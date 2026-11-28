Slušaj vest

Miličina priča privukla je veliku pažnju, a razlike je, kako kaže, primetila već pri prijemu u bolnicu. Opisala je kako je sve teklo do trenutka kada je beba došla na svet.

"Porodila sam se na Islandu i nećete verovati šta je sve drugačije u odnosu na Srbiju. Od toga da me je porađala samo jedna babica do toga da sam posle 12 sati već bila kod kuće", ispričala je Milica na početku svog obraćanja.

Kako dalje navodi, već pri dolasku u porodilište atmosfera je bila potpuno rasterećena.

"Kada sam stigla u bolnicu, pregledala me je babica koja je tada preuzela smenu. Smestili su me u sobu, bez klistiranja. Presvukla sam se i dobila sve što mi je bilo potrebno".

Kada joj je pukao vodenjak, usledio je prelazak u prostoriju predviđenu za porođaj.

"Ne znam ni da li bih je nazvala salom, izgledala je kao obična soba. Sve je bilo opušteno, bez stresa. Tamo sam bila sama sa mužem, a uz mene je mogla da bude i neka druga osoba koju bih izabrala da prisustvuje porođaju. Sve je išlo lagano", objašnjava Milica.

Zatražila je vodu i iznenadila se

Kako je Milica ispričala, u porodilištu na Islandu ponudili su joj da tokom porođaja koristi džakuzi ili gas za ublažavanje bolova. Odlučila je da se porodi bez džakuzija, a najveće iznenađenje usledilo je kada je zatražila gutljaj vode.

– U jednom trenutku sam tražila vodu. Dobila sam čašu i mislila da je to sve, jer u Srbiji nisam smela da popijem ni gutljaj. Tamo sam mogla da pijem koliko god sam htela. Samo nisam smela da jedem. Već mi je to bio šok, toliko se razlikovalo od onoga što sam ranije doživela – kaže Milica.

Kako navodi, ni na epidural nije dugo čekala.

– Epidural sam dobila odmah, kada sam bila otvorena dva prsta. Došao je anesteziolog, dao mi ga i ostavio babici uputstvo kako da mi ga dalje dozira. Babica je praktično vodila ceo porođaj – navodi Milica.

Babicu iznenadilo pitanje o epiziotomiji

Milica se porodila u 40. nedelji trudnoće, a iznenadilo ju je i ono što je u porodilištu čula o indukciji i epiziotomiji.

– Kako sam tamo razumela, ako je sve u redu i sa mnom i sa bebom, indukcija se ne radi pre 42. nedelje. I to me je iznenadilo, jer sam znala da je kod nas drugačije – objašnjava Milica.

– Kada sam pitala za epiziotomiju, babica me je pogledala iznenađeno. Rekla mi je da je rade samo u određenim slučajevima, kada procene da je potrebna. Kako mi je objasnila, radije bi pustili da dođe do spontanog pucanja nego da prave rez ako za to nema potrebe. I to mi je bila još jedna dobra stvar – istakla je.

Suprug presekao pupčanu vrpcu

Miličin suprug bio je uz nju tokom celog porođaja, a na kraju je presekao pupčanu vrpcu.

– Muž je sve vreme bio sa mnom, čak je i pomagao, a na kraju je presekao pupčanu vrpcu. Kada je krenuo sam porođaj, moja babica je pozvala još jednu da joj asistira tih desetak minuta. Kako sam razumela, po zakonu je morala da prisustvuje – kaže Milica.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Saša Kovačević prisustvovao rođenju sina