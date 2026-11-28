"Rekla sam Petru Strugaru da mi nije dobro" Čuvena Drakčetova snaja iz serije "Moj rođak sa sela" o borbi s anksioznošću: "To nije sramota"
- Suzana Lukić je otkrila da se tokom leta borila sa anksioznošću i nesanicom, i da je kolegi Petru Strugaru rekla da joj nije dobro.
- Istakla je da ne smatra da je to sramota, da podržava terapiju i da je važno dozvoliti sebi tugu i razgovor o problemu.
Glumica Suzana Lukić osvrnula se na porodicu, brak, finansije i društvena pitanja, ali i na ličnu borbu sa anksioznošću sa kojom se suočila tokom leta.
Iako je u javnosti prepoznatljiva po vedrini i osmehu, Suzana Lukić ističe da se iza te slike nalazi i njena osetljivija priroda. Priznaje da joj je u teškim trenucima posebno teško padalo to što okolina nije mogla da poveže njenu ličnost sa stanjem kroz koje je prolazila.
Prisećajući se trenutka kada je kolegi Petru Strugaru poverila da se bori sa nesanicom i lošim stanjem, otkrila je njegovu reakciju - posavetovao ju je da uzme opremu i popne se na konja, smatrajući da takvo raspoloženje ne liči na nju:
"Peko, ja sam ti anksiozna, nije mi dobro, ne mogu da spavam“, rekla mu je tada glumica.
Suzana se osvrnula i na pravo da se pokaže slabost i prožive emocije:
"Ja kažem: 'Čekajte, ljudi, pa imam i ja pravo da budem anksiozna'. Ja sam zapravo jako emotivna, mnogo plačem. Valjda je odatle i to što sada ne plačem, jer dogode mi se noći i noći u kojima legnem i plačem“, ispričala je glumica za Novu.
"Ne mislim da je to sramota"
Na pitanje o uzrocima takvog stanja, glumica je objasnila da je dotiče gotovo sve jer je sklona preteranom razmišljanju. Protivnik je potiskivanja problema i naglašava da je ključ u radu na sebi, otvorenim razgovorima i prihvatanju sopstvenih osećanja:
"Kada si tužan, onda uzmeš, brate, pa rešiš to, plačeš i dozvoliš sebi da budeš tužan. Ja ne mislim da je to sramota.“
Govoreći o brizi o mentalnom zdravlju, naglasila je da podržava psihoterapiju i da nikada nije posezala za medikamentima:
"Ne libim se da idem na terapiju, recimo. Nikada nisam bila na lekovima.“
Stekla veliku popularnost u seriji "Moj rođak sa sela“
Nakon što je stekla široku prepoznatljivost u seriji "Moj rođak sa sela“, Suzana Lukić je napravila desetogodišnju pauzu od televizijskih snimanja. Tokom te decenije bila je posvećena radu u pozorištu i postala majka, da bi se potom na ekrane vratila zapaženom ulogom u seriji "Popadija“.
Danas, usled roditeljskih dužnosti i brzog životnog ritma, retko ima priliku za odmor kakav je nekada praktikovala:
"Nekada, kada sam bila mlađa, ako nemam obaveza, imala sam foru da tri dana naručujem kinesku hranu i gledam serije. E, toga sada nema. To više ne postoji“.
(Kurir.rs/ Nova)
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