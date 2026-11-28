Lazar Dubovac i Suzana Lukić u seriji Moj rođak sa sela

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Glumica Suzana Lukić osvrnula se na porodicu, brak, finansije i društvena pitanja, ali i na ličnu borbu sa anksioznošću sa kojom se suočila tokom leta.

Iako je u javnosti prepoznatljiva po vedrini i osmehu, Suzana Lukić ističe da se iza te slike nalazi i njena osetljivija priroda. Priznaje da joj je u teškim trenucima posebno teško padalo to što okolina nije mogla da poveže njenu ličnost sa stanjem kroz koje je prolazila.

Foto: Printskrin

Prisećajući se trenutka kada je kolegi Petru Strugaru poverila da se bori sa nesanicom i lošim stanjem, otkrila je njegovu reakciju - posavetovao ju je da uzme opremu i popne se na konja, smatrajući da takvo raspoloženje ne liči na nju:

"Peko, ja sam ti anksiozna, nije mi dobro, ne mogu da spavam“, rekla mu je tada glumica.

M(j)ešoviti brak Foto: Andrej Isaković

Suzana se osvrnula i na pravo da se pokaže slabost i prožive emocije:

"Ja kažem: 'Čekajte, ljudi, pa imam i ja pravo da budem anksiozna'. Ja sam zapravo jako emotivna, mnogo plačem. Valjda je odatle i to što sada ne plačem, jer dogode mi se noći i noći u kojima legnem i plačem“, ispričala je glumica za Novu.

"Ne mislim da je to sramota"

Na pitanje o uzrocima takvog stanja, glumica je objasnila da je dotiče gotovo sve jer je sklona preteranom razmišljanju. Protivnik je potiskivanja problema i naglašava da je ključ u radu na sebi, otvorenim razgovorima i prihvatanju sopstvenih osećanja:

Foto: Roger produkcija

"Kada si tužan, onda uzmeš, brate, pa rešiš to, plačeš i dozvoliš sebi da budeš tužan. Ja ne mislim da je to sramota.“

Govoreći o brizi o mentalnom zdravlju, naglasila je da podržava psihoterapiju i da nikada nije posezala za medikamentima:

"Ne libim se da idem na terapiju, recimo. Nikada nisam bila na lekovima.“

Stekla veliku popularnost u seriji "Moj rođak sa sela“

Nakon što je stekla široku prepoznatljivost u seriji "Moj rođak sa sela“, Suzana Lukić je napravila desetogodišnju pauzu od televizijskih snimanja. Tokom te decenije bila je posvećena radu u pozorištu i postala majka, da bi se potom na ekrane vratila zapaženom ulogom u seriji "Popadija“.

Danas, usled roditeljskih dužnosti i brzog životnog ritma, retko ima priliku za odmor kakav je nekada praktikovala:

"Nekada, kada sam bila mlađa, ako nemam obaveza, imala sam foru da tri dana naručujem kinesku hranu i gledam serije. E, toga sada nema. To više ne postoji“.

(Kurir.rs/ Nova)

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