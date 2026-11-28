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Putovanje sa drugim ljudima često stvara trajne uspomene, ali može da donese i neočekivane neprijatnosti, piše USA Today.

Konkretnije, deljenje hotelske sobe i celodnevni boravak sa nekim, čak i ako je reč o vama najbližim osobama, može da otkrije sitne navike ili osobine koje vas nerviraju, a koje ranije niste primetili. Na neki način, putovanje je pravi test kompatibilnosti.

Navike koje navijše smetaju tokom deljenja hotelske sobe Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Onlajn servis HotelTonight je u oktobru anketirao 416 odraslih osoba u SAD o njihovim najvećim znacima upozorenja prilikom putovanja sa drugima, kao i o tome šta čini dobrog saputnika.

"Naši podaci su pokazali da se putnici prvenstveno bore sa postizanjem kompromisa oko stvari poput temperature u sobi, da li će se probuditi rano ili spavati duže, pa čak i nivoa buke. To su male stvari koje mogu da ulepšaju ili upropaste putovanje. Pre putovanja sa prijateljima ili partnerom, važno je da se postave očekivanja", rekao je Alim Ahmed, poslovni rukovodilac kompanije HotelTonight, u imejlu za USA Today.

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Ispostavilo se da putnici iznad svega cene svoj san. U anketi je glavni razlog za odustajanje od deljenja sobe sa nekim hrkanje, što je navelo 35 odsto ispitanika.

Navike koje navijše smetaju tokom deljenja hotelske sobe Foto: Shutterstock

Odmah iza toga, trećina putnika rekla je da je neko ko se žali hotelskom osoblju "zbog svake sitnice" znak za uzbunu. Među ostalim čestim iritantnim navikama su neurednost (što smeta 29 odsto ispitanika) i zauzimanje kupatila tokom priprema za izlazak (što smeta 28 odsto ispitanika).

Kompromis nije uvek lak

Najteži deo deljenja sobe sa nekim jeste postizanje kompromisa oko detalja kao što su temperatura, buka i vreme buđenja.

Tačnije, 28 odsto ispitanika reklo je da je teško da se prilagode različitim obrascima spavanja, na primer kada ste vi ranoranilac, a vaš cimer noćna ptica. Odabir prave temperature takođe je izazov, što je navelo 21 odsto ljudi. Njih 19 odsto reklo je da je teško da se pazi na nivo buke.

Navike koje navijše smetaju tokom deljenja hotelske sobe Foto: Shutterstock

Zbog ovih izazova 49 odsto ispitanika izjavilo je da bi, kada putuju sa porodicom, radije rezervisali sopstvenu sobu zbog privatnosti. Takođe, 14 odsto reklo je da bi skratilo svoj boravak, a 19 odsto bi učinilo suprotno: produžili bi putovanje kako bi uživali u samostalnom odmoru na nekoj obližnjoj destinaciji.

Čistoća mnogo znači

Što se tiče toga kakva je osoba najbolji saputnik, više od dve trećine ispitanika navelo je da je to neko ko održava sobu čistom i urednom. Ni dobri maniri ne prolaze nezapaženo: 64 odsto ispitanika ističe kako cene osobe koje se prema hotelskom osoblju odnose sa poštovanjem i pritom su velikodušne sa napojnicama.

(Kurir.rs/Net.hr)

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