

Oglasila se i misica

Međutim, priča je dobila i neočekivan nastavak. Kako prenosi peruanski portal Trome, Mena se oglasila na društvenim mrežama i objasnila šta se, prema njenim rečima, zapravo dogodilo.

Tvrdi da je uvo počelo da joj krvari, te da je prst stavila u usta kako krvlju ne bi isprljala haljinu.

Na osnovu samog snimka nije moguće pouzdano utvrditi šta se nalazilo na njenom prstu.

Mena dolazi iz bolivijskog grada Orura, a nacionalnu krunu osvojila je u julu ove godine. Diplomirala je poslovnu administraciju s visokim akademskim počastima, a obrazovala se i u području modnog dizajna.

Na ovogodišnjem izboru za mis Univerzuma, održanom u San Huanu, učestvovalo je 116 takmičarki. Bolivijka nije uspela da se plasira među 30 polufinalistkinja, a krunu je osvojila predstavnica domaćina Dženifer Bareto.

Video: Vesna de Vinča i misica Simona