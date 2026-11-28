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Božićni post počinje 28. novembra i traje 40 dana, sve do Badnjeg dana, 6. januara. Ove godine prvi dan posta pada u subotu, a vernici se tokom narednih šest nedelja pripremaju za proslavu Božića, praznika Hristovog rođenja.

Prva nedelja posta posebno je važna jer predstavlja početak duhovnog podviga. Vernici bi trebalo da se potrude da post započnu smireno, bez opterećenja i preterivanja, imajući na umu da cilj nije samo promena jelovnika, već i rad na sebi.

Šta se jede tokom prve nedelje božićnog posta?

Tokom božićnog posta iz ishrane se izbacuju meso, mesne prerađevine, mleko, mlečni proizvodi i jaja. Riba, ulje i vino dozvoljeni su određenim danima, u skladu sa crkvenim pravilima i praznicima.

Post se započinje u blažoj formi: dozvoljeni su riba, vino i ulje, dok se sredom i petkom posti na vodi

Pravila posta mogu se razlikovati u pojedinim detaljima u zavisnosti od crkvenog kalendara i blagoslova sveštenika, pa je najbolje da se vernici pridržavaju uputstva svoje parohije.

Božić ima i duhovnu stranu Foto: Shutterstock

Kako se pravilno posti na vodi?

Post na vodi ne znači da se ne jede ili da se pije samo voda. To znači da se hrana priprema bez dodatog ulja.

Na primer, mogu se jesti:

Kuvani pasulj bez ulja

Krompir kuvan ili pečen bez masnoće

Povrće pripremljeno na vodi

Pirinač i žitarice

Posna testenina bez jaja

Sveže i suvo voće

Hleb koji ne sadrži mrsne sastojke

Važno je da se proveravaju deklaracije proizvoda, jer pojedine namirnice koje deluju posno mogu sadržati mleko, jaja ili druge sastojke životinjskog porekla.

Post ne bi trebalo da bude izgladnjivanje. Vernici treba da jedu dovoljno i raznovrsno, kako bi sačuvali snagu i zdravlje.

Kako bi vernici trebalo da se ponašaju tokom prve nedelje posta?

Duhovna strana posta podjednako je važna kao i uzdržavanje od mrsne hrane. Prva nedelja trebalo bi da bude vreme kada čovek pokušava da se oslobodi loših navika i da više pažnje posveti sebi i ljudima oko sebe.

Jedno od najvažnijih pravila posta jeste uzdržavanje od ružnih reči i postupaka. Nije dovoljno da čovek jede posnu hranu ako istovremeno vređa druge, širi neistine, ogovara ili namerno povređuje bližnje. Tokom posta trebalo bi da se trudimo da budemo strpljiviji, da ne reagujemo burno i da ne ulazimo u nepotrebne sukobe.

ilustracija Foto: Vadim Arzyukov / Alamy / Profimedia

Više se molite i posvetite duhovnom miru

Vernici se tokom posta podstiču na redovnu molitvu, čitanje Svetog pisma i odlazak u crkvu. Posebno je važno da se post ne svede samo na spoljašnja pravila, već da čovek pronađe vreme za tišinu, razmišljanje i preispitivanje sopstvenih postupaka.

Božićni post je vreme kada bi trebalo da pokušamo da oprostimo ljudima koji su nas povredili, ali i da priznamo sopstvene greške.

Praštanje ne znači da moramo da opravdamo nečije loše postupke, već da se trudimo da ne živimo u stalnoj ljutnji i mržnji. Pomaganje drugima jedan je od najvažnijih načina da se pokaže smisao posta.

To može biti pomoć starijoj osobi, obilazak bolesnog člana porodice, darivanje onih koji nemaju dovoljno ili jednostavno lep razgovor sa nekim kome je potrebna podrška.

Da li tokom posta treba izbegavati zabavu?

Božićni post poziva na umerenost i uzdržavanje, ali to ne znači da vernici treba da budu neraspoloženi ili da se potpuno povuku iz svakodnevnog života.

Preporučuje se izbegavanje preterivanja, opijanja, razuzdanih zabava i ponašanja koja nisu u skladu sa duhovnim ciljem posta.

Čovek može da se druži sa porodicom i prijateljima, da radi, putuje i obavlja svakodnevne obaveze, ali bi trebalo da vodi računa o tome kako provodi vreme i kakve vrednosti neguje.

Post nije isti za svakoga

Deca, trudnice, starije osobe, bolesnici i ljudi koji imaju posebne zdravstvene potrebe ne bi trebalo da se izlažu strogom postu bez saveta lekara i sveštenika.

U pravoslavnoj tradiciji naglašava se da post treba da bude prilagođen čovekovim mogućnostima. Njegov smisao nije da naruši zdravlje, već da pomogne u duhovnom uzrastanju.